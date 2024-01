Unbekannte brechen in zwei Gewerbeobjekte ein

Fritzlar, Tatzeit: bis Montag, 15.01.2024, 16:00 Uhr

In der Fritzlarer Innenstadt stiegen am vergangenen Wochenende unbekannte Täter in zwei Gewerbeobjekte ein.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten Unbekannte das Fenster eines Frisörsalons in der Straße Jordan auf und verschafften sich somit Zutritt in den Geschäftsraum. Dort durchwühlten der oder die Täter mehrere Schubläden und Schränke. Entwendet wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts. Am Fenster des Salons entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

Weiterhin wurde in ein Restaurant in der Schildererstraße in Fritzlar eingebrochen. Der oder die Täter gelangten durch ein Fenster in den Schrankraum. Hierzu wurde das angebrachte Fliegengitter zerschnitten und das Fenster gewaltsam aufgebrochen. Im Tresenbereich wurden mehrere Schubladen und Schränke durchwühlt, entwendet wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts. Durch die Beschädigung am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250,- Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Schwalm-Eder unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Zeugen für Einbruch in Eisdiele gesucht

Gudensberg, Tatzeit: Sonntag, 14.01.2024, 23:00 Uhr bis Montag, 15.01.2024, 18:00 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag die Eingangstür einer Eisdiele in der Untergasse in Gudensberg auf und gelangten so in das Innere des Geschäfts. Der oder die Täter entwendeten im Anschluss eine Sahnemaschine, zwei mobile Bestell-Geräte (Ordermans) sowie Bargeld im Gesamtwert von ca. 5700,- Euro.

Im Inneren des Gebäudes beschädigten die Unbekannten eine Zugangstür. Weiterhin wurde die Kühlung der Eisbestände unterbrochen. Diese waren nach der Tat nicht mehr verkaufsfähig. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 4000,- Euro.

Die Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat 20 der Polizeidirektion Schwalm-Eder geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Homberg unter 05681-7740 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Jugendliche verletzten sich durch Pfefferspray gegenseitig

Spangenberg, Tatzeit: Samstag, 13.01.2024, 21:05 Uhr

Im Bereich der Bushaltestelle „Hospital“ in Spangenberg kam es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Jugendlicher aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Zunächst erfolgten verbale Streitigkeiten und Beleidigungen untereinander. In Folge dessen spitzte sich die Situation unter den Jugendlichen zu, sodass sie sich gegenseitig mit Pfefferspray besprühten.

Zwei männliche Jugendliche entfernten sich nach dem Vorfall von der Örtlichkeit, konnten jedoch im Nachgang an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden.

Insgesamt wurden eine 13-Jährige, eine 15-Jährige sowie ein 15-Jähriger durch das Pfefferspray leicht verletzt. Die beiden 13- und 15-jährigen Mädchen wurden ambulant in einem Rettungswagen behandelt und im Anschluss an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Durch die Beamten der Polizeistation in Melsungen wurden mehrere Anzeigen wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Homberg/Efze (Landkreis Schwalm-Eder): Brand von Lkw und Aufliegern auf Gelände eines Warenlagers

Heute Abend, gegen 21:10 Uhr (Entdeckungszeit), gerieten auf dem Gelände eines Warenlagers in der Werner-von-Siemens Straße in Homberg/Efze eine Sattelzugmaschine mit Auflieger sowie weitere drei Sattelauflieger in Brand. Die Feuerwehr ist aktuell noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nach derzeitigem Stand gibt es keine verletzte Personen und ein Übergreifen auf das Warenlager konnten verhindert werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache haben die Beamten der Kriminalpolizei Homberg aufgenommen.

Der Brandschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte nach ersten Schätzungen aber wahrscheinlich im sechsstelligen Bereich liegen.