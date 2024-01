Angelbachtal/ Rhein-Neckar-Kreis: Mann stirbt bei Garagenbrand

Angelbachtal/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag ereignete sich um kurz nach

03:30 Uhr ein Brand mit starker Rauchentwicklung in einer Scheune in der

Talstraße, die auch als Garage fungierte. Dabei breiteten sich die Flammen auf

ein angrenzendes Wohngebäude aus, weshalb daraus vier Bewohner in Sicherheit

gebracht wurden. Im Rahmen der Löscharbeiten konnte ein Mann nur noch tot aus

der Garage geborgen werden. Die Garage sowie das Wohnhaus wurden durch das Feuer

beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 700.000 Euro.

Die Ursache der Brandentstehung ist derzeit noch unklar. Die

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen und

beschlagnahmte den Brandort.

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Diebe stehlen Kupfer vom Friedhofsdach und verwüsten Friedhofseinrichtung – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt

zwischen 16 Uhr am Samstag und 7 Uhr am Montag entwendete eine bislang

unbekannte Täterschaft eine größere Menge an Buntmetall vom Friedhof. Hierbei

handelte es sich vorwiegend um Kupferplatten, die auf dem Dach sowie zur

Verkleidung der Fassade der Aussegnungshalle angebracht waren. Im Inneren des

Gebäudes rissen die unbekannten Täter die komplette Beleuchtungseinrichtung aus

der Wand. Der entstandene Schaden wird auf gut 100.000 Euro geschätzt, da eine

aufwändige Instandsetzung von Nöten ist. Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt

nun wegen des Diebstahls von Buntmetall. Auf Grund des Umfangs geht die Polizei

von mehreren Tätern aus, welche die Kupferplatten mit einem Fahrzeug

abtransportierten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, beispielsweise zu verdächtigen

Fahrzeugen in diesem Bereich, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim

unter der Telefonnummer 07261-690-0 zu melden.

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall bei starkem Schneetreiben

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagmittag herrschten in Eberbach

widrige Wetterverhältnisse mit Schneetreiben und einer geschlossenen Schneedecke

auf der Fahrbahn, was einer 44-Jährigen zum Verhängnis wurde. Als sie gegen

12:30 Uhr auf der Wilhelm-Blos-Straße unterwegs war, übersah sie nach

derzeitigem Erkenntnisstand einen auf Grund eines Ampelrückstaus abbremsenden

Subaru. So prallte sie mit ihrem BMW derart heftig auf das vor ihr befindliche

Auto, dass die beiden Fahrzeuge nur unter Zuhilfenahme eines

Abschleppunternehmens wieder voneinander getrennt werden konnten. Die 44-Jährige

kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand ein Schaden von

knapp 4.500 Euro. Das Polizeirevier Eberbach nahm die Ermittlungen hinsichtlich

der genauen Unfallursache auf.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug beschädigt aufgefunden – Unfallverursacher gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 71-Jähirger Hyundai-Fahrer stellte am

Samstag gegen 13.45 Uhr an seinem im Kirchenweg geparkten Fahrzeug einen Schaden

an der vorderen linken Stoßstange fest. Einen Unfallverursacher oder Hinweise

auf diesen konnte er bislang nicht erlangen. Der 71-Jährige hatte sein Fahrzeug

bereits am vergangenen Samstag, den 08.01.2024 im Kirchenweg abgestellt und erst

jetzt am Samstagmittag den Schaden bemerkt. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens beläuft sich auf einen Betrag in niedriger vierstelliger Höhe.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang oder den oder die

Unfallverursacher/in geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Eberbach zu melden, unter: 06271-92100.