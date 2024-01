Wiesbaden: Die Polizei-News

Brand in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Am alten Lindewerk, Montag, 15.01.2024, 21:24 Uhr

(fh)Am Montagabend kam es in und um ein neugebautes Mehrfamilienhaus in

Mainz-Kostheim zu Bränden. Die Kriminalpolizei ermittelt hinsichtlich der

Brandursache. Um 21:24 Uhr wurden Kräfte von Feuerwehr und Polizei sowie des

Rettungsdienstes zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der

Straße „Am alten Lindewerk“ entsandt. Schnell wurde ein Brand im Keller des sich

aktuell im Bezug befindlichen Mehrparteienhauses lokalisiert und durch die

Berufs- und Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Zeitgleich wurden 9 Personen,

darunter zwei Kleinkinder, aus dem Haus ins Freie gebracht. Alle blieben

unverletzt. Während der Löscharbeiten im Gebäude wurde der Brand einer

Großraummülltonne entdeckt, welche sich auf einem Mülltonnenabstellplatz neben

dem Gebäude befand. Das Feuer konnte umgehend gelöscht werden. Der Sachschaden

bewegt sich nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die

aktuellen Bewohnerinnen und Bewohner kamen allesamt in der Nacht bei Freunden

und Verwandten unter. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar.

Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, daher ermittelt die

zuständige Kriminalpolizei in Wiesbaden und nimmt Hinweise, insbesondere zu

verdächtigen Personen rund um und im Haus unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Einbrüche in Pkw,

Wiesbaden, festgestellt am Montag, 15.01.2024

(da)Am Montag wurden in Wiesbaden drei Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

festgestellt. In Biebrich brachen Unbekannte einen grauen Ford Kuga in der

Rheingaustraße und einen Wohnwagen in der Glarusstraße auf. Der Ford stand nur

zwei Stunden zwischen 6 und 8 Uhr in der Nähe des Biebricher Schlosses, als

Unbekannte eine Seitenscheibe einschlugen und einen Karton mit Babyzubehör

entwendeten. Am Montagabend musste der Besitzer des Wohnwagens, ein Fendt

Caravan, feststellen, dass eine Seitenscheibe aufgehebelt und das Fahrzeuginnere

durchsucht worden war. Die Unbekannten wurden jedoch nicht fündig und flüchteten

unerkannt. In Wiesbaden-Südost gelangten die Täter in einen vermutlich

unverschlossenen VW Golf, der von Freitagmittag bis Montagmorgen in der

Hauberrisserstraße geparkt war. Hier entwendeten sie eine Geldbörse. Mit der

darin befindlichen EC-Karte hoben sie kurze Zeit später Bargeld ab. In keinem

der drei Fälle liegen bislang Hinweise auf die Täter vor. Die Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Bushaltestelle,

Wiesbaden, L3028, Freitag, 12.01.2024 bis Samstag 13.01.2024

(da)Unbekannte haben am Wochenende eine Bushaltestelle in Wiesbaden beschädigt.

Die Täter machten sich zwischen Freitag und Samstag an der Bushaltestelle

„Bahnhof Auringen-Medenbach“ zu schaffen und schlugen zwei Glasscheiben ein.

Anschließend flüchteten sie unerkannt. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen

übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 2440 entgegen.

Gehebelt und gescheitert,

Wiesbaden, Westend, Seerobenstraße, Samstag, 13.01.2024, 17:00 Uhr bis Sonntag,

14.01.2024, 12:00 Uhr

(jn)Bei einem versuchten Einbruch ist in der Nacht zum Sonntag ein Schaden in

Höhe von mehreren Hundert Euro an einem Büro entstanden. Zwischen 17:00 Uhr und

12:00 Uhr beschädigten die Einbrecher den Rollladen eines Bürogebäudes in der

Seerobenstraße, indem sie versuchten, diesen nach oben zu schieben. Sie

scheiterten, sahen von weiteren Einbruchsversuchen an dem Gebäude ab und

flüchteten unerkannt. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 /

345 – 0.

Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Montag, 15.01.2024, 17:00 Uhr bis Dienstag, 16.01.2024,

03:00 Uhr

(jn)Am Montagabend waren Kräfte der Polizeidirektion Wiesbaden sowie des

Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz bis in die Nachtstunden im Rahmen des

Konzeptes „Sicheres Wiesbaden“ unterwegs. Zwischen 17:00 Uhr abends und 03:00

Uhr morgens führten die Polizistinnen und Polizisten Personenkontrollen im

Stadtgebiet durch. In mehreren Fällen wurden Betäubungsmittel aufgefunden und

entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Dabei wurde ein Ermittlungsverfahren

gegen mehrere Männer eingeleitet, bei denen Utensilien sowie gefunden worden

waren, die auf einen Handel hinweisen. Darüber hinaus flüchtete ein 22-jähriger

Wiesbadener, der in der Waffenverbotszone kontrolliert werden sollte, zunächst

und verletzte zwei Polizisten leicht. Auch bei ihm wurden Drogen sichergestellt

und infolgedessen gleich zwei Strafverfahren wegen Widerstandes gegen

Vollstreckungsbeamte und wegen Drogenbesitzes gegen ihn eingeleitet.

Feuer im Keller macht Mehrfamilienhaus vorübergehend nicht bewohnbar

Feuerwehr Wiesbaden

Am heutigen Abend ereignete sich ein Brandereignis in Mainz-Kostheim. In einem Neubau-Mehrfamilienhaus kam es zu einem Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Treppenraum bereits stark verraucht. Umgehend gingen drei Trupps unter Atemschutz in das Gebäude vor. Ein Trupp kontrollierte den Treppenraum auf eventuell im Treppenraum befindliche Personen und die zwei anderen Trupps gingen von unterschiedlichen Angriffsrichtungen zur Brandbekämpfung in den Kellerbereich vor. Zum Glück waren noch nicht alle Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus bewohnt. Insgesamt mussten 9 Personen, darunter zwei Kleinkinder über die Drehleiter von den Balkonen auf der Rückseite des Gebäudes gerettet werden. Die vorgehenden Trupps im Kellerbereich mussten sich massiv Zutritt zu den im Keller befindlichen Räumen verschaffen um die Brandbekämpfung aufnehmen zu können. Es brannte ein Kellerraum mit Nebenraum. Unglücklich war der Umstand, dass im Nebenraum der Elektrohauptanschluss war. Durch die Brandbeaufschlagung wurde dieser so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass durch den Energieversorger das gesamte Gebäude stromlos geschaltet werden musste. Die Bewohner wurden in einem Bus der Stadtwerke Mainz von der SIN und der SEG-Betreuung betreut. Glücklicherweise wurde durch den Brandrauch niemand verletzt. Alle vier Familien kamen bei Freunden und Verwandten unter. Das Gebäude ist wegen der starken Rußanhaftungen im Treppenbereich und der fehlenden Energieversorgung derzeit nicht bewohnbar. Aufgrund der unübersichtlichen Lage und der komplexen Einsatzstelle übernahm der Direktionsdienst der Berufsfeuerwehr Wiesbaden die Einsatzleitung. Da voraussichtlich mit einer langen Einsatzdauer gerechnet wurde, wurde der AB-Sozial zur Verpflegung der Einsatzkräfte zur Einsatzstelle beordert.

Vor Ort waren ca. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Wiesbaden zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Kostheim. Die Freiwillige Feuerwehr Biebrich besetzte während der Einsatzzeit die Feuerwache 2. In dem Abschnitt Gesundheit, geleitet durch den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, waren ca. 20 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.

Zur Schadenshöhe kann derzeit keine Angabe gemacht werden. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Raubüberfall auf Supermarkt,

Aarbergen-Kettenbach, Scheidertalstraße, Montag, 15.01.2024, 20:53 Uhr

(fh)Am Montagabend hat ein bewaffneter Mann einen Supermarkt in

Aarbergen-Kettenbach ausgeraubt. Um 20:53 Uhr, also kurz vor Ladenschluss,

betrat der Räuber den Markt in der Scheidertalstraße, suchte den Kassenbereich

auf und zog ein Messer hervor. Mit diesem bedrohte er die Kassiererin sowie eine

weitere Mitarbeiterin und ließ sich Geld aus der Kasse aushändigen. Anschließend

flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterinnen blieben

unverletzt, wurden vor Ort aber vom Rettungsdienst betreut. Die Fahndung nach

dem Unbekannten unterstützte auch ein Polizeihubschrauber. Der Räuber soll etwa

30 Jahre alt, circa 170 cm groß und dick gewesen sein. Die Mitarbeiterinnen

beschrieben ihn als „südländisch aussehend“. Er hatte kräftige Augenbauen, eine

gebräunte Haut und sprach mit dunkler Stimme deutsch mit Akzent. Bekleidet war

er mit einer tief ins Gesicht gezogenen FFP2-Maske, einer olivgrünen Jacke,

deren Kapuze er aufgezogen hatte, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen

Handschuhen. Weiterhin führte er eine beigefarbene Stofftasche mit buntem

Aufdruck mit sich.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt

Hinweise zur Tat und dem Räuber unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbrecher nehmen Schmuck mit,

Taunusstein-Neuhof, Müllerwies, Montag, 15.01.2024, 07:15 Uhr bis 20:00 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Tages brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in

Taunusstein-Neuhof ein. Ihr Ziel: Schmuck. Nach einer mehrstündigen Abwesenheit

stellten die Bewohner des Wohnhauses in der Straße „Müllerwies“ am Montagabend

fest, dass Einbrecher in ihr Haus eingestiegen waren. Die hinzugezogenen

Polizeibeamten durchsuchten das Haus und sicherten Spuren. Dabei zeigte sich,

dass zwei Täter zunächst den Garten des Anwesens betreten und ausgekundschaftet

hatten. Daraufhin waren sie auf die Brüstung vor das Schlafzimmerfenster

geklettert, hatten dieses gewaltsam geöffnet und die Innenräume betreten. Die

anschließende Flucht gelang ihnen unbemerkt. Den Angaben der Geschädigten nach

fehlten nach dem Einbruch mehrere Schmuckstücke aus dem Haus.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Mehrfach angesetzt und eingestiegen,

Taunusstein-Wehen, Brüxer Straße, Sonntag, 14.01.2024, 14:30 Uhr bis Montag,

15.01.2024, 18:00

(fh)Zwischen Sonntag und Montag sind Einbrecher nach mehreren Ansätzen in einen

Bungalow in Taunusstein-Wehen eingestiegen. Ihr großer Aufwand hatte jedoch

letztlich keinen Ertrag. Im Zeitraum von 14:30 Uhr und 18:00 Uhr am Folgetag

begaben sich die Täter zu dem Einfamilienhaus in Stadtrandlage in der Brüxer

Straße. Zunächst versuchten sie die zur Straße hin gelegene Tür aufzubrechen.

Mehrere Ansätze führten hier jedoch nicht zum gewünschte Erfolg. Anschließend

machten sie sich an einem Fenster zu schaffen, dieses gab nach mehreren

Versuchen nach und bot den Einbrechern so einen Einstieg. Weit kamen sie jedoch

nicht, da sie in den Innenräumen feststellen mussten, dass das Haus aktuell

unbewohnt ist. So traten sie ohne Beute die Flucht an. Der Sachschaden am Haus

beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Transporter nach Unfallflucht gesucht, Landesstraße 3455, Heidenrod, Huppert

/ Kemel, Dienstag, 16.01.2024, 07:05 Uhr

(fh)Heute Morgen kam es auf der Landesstraße 3455 bei Heidenrod zu einem

Zusammenstoß im Begegnungsverkehr, bei dem ein Beteiligter anschließend

davonfuhr. Um 07:05 Uhr kam einem 46-jährigen in einem VW-Bus beim Befahren der

Landesstraße zwischen Huppert und Kemel ein Transporter entgegen. Den Angaben

des VW-Fahrers nach soll das entgegenkommende Fahrzeug zu weit auf seine Spur

geraten sein, sodass beide Außenspiegel touchierten und beschädigt wurden. Der

Transporter sei dann ohne anzuhalten in Richtung Huppert davongefahren. Ein

Personalienaustausch sei so nicht möglich gewesen. Der Sachschaden wird auf etwa

800 Euro geschätzt.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber bzw. der Fahrer oder die Fahrerin melden sich

bitte unter der Rufnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.

Mehrere Verkehrskontrollen im Rheingau, Eltville / Walluf / Rüdesheim,

Montag, 15.01.2024, 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(fh)Im Lauf des Montags führten Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus mit der Unterstützung der hessischen Bereitschaftspolizei

Verkehrskontrollen im Rheingau durch. Im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr

errichteten die Einsatzkräfte mehrere Kontrollstellen. Sowohl in der Hauptstraße

in Walluf als auch auf der Bundesstraße 260 in Eltville-Martinsthal hatten es

sich die Polizisten zur Aufgabe gemacht, Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer

genauer unter die Lupe zu nehmen. Insbesondere die Fahrtüchtigkeit der Insassen

sowie die Überprüfung von Fahrzeugen hinsichtlich der Thematik

„Wohnungseinbrüche“ standen im Fokus. Zeitgleich bestreiften weitere

Einsatzkräfte die besagten Bereiche, um gezielte Kontrollen von Fahrzeugen

durchzuführen. In der Summe wurden etwa 30 Fahrzeuge und 40 Personen

kontrolliert. Erfreulicherweise stellte die Polizei in dem Zeitraum keine

Straftaten fest. Lediglich einige Ordnungswidrigkeiten mussten geahndet werden.

Die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis wird auch weiterhin immer wieder Kontrollen

durchführen, um so einen Beitrag für Ihre Sicherheit zu leisten.