Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Rosbach v.d.H. – Rodheim: Überfall auf Ehepaar / Polizei bittet um Mithilfe –

Mit dem Schrecken und leichten Verletzungen kamen die beiden Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße „An der Mergel“ am Freitagnachmittag davon, nachdem ein Trio das Ehepaar in ihrem Haus überfallen und ausgeraubt hatte. Gegen 15.00 Uhr verschafften sich die drei Männer über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem in einem Wendehammer und an einem Feld gelegenen Haus. Die Täter überwältigten die Senioren, fesselten sie und durchsuchten das gesamte Haus. Ihnen fielen Schmuck und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Zudem nahmen sie einen Stahlschrank mit. Die beiden betagten Opfer konnten sich befreien und die Polizei alarmieren. Der Mann trug Hautabschürfungen an den Händen davon. Alle drei Männer waren dunkel gekleidet und trugen Skimasken mit Sehschlitzen.

Die Kriminalpolizei in Friedberg bittet um Mithilfe und fragt:

oder im angrenzenden Feld Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat die drei schwarz gekleideten Männer dort beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Nidda – Bad Salzhausen: Autotanks aufgebohrt –

Am Wochenende trieben Kraftstoffdiebe in Bad Salzhausen ihr Unwesen. In der Nacht von Freitag auf Samstag bohrten sie auf dem Parkplatz in der Kurstraße Löcher in die Tanks von mindestens fünf Pkw und fingen das Benzin aus den Tanks ab. Eine genaue Schadenshöhe kann noch nicht angegeben werden. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang auf dem Parkplatz Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Ranstadt-Dauernheim: Wohnungseinbruch –

Mit Schmuck von noch nicht bekanntem Wert suchten Einbrecher in Dauernheim das Weits. Die Einbrecher hebelten die Kellertür eines Einfamilienhauses in der Straße „Kreuzpforte“ auf. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertsachen. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf rund 200 Euro. Wann genau die Täter dort zuschlugen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Einbruch wurde am Sonntagnachmittag, gegen 13.05 Uhr entdeckt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Büdingen unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Limeshain-Rommelhausen: Auffahrunfall fordert Verletzte –

Zwei Leichtverletzte und zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Zusammenstoßes von Samstagnachmittag. Gegen 12.45 Uhr war der 32-jährige Fahrer eines VW auf der Himbacher Straße in Richtung Himbach unterwegs. In Höhe einer Tankstelle übersah der Altenstädter, dass der Fahrer eines vorausfahrenden Mazdas zur Tankstelle abbiegen wollte. Trotz eingeleiteten Bremsung, schaffte er es nicht rechtzeitig zum Stehen zu kommen und prallte mit seinem Polo ins Heck des SUV. Der Unfallfahrer klagte über Schmerzen im Brustbereich, sein 40-jähriger Unfallgegner aus Limeshain über Schmerzen im Rücken. Beide wurden von Rettungsassistenten erstversorgt – für den Altenstädter ging es zu weiteren Untersuchungen ins Büdinger Krankenhaus. Die Blechschäden summieren sich auf rund 4.000 Euro.

Friedberg-Dorheim: Wohnungseinbruch –

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus in der Wetterstraße hatten es Diebe abgesehen. Im Zeitraum vom 01. November 2023 bis zum Freitag vergangene Woche (12.01.2024) hebelten die Täter ein Kellerfenster auf und stiegen ins Haus ein. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Nach einer ersten Einschätzung des Besitzers fiel den Dieben lediglich Münzgeld in noch nicht bekannter Höhe in die Hände. Die Reparatur des Kellerfensters wird etwa 250 Euro kosten. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.