Festnahme nach Handydiebstahl

Frankfurt am Main (ots) – Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung

konnten Beamte der Bundespolizei am frühen Montagmorgen zwei Handydiebe zügig

festnehmen und somit der Strafverfolgung zuführen.

Die beiden 17- und 20-jährigen Täter entwendeten einer Geschädigten das

Smartphone auf dem Vorplatz des Frankfurter Hauptbahnhofs. Der jüngere Täter

verwickelte die 31-jährige Reisende, die auf ihren Zug wartete, zunächst in ein

Gespräch und schaffte somit ein Ablenkungsmanöver, welches der 20-Jährige

ausnutzte. Anschließend flüchteten beide zunächst in unbekannte Richtung.

Nachdem die Geschädigte den Diebstahl bemerkt hatte, erstattete sie Strafanzeige

und eine daraufhin durchgeführte Videoauswertung erbrachte Fahndungsbilder der

Täter.

Wenig später konnten der 20-Jährige und sein Komplize in einer Bar im

Stadtgebiet wiedererkannt werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen

Diebstahls.

Das entwendete Smartphone konnte trotz der schnellen Festnahme nicht mehr

aufgefunden werden. Zum Verbleib schweigen die beiden Täten weiterhin.

Frankfurt – Bahnhofsviertel / Gallus / Flughafen: Polizei nimmt Uhrendiebe mit technischer Unterstützung fest

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Montag, den 15. Januar 2024, nahm die

Polizei eine Bande von Trickdieben fest – zuerst einen 45 Jahre alten Mann, der

fluchtartig einen Juwelier verließ, später seine zwei 34- und 57-jährigen

Komplizinnen kurz vor ihrer Abreise. Dabei machte sich sofort die vorgestellte

Videoschutzanlage bezahlt.

Polizeibeamte, die sich anlässlich der Vorstellung der neuen Videoschutzanlage

in der Kaiserstraße befanden, bemerkten gegen 12.20 Uhr einen Mann, der aus

einem Juweliergeschäft rannte und von einem Verkäufer verfolgt wurde. Umgehend

schritten die Polizisten ein und nahmen den flüchtenden Mann fest.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Verdächtige zuvor versucht

hatte, in dem Laden eine hochpreisige Uhr gegen ein Plagiat auszutauschen. Doch

der Schwindel flog auf, sodass er und eine Begleiterin schnellen Schrittes den

Laden verließen. Nach der Festnahme des Mannes gelang es den eingesetzten

Fahndern unter der Zuhilfenahme der neuen Videoschutzanlage die Komplizin im

Hauptbahnhof festzunehmen.

Frankfurt – Westend: Drogenfund nach

Verfolgungsfahrt

Frankfurt (ots) – (th) Am Dienstag, den 16. Januar 2024 fiel einer

Polizeistreife gegen 00.30 Uhr ein Audi A 3 auf, der auffällig langsam auf der

Bremer Straße in Richtung Eschersheimer Landstraße fuhr. Als das Fahrzeug einer

Kontrolle unterzogen werden sollte, reagierte der Fahrer nicht auf die

Anhaltesignale und setzte seine Fahrt zunächst mit normaler Geschwindigkeit

fort. Im weiteren Verlauf beschleunigte er jedoch stark und es entwickelte sich

eine Verfolgungsfahrt durch das Westend. Nachdem der Fahrer im Kreuzungsbereich

Oeder Weg / Eschersheimer Landstraße eine Straßenblockade durchbrach und im

Laufe der Verfolgungsfahrt mehrere Streifenwagen rammte, konnte das Fahrzeug

letztlich im Bereich der Bockenheimer Landstraße eingekeilt und gestoppt werden.

Neben dem 30-jährigen Fahrer, der nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

ist, befanden sich noch zwei weitere 40 und 36 Jahre alte Männer im Fahrzeug. Im

Rahmen der anschließenden Durchsuchung konnten ca. 370 Gramm Amphetamin sowie

über 12 Gramm Haschisch aufgefunden werden. In Folge der Zusammenstöße mit dem

flüchtenden Fahrzeug wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt und insgesamt vier

Streifenwagen beschädigt. Die drei Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Doch damit nicht genug. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen und der Auswertung

der Videoaufzeichnungen stellte sich heraus, dass die Bande bei der Tat als Trio

agierte. Polizeibeamte nahmen später im Bereich des „The Squaire“ am Flughafen

eine dritte Täterin fest. Beide Frauen waren bereits im Begriff, sich ins

Ausland abzusetzen.

Bei der Durchsuchung der drei Festgenommenen konnten weitere gefälschte

Schmuckstücke aufgefunden werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte

die Einlieferung des Trios zwecks richterlicher Vorführung. Der 45-jährige Mann

und die zwei 34- und 57-jährigen Frauen, welche alle über keinen festen Wohnsitz

verfügen, sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Sie müssen sich unter

anderem wegen des versuchten Trickdiebstahls verantworten.

