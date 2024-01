Mannheim-Neckarstadt (ots) – Ein 66-Jähriger wurde am Montag 15.01.2024 gegen 20:10 Uhr in der Dammstraße, Opfer eines Raubes. Der 66-Jährige hatte gerade die Haustür aufgeschlossen und befand sich im Hausflur, als er von einem Fremden an den Händen auf dem Rücken festgehalten wurde. Der Mann konnte sich befreien und versuchte zu flüchten.

Das Trio konnte ihn jedoch einholen. Einer der Täter fixierte seine Hände erneut auf dem Rücken, während die beiden anderen Täter, ein Mann und eine Frau, den 66-Jährigen durchsuchten. Sie entwendeten das Handy sowie die Geldbörse mit mehreren hundert Euro und flüchteten. Der 66-Jährige begab sich anschließend leicht verletzt zur Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den drei Tätern verlief ergebnislos.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Männlich, ca. 30 Jahre alt, kurzes dunkles Haar, afrikanischer Phänotyp, kräftige Statur, ca. 165 cm groß.

Täter 2: Männlich, ca. 35 Jahre alt, kurzes dunkles Haar, osteuropäischer Phänotyp, ca. 165 cm groß, dunkel bekleidet.

Täter 3: Weiblich, ca. 20 Jahre alt, dunkle schulterlange Haare, schmale Figur, ca. 165 cm groß.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder die 3 Täter gesehen haben, melden sich bitte beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter: 0621/174-4444.