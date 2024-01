Germersheim-Friedhof (ots) – Am 27.12.2023 wurde am Rande einer Trauerfeier auf dem städtischen Friedhof in Germersheim ein 34-Jähriger bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer im Gesicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei haben daraufhin unverzüglich die Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung aufgenommen, da der 34-Jährige auf Grund der Verletzungen im Gesicht dauerhaft entstellt sein könnte.

Nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen konnten ein 39-Jähriger als Tatverdächtiger der schweren Körperverletzung und ein 33-Jähriger, der den 39-Jährigen zur Tat angestiftet haben soll, identifiziert werden. Beide werden der Rockergruppierung „Hells Angels“ zugeordnet.

Am Dienstag 16.01.2024, vollstreckten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landau Polizeikräfte Durchsuchungsbeschlüsse an 3 Wohn- und Geschäftsadressen im Kreis Germersheim und Speyer.

Bei den Durchsuchungen wurden mehrere Messer, Mobiltelefone und Laptops sichergestellt.

Neben Kräften der Polizeipräsidien Rheinpfalz waren auch Spezialeinheiten des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik an den Einsatzmaßnahmen beteiligt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalpolizei dauern an.