Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Fahrzeug erfasst Fußgänger und verletzt diesen leicht – Erlensee

(cb) Ein 62-jähriger Mann beabsichtigte am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, die Leipziger-Straße (50er Hausnummern) zu überqueren, als er von einem schwarzen Fahrzeug erfasst wurde und infolgedessen stürzte. Hierbei erlitt der Fußgänger eine Kopfplatzwunde und musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Elektroauto und Ladesäule brennen vollständig aus – Langenselbold

(cb) Ein Renault Zoe wurde am frühen Dienstagmorgen an einer Ladesäule auf dem Rathausplatz geladen, als das Fahrzeug plötzlich Feuer fing. Das Feuer griff vom Auto auf die naheliegende Ladesäule, anschließend auf eine Hecke und letztlich auf eine Gartenhütte über. Die Feuerwehr war mehrere Stunden vor Ort, um die immer wieder aufflammenden Glutnester zu löschen. Das Fahrzeug sowie die Ladesäule brannten vollständig aus. Der entstandene Schaden beträgt etwa 25.000 Euro. Die Beamten des Fachkommissariates haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Handtasche aus Auto gestohlen – Gründau/Rothenbergen

(fg) Eine Handtasche entwendeten Unbekannte am Sonntagabend aus einem Ford Focus in der Philipp-Reis-Straße. Zwischen 21.30 und 23.50 Uhr schlug der Täter ein Fenster der Beifahrerseite des im Bereich der 20er-Hausnummern geparkten Autos ein und entwendete die auf dem Beifahrersitz befindliche Handtasche. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Eine Person bei Wohnhausbrand verletzt – Offenbach

(cb) Mehrere Anwohner meldeten am Montagabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße (110er Hausnummern). Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer gegen 18.40 Uhr im Keller des Hauses aus. Durch die herbeigeeilte Feuerwehr konnte der Brand jedoch schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Etagen verhindert werden. Ein Mann, welcher im Kellerbereich nächtigte, erlitt vermutlich eine Rauchgasintoxikation, weshalb er zur medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Er konnte das Krankenhaus noch am Abend wieder verlassen. Das Mehrfamilienhaus ist weiterhin bewohnbar. Ob ein technischer Defekt im Bereich der Aufzuganlage den Brand verursachte, ist nun Teil der Brandursachenermittlungen durch das Fachkommissariat. Den entstandenen Sachschaden am Wohngebäude wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Hund stirbt nach Kollision mit Fahrzeug – Offenbach

(cb) Ein kleiner Hund wurde am Montagnachmittag in der Herrnstraße (einstellige Hausnummern) von einem schwarzen Mercedes erfasst und verstarb aufgrund der Verletzungen noch vor Ort. Die Hundehalterin war gegen 17.30 Uhr mit ihren beiden freilaufenden Hunden auf dem Gehweg in der Herrnstraße unterwegs, als ihr kleiner Chihuahua offenbar unvermittelt auf die Straße lief und dort mit dem schwarzen Fahrzeug kollidierte. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten zu ihrem Verhalten nach dem Unfall sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Diese wenden sich bitte an die Polizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098 510-0.

Fußgänger wird von Lastkraftwagen erfasst und kommt schwer verletzt ins Krankenhaus – Dietzenbach

(cb) Am frühen Dienstagmorgen überquerte ein 61-jähriger Mann aus Dietzenbach die Velizystraße im Bereich einer dortigen Fußgängerampel. Ein Lastkraftwagenfahrer bemerkte den mit den Armen winkenden Fußgänger offenbar zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste den Mann. Durch den Zusammenstoß erlitt der Mann schwere Verletzungen. Er wurde zur ärztlichen Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Dietzenbach sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.