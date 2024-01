Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Zerstochene Reifen in Wehrheim,

Wehrheim, Schießmauer, Sonntag, 14.01.2024, 03:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(da)Am Sonntag musste die Besitzerin einer weißen Mercedes A-Klasse feststellen, dass ihr Fahrzeug mutwillig beschädigt worden war. Sie hatte den Mercedes am Sonntag zwischen 03:00 Uhr und 12:00 Uhr in ihrer Grundstückseinfahrt in der Straße „Schießmauer“ abgestellt und musste am Mittag feststellen, dass ein Reifen zerstochen und die Beifahrerseite zerkratzt worden war. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Sie können sich unter der Rufnummer (06171) 9260-0 an die Polizeistation Usingen wenden.

Sachbeschädigungen an Pkw in Mammolshain, Königstein, Mammolshain, Schwalbacher Straße, angezeigt am Montag, 15.01.2024

(da)Am Montagmittag musste die Besitzerin eines weißen Audi A1 in Königstein-Mammolshain feststellen, dass Unbekannte die Beifahrerseite ihres Wagens beschädigt hatten. Der Audi war zwischen Sonntagabend und Montagmittag in der Schwalbacher Straße geparkt. Als sie am Montagmittag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden war. Nach Angaben der Anzeigenerstatterin war ihr Fahrzeug bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an gleicher Örtlichkeit beschädigt worden. Somit liegen nun zwei Anzeigen vor. Die Polizeistation Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Glätte sorgt für Unfall in Neu-Anspach, Neu Anspach, Hauptstraße, Montag, 15.01.2024, 09:00 Uhr

(da)Am Montagmorgen ereignete sich in Neu-Anspach ein Verkehrsunfall aufgrund von Straßenglätte. Gegen 09:00 Uhr befuhren ein blauer VW und ein gelber Kleintransporter die Hauptstraße in entgegengesetzter Richtung. Vermutlich aufgrund winterglatter Fahrbahn geriet der VW in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Transporter. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Die Fahrerin des VW wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Hoher Sachschaden – keine Verletzten, B 456 bei Grävenwiesbach, Montag, 15.01.2024, 07:50 Uhr

(da)Gegen 07:50 Uhr ereignete sich am Montag ein Verkehrsunfall auf der B456 bei Grävenwiesbach. Zu dieser Zeit fuhr ein schwarzer Audi von Grävenwiesbach in Richtung Usingen. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein grauer Mercedes. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor die Fahrerin des Audi die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw. Der Audi kam anschließend im Straßengraben zum Stehen. Beide Fahrerinnen blieben zum Glück unverletzt. Ihre Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Abschleppmaßnahmen musste die Bundesstraße in diesem Bereich zeitweise voll gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 40.000 Euro.