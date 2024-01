Bauwagen eines Kindergartens aufgebrochen,

Weilmünster-Laubuseschbach, Waldkindergarten, Mittwoch, 20.12.2023 bis Montag, 15.01.2023 (wie) In den letzten Wochen wurde ein Bauwagen bei Laubuseschbach aufgebrochen, der von einem Kindergarten als Lager- und Aufenthaltsraum genutzt wird. Am Montag bemerkten Mitarbeiter des Waldkindergartens den Einbruch in den Bauwagen, der auf einer Lichtung nordöstlich der L 3045 aufgestellt ist, und verständigten die Polizei. Offenbar hatte ein Unbekannter einen unbeobachteten Moment im Zeitraum seit Weihnachten genutzt, um den Bauwagen gewaltsam zu öffnen. Beim Durchsuchen des Innenraums entdeckte der Dieb Batterien, ein Heizgerät, einen Lautsprecher sowie eine Powerbank. Mit diesen Gegenständen als Beute verschwand der Unbekannte wieder. Sachschaden und Wert der Beute summieren sich auf über 300 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Bei Einbruch Schmuck erbeutet,

Hünfelden-Dauborn, Nahestraße, Montag, 15.01.2024, 15:45 Uhr bis 18:00 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag haben Einbrecher in Dauborn Schmuck aus einem Wohnhaus gestohlen. Während der Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Nahestraße haben bisher Unbekannte zwischen 15:45 Uhr und 18:00 Uhr ein Fenster des Gebäudes aufgebrochen und gelangten so in das Innere. Die Einbrecher durchwühlten die Räumlichkeiten und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Mit ihrer Beute entkamen die Täter unerkannt. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Einbruch in Erdgeschosswohnung,

Limburg, Im Finken, Montag, 15.01.2024, 15:00 Uhr bis 19:10 Uhr

(wie) Einbrecher sind am Montagnachmittag in eine Limburger Wohnung eingedrungen. Die Unbekannten nutzten einen unbeobachteten Moment, um die Terrassentür der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Im Finken“ aufzuhebeln. Auf diese Weise in das Innere gelangt, wurden sämtliche Räume durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen ließen die Einbrecher jedoch nichts mitgehen und flohen ohne Beute vom Tatort, hinterließen jedoch einen Schaden in Höhe von circa 500 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Gartenhütte brennt,

Villmar, Am Haarberg, Dienstag, 16.01.2024, 07:00 Uhr

(wie) In Villmar hat am Dienstagmorgen eine Gartenhütte gebrannt. Gegen 07:00 Uhr verständigte ein Passant die Rettungsleitstelle, da er auf einem Gartengrundstück an der Straße „Am Haarberg“ eine brennende Gartenhütte entdeckt hatte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte bereits komplett in Brand. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen und die Gefahr bannen. Nach bisherigen Ermittlungen scheint ein Akku in der Hütte ursächlich für den Brand gewesen zu sein. Für die Polizei ergaben sich keinen Hinweise auf eine Straftat. Der Sachschaden wird auf mindestens 5.000 EUR geschätzt.

Betrüger weiter im Landkreis Limburg-Weilburg aktiv, Limburg-Weilburg, Januar 2024

(wie) Auch im neuen Jahr treiben Betrüger weiter ihr Unwesen, beliebt sind nach wie vor die Telefonbetrügereien. Im Landkreis Limburg-Weilburg kam es zum Jahresbeginn schon zu mehreren Betrugsversuchen, wobei die Täter leider auch Erfolge zu verzeichnen hatten. So meldete sich ein Betrüger per Kurznachricht bei einem Mann und gaukelte diesem vor, dessen Sohn zu sein. Auf diese Weise das Vertrauen erschlichen brachte der Täter den Mann dazu, im guten Glauben seinem Sohn zu helfen, eine Überweisung auf ein unbekanntes Konto zu veranlassen. Das Geld war natürlich verschwunden, als der Schwindel schließlich aufflog. Eine Frau aus Dehrn erhielt an ihrem Geburtstag einen Schockanruf, angeblich hätte deren Tochter einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht und säße nun in Haft. Nur gegen eine Kaution von 40.000 EUR könne diese wieder freigelassen werden. Glücklicherweise befand sich in diesem Moment eine Gratulantin im Raum, die das Telefongespräch an sich nahm und den Betrugsversuch vereitelte. Die Polizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

Weiterhin gilt zu beachten:

Die Polizei empfiehlt, stets vorsichtig zu sein, wenn Sie von Fremden angerufen werden – auch wenn diese angeblich von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft sind. Gerade die Gutgläubigkeit älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und auf keinen Fall zu übereilten Geldübergaben überreden. Legen Sie den Hörer auf und verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110. Ein gewisses Misstrauen am Telefon ist keine Unhöflichkeit. Ein Berechtigter wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß, Weilburg, Landesstraße 3020, Montag, 15.01.2024, 19:20 Uhr

(wie) Am Montagabend sind bei einem Frontalzusammenstoß auf winterglatter Fahrbahn zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 36-Jährige befuhr mit einem Audi die L 3020 von Weilburg in Richtung Löhnberg. In einer leichten Rechtskurve kam die Fahrerin aufgrund der nicht an die Straßenverhältnisse angepasste Geschwindigkeit nach links von ihrer Fahrspur ab und kollidierte im Gegenverkehr mit dem entgegenkommenden VW eines 46-Jährigen. Bei der Kollision wurden beide Personen schwer verletzt und mussten von den Rettungskräften aus den Fahrzeugen geholt werden. Nach notärztlicher Behandlung brachte der Rettungsdienst die Verletzten in Krankenhäuser. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die L 3020 komplett. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf mindestsens 20.000 EUR geschätzt. Die Straßenmeisterei streute den Bereich anschließend intensiv ab.

Zwei Verletzte bei Unfall in Hadamar, Hadamar, Johann-Neudecker-Straße / Gerlachstraße, Montag, 15.01.2024, 15:30 Uhr

(wie) Zwei Menschen wurden am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Hadamar verletzt. Eine 27-Jährige befuhr mit einem VW die Straße „Am Bruchborn“ in Richtung der Gerlachstraße. An der Kreuzung Gerlachstraße/ Johann-Neudecker-Straße konnte sie ihr Fahrzeug nicht rechtzeitig zum Stehen bringen und prallte gegen einen vorfahrtsberechtigt aus der Gerlachstraße kommenden Ford einer 32-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Ford noch gegen einen geparkten Skoda geschoben. Beide Fahrerinnen erlitten bei dem Unfall Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst behandelt wurden, die 27-Jährige brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 10.000 EUR.

Stark betrunken Unfall verursacht und geflohen, Limburg, Industriestraße, Montag, 15.01.2024, 19:10 Uhr

(wie) In Limburg hat ein erheblich betrunkener Mann am Montagabend einen Unfall verursacht und floh danach von der Unfallstelle, er konnte festgenommen werden. Der 36-Jährige war mit einem Opel auf der Industriestraße von der Stadtmitte kommend in Richtung Diez unterwegs. Hierbei geriet er aufgrund seiner Fahruntüchtigkeit in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Seat, der von einem 27-Jährigen gefahren wurde. Anschließend fuhr der 36-Jährige einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 3.000 EUR zu kümmern. Eine Polizeistreife konnte den flüchtigen Opel ausfindig machen und kontrollieren. Der 36-Jährige erzielte bei seinem Atemalkoholtest ein Ergebnis von über 2,7 Promille. Daher nahmen die Beamten den Mann fest und ordneten eine Blutentnahme an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.