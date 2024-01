Schwerer Unfall zwischen Reichensachsen und Oberhone – Abschlussmeldung

Gegen 13:00 Uhr fuhr ein 31-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die L 3403 von Reichensachsen kommend in Richtung Oberhone. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Traktor (mit Anhänger) kam. Dieser wurde von einem 72-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 31-Jährige in seinem Pkw eingeklemmt und von den Einsatzkräften der Feuerwehr bereit. Der 31-Jährige wurde schwerst verletzt und mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Der 72-Jährige verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Der Traktor kippte durch den Aufprall auf die Seite und muss dort mittels Kran geborgen werden. Auch der Pkw muss abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Straßenmeisterei anfordert. Der betroffene Streckenabschnitt ist derzeit einseitig gesperrt und wird zum Zweck der Bergung kurzfristig voll gesperrt.

Polizei Sontra

Unfall auf Wirtschaftsweg

Um 09:34 Uhr befuhren heute Morgen ein 22-Jähriger aus Sontra und eine 29-Jähriger aus Eschwege mit ihren Pkws in entgegengesetzter Richtung den Wirtschaftsweg „Röstweg – Hübenthal“ in Sontra. In Höhe der Gemarkung „Futteracker“ ist die Fahrbahn sehr schmal, so dass sich beide Fahrzeuge mit der Fahrerseite streiften. Der 22-Jährige rutschte dadurch mit seinem Auto in den rechten Bachlauf, während der 29-Jährige mit seinem Auto gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Baum fuhr. An beiden Fahrzeugen, die geborgen werden mussten, entstand Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Von Fahrbahn abgekommen

Um 08:57 Uhr befuhr heute Morgen ein 35-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Pkw die Walburger Straße in Witzenhausen in Richtung Innenstadt (Am Markt). Im Kreisverkehr in Höhe der Südbahnhofstraße kam der Fahrer bei winterlichen Straßenverhältnissen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er mit dem Auto noch einen Begrenzungspfosten am Fahrbahnrand. An diesem sowie dem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Dieseldiebstahl

Zwischen dem 13.01.24, 20:00 Uhr und heute Morgen wurde in der Straße „Unter den Weinbergen“ in Witzenhausen der Dieselkraftstoff aus einem Lkw entwendet. Der Geschädigte hatte den Lkw an der B 80 geparkt. Heute Morgen stellte er fest, dass an dem Tankdeckel manipuliert und ca. 80 Liter Kraftstoff entwendet wurden. Dabei wurde das Schloss des Tankdeckels zerstört. Schaden: ca. 250 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet, Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss

Um 17:58 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 50-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal den Steinweg in Reichensachsen. Im Einmündungsbereich zur Bahnhofstraße übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw, der in Richtung Bahnhof unterwegs war. Dieser wurde von einem 56-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal gefahren, der sich durch den Zusammenstoß leicht verletzte und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht wurde. Bei dem 50-Jährigen wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der mit ca. 0,6 Promille positiv verlief. Der Führerschein wurde sichergestellt; eine Blutentnahme angeordnet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 15.000 EUR angegeben.

Parkplatzrempler

Um 23:19 Uhr parkte an gestrigen Sonntagabend eine 22-Jährige aus Eschwege auf dem Mc Donald-Parkplatz in Eschwege mit ihrem Pkw aus. Dabei beschädigte sie den Pkw eines 36-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 13.01.24, 20:00 Uhr und dem 14.01.24. 11:00 Uhr wurde am „Kirchplatz“ in Waldkappel ein Reifen eines Ford Transit durch Unbekannte beschädigt, indem in den Reifen eingestochen wurde. Sachschaden: ca. 150 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 06:30 Uhr befuhr heute Morgen ein 53-Jähriger aus Sontra mit einem Pkw die B 400 in Richtung der B 27. Im Einmündungsbereich musste der 53-Jährige den Pkw abbremsen, was der nachfolgende 18-Jährige aus Wildeck zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 1000 EUR.