Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Jan Pfeiffer ist neuer Leiter der Polizeistation Büdingen

Büdingen: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeistation Büdingen haben einen neuen Dienststellenleiter. In einer kleinen Feierstunde führte der Präsident des Polizeipräsidiums Mittelhessen, Torsten Krückemeier, den Ersten Polizeihauptkommissar Jan Pfeiffer in seine neue Funktion als Leiter der Polizeistation Büdingen ein. Krückemeier wünscht ihm Glück, Mut zu den richtigen Entscheidungen und viel Erfolg in der neuen Funktion.

„Jan Pfeiffer verfügt über eine langjährige Dienstzeit bei der Polizei und hat verschiedene Positionen sowohl in der Ermittlung, als auch in der operativen Führung, vorzuweisen. Die Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Büdingen bekommen einen engagierten Dienststellenleiter, der eine Fülle von Erfahrungen und Fachkenntnissen mitbringt“, stellt Polizeipräsident Torsten Krückemeier hervor.

Der 50-jährige Jan Pfeiffer ist verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern und lebt in der Wetterau.

Am 01.09.1993 startete Pfeiffer seine Karriere bei der hessischen Polizei und schloss sein Studium an der damaligen Verwaltungsfachhochschule für Polizei und Verwaltung im Januar 1997 ab. Es folgten Verwendungen in der Bereitschaftspolizei sowie im Wach- und Streifendienst. Dort übernahm er unter anderem die Funktion eines Dienstgruppenleiters bei der Polizeistation Büdingen. Es folgten Führungsverwendungen in der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Friedberg, wo er bis zum Leiter der Ermittlungsgruppe und gleichzeitigen Abwesenheitsvertreter des Dienststellenleiters aufstieg. Zudem war er zeitweise als Polizeiführer vom Dienst im Führungs- und Lagedienst des Polizeipräsidiums Mittelhessen tätig.

Karben-Peterweil: Dieseldiebe schlagen zu –

Dieseldiebe suchten eine Baustelle in der Heitzhöfer Straße auf. Zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen pumpten die Täter aus einem Lkw und einem Bagger insgesamt rund 400 Liter des Kraftstoffes ab. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Diebe die Flüssigkeit in Kanister umfüllten und mit einem Transporter in Sicherheit brachte. Zeugen, die die Täter im genannten Zeitraum an der Baustelle der Heitzhöfer Straße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 mit der Polizeistation in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen.

Nidda: Polizeieinsatz nach Bedrohungen –

Bedenken einer Familie aus Gedern zu der Beziehung einer Angehörigen zu einem in Nidda lebenden Mann, führten gestern Nachmittag zu einem Polizeieinsatz. Familienmitglieder aus Gedern sprachen Bedrohungen gegen die eigene Angehörige sowie gegen den Mann und deren Familie aus. Mehrere Streifen der Wetterauer Polizei, unterstützt von Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei, kamen zum Einsatz. Letztlich nahm die Polizei Kontakt mit der Familie in Gedern auf, worauf diese die Polizeistation Büdingen aufsuchte. Im Rahmen einer Gefährderansprache wurden den Anwesenden mögliche Konsequenzen aufgezeigt, sollten die Drohungen fortgeführt werden. Außerdem sprach die Polizei sogenannte Wegweisungsverfügungen gegen drei Familienangehörige aus. Gegen diese ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Bedrohung.