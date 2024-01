Main-Taunus: Die Polizei-News

Automaten geknackt und Bargeld gestohlen, Flörsheim am Main, Kapellenstraße, Montag, 15.01.2024, 01:30 Uhr

(jn)In Flörsheim sind in der Nacht zum Montag Einbrecher in einer Bar zugange gewesen, wo sie Bargeld aus zwei Automaten stahlen. Am Montagmittag war der Einbruch den Geschädigten aufgefallen, die daraufhin die Polizei verständigten. Augenscheinlich waren unbekannte Täter gegen 01:30 Uhr in den Gastraum einer Bar in der Kapellenstraße eingebrochen und hatten dort Spielautomaten aufgebrochen. Im Anschluss flüchteten sie mit Bargeld und hinterließen darüber hinaus einen Sachschaden in Höhe von mindestens 6.500 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 bei der Kriminalpolizei in Sulzbach zu melden.

Wertgegenstände aus Pkw gestohlen,

Eschborn, Hauptstraße, Montag, 15.01.2024, gegen 21:30

(jn)Am Montagabend wurden in Eschborn Wertgegenstände aus einem BMW gestohlen. Das Fahrzeug, ein grüner M3, parkte in der Hauptstraße, als der oder die Täter das Fahrzeug um 21:30 Uhr auf unbekannte Art und Weise öffneten. Beim Durchsuchen des Innenraumes fiel den Gaunern mehrere Hundert Euro Bargeld, ein Laptop und ein Fahrzeugschlüssel in die Hände. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 von der Kriminalpolizei in Sulzbach erbeten.

Hydraulikhammer aus Vorgarten gestohlen, Hattersheim am Main, Okriftel, Buchenstraße, Samstag, 13.01.2024, 16:00 Uhr bis Montag, 15.01.2024, 07:00 Uhr

(jn)Ein mehrere Hundert Kilogramm schweres Arbeitsgerät wurde im Tatzeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in der Buchenstraße in Okriftel aus einem Vorgarten gestohlen. Zwischen 16:00 Uhr und 07:00 Uhr entdeckten die Diebe den Hydraulikhammer und entwendeten ihn. Der Wert des Gerätes wird mit circa 6.000 Euro beziffert.

Hinweise zu der Tat erbittet die Hofheimer Polizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

Mehrere Hundert Liter Diesel gestohlen, Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Freitag, 12.01.2024, 16:00 Uhr bis Montag, 15.01.2024, 07:40 Uhr

(jn)Aus einem Lkw wurden im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes in Eschborn mehrere Hundert Liter Diesel abgepumpt. Das Fahrzeug parkte auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäftes in der Elly-Beinhorn-Straße, als Unbekannte die Sicherung des Tankbehältnisses auf unbekannte Weise überwanden, den Kraftstoff im Wert von etwa 1.000 Euro abpumpten und flüchteten.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0 bei der Polizei in Eschborn zu melden.

Kia mutwillig zerkratzt,

Flörsheim am Main, Weilbach, Uhlandstraße, Sonntag, 14.01.2024, 17:30 Uhr bis Montag, 15.01.2024, 05:30 Uhr

(jn)Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Pkw im Flörsheimer Ortsteil Weilbach beschädigt. Der oder die Vandalen näherten sich dem in der Uhlandstraße abgestellten Fahrzeug und zerkratzten die Fahrerseite an mehreren Stellen. Es entstand ein vierstelliger Gesamtschaden.

Hinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0 entgegen.