Darmstadt

Darmstadt: Antiquitätengeschäft im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Zwei dunkel gekleidete Männer verschafften sich am Dienstag

(16.01.) gegen 05:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Antiquitätengeschäft in der

Karlstraße. Zeugenhinweisen zufolge schlugen sie eine Scheibe des Geschäfts ein,

um in den Innenraum eindringen zu können. Während einer der Männer vor dem Laden

wartete, stieg der andere durch das Loch der Scheibe und kam kurze Zeit später

mit einem größeren Gegenstand zurück. Anschließend ergriffen die bislang

unbekannten Täter auf Fahrrädern unerkannt die Flucht in Richtung Innenstadt.

Was die Kriminellen erbeuteten und wie hoch der verursachte Schaden ist, muss

noch geklärt werden.

Sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern nimmt die Kriminalpolizei (K

21/22) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfallflucht Zwingenberger Straße 5 – Zeugen gesucht

DA-Dieburg, Bickenbach (ots) – Am Donnerstag, den 11.01.2024, gegen 05:32 Uhr

ereignete sich in Bickenbach, Zwingenberger Straße 5 eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer mit auffällig rot/orangefarbenen VW

Amarok befuhr die Zwingenberger Straße von Zwingenberg kommend in Richtung

Seeheim. In Höhe der Shell-Tankstelle kollidierte der VW Amarok mit einem dort

geparkten weißen Toyota Yaris und verursachte Totalschaden. Der VW Amarok

flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation

Pfungstadt unter 06157-95090 entgegen.

Weiterstadt: Fahrzeugteile ausgebaut / 20.000 Euro Schaden / Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag- (12.01.) und Montagmittag

(15.01.) schlugen Kriminelle auf einem Parkplatz eines Firmengeländes in der

Lagerstraße zwei Scheiben an einem schwarzen BMW 318i ein. Anschließend bauten

sie diverse Fahrzeugteile unter anderem aus dem Motorraum aus. Ersten

Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Die Kriminellen

entfernten sich anschließend unbemerkt.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den

mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten sich beim

Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu

melden.

Gross-Gerau

Kelsterbach: Fahrzeug aufgebrochen und geplündert Kelsterbach (ots)

Ein auf einem Parkplatz in der Kirschenallee geparkter BMW, geriet in der Zeit Nacht zum Dienstag (16.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Fahrzeuginnenraum. Anschließend bauten sie aus dem Auto diverse Instrumente, wie Navigationssystem, Radio, Tacho und das Lenkrad aus. Zudem wurden an dem BMW die Scheinwerfer entwendet. Die Diebe flüchteten unerkannt mit der Beute vom Tatort. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.