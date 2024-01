Vorsicht bei hohen Gewinnversprechen!

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Einen sechsstelligen Betrag hat ein Mann aus

dem Landkreis an Betrüger verloren. Der 72-Jährige investierte über mehrere

Monate hinweg über eine Online-Plattform immer wieder Geld in eine vermeintlich

gewinnbringende Anlage.

Im Oktober 2023 hatte der Mann aus dem westlichen Landkreis mit den Einzahlungen

begonnen. Nachdem er mehrere Kleinbeträge eingezahlt und laut Anzeige in seinem

Online-Konto angebliche Renditen erzielt hatte, wurde der 72-Jährige von einem

Unbekannten angerufen, der sich als Broker des Online-Portals ausgab. Dieser

animierte den Senior zu weiteren Zahlungen, und es gelang ihm auch, an die Daten

für das Onlinebanking des Mannes zu kommen.

Erst als der 72-Jährige sich von den vermeintlichen Gewinnen etwas auszahlen

lassen wollte und immer wieder mit Ausreden hingehalten wurde, kamen ihm

Zweifel. Und als ihn dann auch noch seine Bank vergangene Woche darüber

informierte, dass jemand versuchte, einen fünfstelligen Betrag von seinem Konto

abzubuchen, schaltete der Mann die Polizei ein.

Die Abbuchung des fünfstelligen Betrags konnte die Bank zwar dadurch verhindern,

das in den Wochen und Monaten davor transferierte Geld ist jedoch „weg“.

Die Polizei empfiehlt:

Wer auf der Suche nach einer lukrativen Kapitalanlage ist, sollte sich nicht von

seinem Traum vom „schnellen Geld“ leiten lassen und gerade bei der Aussicht auf

angeblich hohe Gewinne vorsichtig sein! Denn genau dahinter können

Anlagebetrüger stecken, die an das Geld leichtgläubiger Anleger kommen wollen.

Deshalb: Lassen Sie sich nicht von solchen Gewinnversprechen blenden! Der

Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin

zum Totalverlust, gegenüber.

Mehr Tipps und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf den polizeilichen

Beratungsseiten unter: https://s.rlp.de/Frowu |cri

Alkoholisiert Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) – Dass Alkohol, eine schneebedeckte Fahrbahn und ein

Fahrrad eine schlechte Kombination sind, musste ein 34-jähriger Stadtbewohner in

der Nacht von Montag auf Dienstag in der Kohlkopfstraße feststellen. Gegen 0 Uhr

meldete sich eine Frau bei der Polizei und gab an, dass soeben ein Fahrradfahrer

gegen ihr Auto gefahren sei. Nach den Angaben der 42-Jährigen habe sie einen

lauten Knall gehört. Als sie an ihren Wagen kam, lag der Radfahrer mit seinem

Drahtesel direkt neben dem Pkw. Am Heck des VW Golfs konnte die Mitteilerin eine

Beschädigung feststellen. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten

Alkoholgeruch, der von dem Zweiradfahrer ausging. Zudem zeigte er drogentypische

Auffälligkeiten, weswegen er die Einsatzkräfte zur Dienststelle begleiten

musste. Dort wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Diese soll nun Aufschluss

über seinen Alkohol- und Drogenkonsum geben. Die Polizei hat die Ermittlungen

wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. |kfa

Mann weigert sich zu gehen

Wegen eines Hausfriedensbruches in einem Discounter in einem Einkaufszentrum am

Fackelrondell rief ein Mitarbeiter am Montagmittag die Polizei. Laut den Angaben

des Angestellten, habe sich ein Mann vor Ort derart danebenbenommen, dass er für

das Ladengeschäft ein Hausverbot erteilt bekam. Dennoch weigerte er sich

zunächst, den Ort zu verlassen, was letztendlich die Beamten auf den Plan rief.

Diese erläuterten dem 71-Jährigen die Rechtslage und sprachen ihm sowie seinen

Begleitern einen Platzverweis für das Einkaufszentrum aus. Diesem kamen die drei

Männer auch nach. Der 71-jährige Mann muss sich jetzt wegen des Verdachts des

Hausfriedensbruchs rechtfertigen. |kfa

Geldbeutel aufgefunden

Kaiserslautern (ots) – Ehrlich währt am längsten dachte sich wohl eine Passantin

am Montagvormittag, als sie einen Geldbeutel in der Löwenstraße fand. Die Frau

nahm die Börse an sich und brachte sie auf direktem Weg zur Polizei. Den Beamten

gelang es, den 74-jährigen Verlierer ausfindig zu machen. Das Portemonnaie wurde

im Anschluss an den rechtmäßigen Besitzer übergeben. Der 74-Jährige war

erleichtert, dass er den Beutel samt Inhalt wieder in seinem Besitz hatte. |kfa

Böller auf Tier geworfen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht mehrere

Jugendliche, die am Sonntagnachmittag im Klosterpark in Enkenbach-Alsenborn

aufgefallen sind. Eine Zeugin verständigte kurz nach 16 Uhr die Polizei, weil

sie beobachtet hatte, dass die vier Jugendlichen Böller zündeten und diese unter

anderem gezielt nach einem Tier im Teich des Parks warfen.

Bei dem Tier handelte es sich nach Einschätzung der Zeugin um eine Nutria, ein

Nagetier, das einem Biber oder auch einer Bisamratte ähnelt. Aufgrund der

Böllerwürfe flüchtete das Tier aus dem Teich in eine angrenzende Grünfläche. Ob

es verletzt wurde, ist nicht bekannt.

Die Zeugin sprach die Jugendlichen auf ihr Verhalten an. Daraufhin stellte das

Quartett kurzzeitig die Böllerwürfe ein. Allerdings konnte die Frau kurze Zeit

später erneut Böller-Explosionen in der Nähe hören.

Als die alarmierte Polizeistreife vor Ort eintraf, war von den Jugendlichen

nichts mehr zu sehen. Die Ermittler suchen deshalb Zeugen, die Hinweise auf das

Quartett geben können. Es handelte sich um vier Jugendliche im Alter von etwa 14

bis 15 Jahren; alle hatten dunkle Haare, einer trug eine Brille, und einer hatte

einen Rucksack mit dem Aufdruck eines Enkenbacher Sportvereins bei sich.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer

0631 369-2150 entgegen. |cri

Streit vor Apotheke endet mit Schlägen

Kaiserslautern (ots) – Am Montagmittag wurde die Polizei zu einer

Auseinandersetzung in der Eisenbahnstraße gerufen. Dort kam es vor einer

Apotheke wegen Geld zu einem Streit zwischen drei Personen. Noch bevor die

Beamten vor Ort waren, eskalierte die Situation und ein 28-jähriger Mann schlug

seinem 31-jährigen Bekannten mit der Faust ins Gesicht. Dieser wurde durch den

Schlag verletzt. Der Täter konnte flüchten. Gegen den 28-Jährigen wurde ein

Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. |pet

Autospiegel beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Eine 69-jährige Frau aus Kaiserslautern erstattete am

Montagmittag bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße eine Strafanzeige. Der

Grund: Ein unbekannter Täter hatte den rechten Außenspiegel ihres geparkten

grauen Skoda Fabia beschädigt. Der Pkw war von 10:30 Uhr bis 15:30 Uhr in der

Bleichstraße geparkt. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 300 Euro.

Hinweise auf mögliche Tatverdächtige nimmt die Polizei Kaiserslautern unter 0631

369-2150 entgegen. |pet

Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) – Am Montag wurde die Polizei über mehrere Einbrüche im

Stadtgebiet Kaiserslautern informiert. In der Eisenbahnstraße schlugen die Täter

gleich zweimal zu. Bereits am Donnerstag bemerkten Mitarbeiter eines Geschäfts

aus der Eisenbahnstraße Hebelspuren an der Eingangstür des Hauses. Die Tür hielt

dem Einbruch stand, so dass die Täter nicht in das Gebäudeinnere gelangten. Es

entstand aber trotzdem starker Sachschaden.

Zu einem weiteren Einbruch kam es über das Wochenende in einem Nachbargeschäft.

Hier bemerkten Mitarbeiter am Montagmorgen eine beschädigte Seitentür. Die

Beamten stellten fest, dass die Täter an der Tür und dem Schloss scheiterten.

Auch hier wurde die Tür beschädigt, aber nichts entwendet. In der Steinstraße

kam es über das Wochenende ebenfalls zu einem Einbruchversuch. Hier schlugen

unbekannte Täter eine Fensterscheibe in einem Hinterhof ein, um dann in ein

dortiges Geschäft einsteigen zu können. Nach derzeitigem Stand wurde auch hier

nichts gestohlen.

Des Weiteren wurde der Polizei aus der Karl-Marx-Straße ein Einbruch in ein

Bestattungsinstitut gemeldet. Hier waren die Diebe erfolgreich und konnten ein

Fenster aufhebeln So gelangten sie in das Gebäude und durchwühlten in den Büros

sämtliche Schreibtische. Letztendlich wurden 50 Euro Bargeld und Werbegeschenke

gestohlen. Der angerichtete Sachschaden dürfte höher sein als der Wert der

Beute.

Auf frischer Tat ertappte ein 21-jähriger Mann am frühen Montagmorgen einen

Einbrecher in der Schneiderstraße. Dort hatte sich ein Mann Zugang zu einem

Burger-Imbiss verschafft, indem er die Seitentür aufhebelte. Der Zeuge hörte den

Krach und suchte nach dem Grund. Hierbei begegnete er dem Täter im Imbiss. Der

Dieb ergriff die Flucht. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen Mann, 40 bis

50 Jahre alt, schlanke Gestalt, circa 1,70 Meter groß gehandelt haben. Er trug

eine schwarze Mütze und hatte ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht. Auch hier ging

der Täter leer aus, richtete jedoch Sachschaden an.

Am Montagabend versuchte ein weiterer Einbrecher sein „Glück“ in der

Richard-Wagner-Straße. Ziel des Einbruchs war ein Geschäft in einem

Mehrfamilienhaus. Der Täter konnte das Wohnhaus unerkannt betreten und hebelte

im Treppenhaus die Zugangstür zum Laden auf. Die Ermittlungen, ob etwas

gestohlen wurde, dauern derzeit noch an. Die Geschädigten konnten den Einbruch

im Nachgang auf ihrer Überwachungskamera nachverfolgen. Der Täter trug einen

weißen Kapuzenpullover und konnte nach seiner Tat flüchten.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Zeitraum von Donnerstag, 11.01.2024,

bis Montag, den 15.01.2024, an den genannten Örtlichkeiten oder zu den

beschriebenen Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |pet

Diebstahl einer Messingstatue auf dem Friedhof in Bann

Bann (ots) – Auf dem Friedhof in Bann ist von einem Grab eine Messingstatue in

Form einer Taube entwendet worden. Der Täter musste hierzu die

Befestigungsschrauben lösen. Der Schaden bewegt sich im mittleren dreistelligen

Bereich. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 06. bis 14. Januar. Bisher fehlt

vom Täter jede Spur.

Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen, welche in Verbindung mit dem

Tatgeschehen stehen könnten, melden Sie bitte bei den Beamten der

Polizeiinspektion Landstuhl unter der Telefonnummer 06371 805-0.|pilan