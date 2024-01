Mannheim: Sachbeschädigungen an Pkw – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Montagabend um 19:55 Uhr wurden in der Walter-Krause-Straße

zwei geparkte VW-Fahrzeuge beschädigt, wie ein Zeuge per Notruf mitteilte. Zwei

bislang unbekannte Täter beschädigten einen VW Caddy, indem sie alle Scheiben

einschlugen und die Frontscheibe beschädigten, die Reifen aufschnitten und die

Außenspiegel und den Tankdeckel abrissen.

Am zweiten VW-Fahrzeug, einem Caravelle, wurden beide Fahrzeugseiten zerkratzt,

außerdem wurde auf die Heckklappe getreten.

Die Schadenssumme ist bislang nicht bekannt, allerdings dürfte sich diese auf

mehrere tausend Euro belaufen.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen eingeleitet und ist auf

der Suche nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter geben

können, von denen bislang nur bekannt ist, dass sie dunkel gekleidet waren.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/833970 beim Polizeirevier

Neckarau zu melden.

Mannheim: „Verfolgungsfahrt“ mit anfänglich 45 km/h

Mannheim (ots) – Einer aufmerksamen Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt

fiel am Montagabend ein BMW auf, welcher die Wilhelm-Varnholt-Allee in Richtung

Autobahn mit 45 km/h befuhr, anstatt der erlaubten 70 km/h. Nachdem die

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten beabsichtigten, das Fahrzeug zu

kontrollieren, setzte dies jedoch unter Berücksichtigung aller sonstiger

Verkehrsregeln unbeirrt seine Fahrt fort. Von der B 38a dann ging die Fahrt nach

Mallau, von dort nach Neckarau, wo die Fahrzeugführerin nach fast 5 km nun

angehalten werden konnte, weil sich ihr ein weiterer Streifenwagen auf der

Neckarauer Straße den Weg stellte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich

heraus, dass die Fahrerlaubnis der 68-Jährigen bereits seit dem Jahr 2022

erloschen war.

Die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv einbehalten, der BMW in der Nähe

abgestellt. Die 68-Jährige erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen

Fahrens ohne Fahrerlaubnis.