18-Jähriger schlägt Mitreisenden ins Gesicht

Morschen (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Mit zwei Faustschlägen ins Gesicht

eskalierte gestern Morgen (14.1.) die Auseinandersetzung zwischen zwei jungen

Männern im Regionalzug von Kassel nach Bebra.

Am Sonntagmorgen, gegen 6 Uhr, soll ein 18-Jähriger aus Sontra

(Werra-Meißner-Kreis) einen zwei Jahre älteren Mann aus Nordhausen (Thüringen)

permanent provoziert haben.

Als sich der 20-Jährige zur Wehr setzten wollte, soll der 18-Jährige plötzlich

zugeschlagen haben. Mit zwei Fausthieben ins Gesicht des Nordhäusers gipfelte

die Situation zwischen den beiden Männern. Augenscheinlich blieb der 20-Jährige

äußerlich unverletzt, klagte aber über Schmerzen im Gesicht.

Der Zugbegleiter verwies den Schläger anschließend in Altmorschen aus der

Cantusbahn. Der Nordhäuser erstattete später Strafanzeige bei der Polizei in

Melsungen. Für den Zugverkehr entstand durch den Vorfall eine rund 30-minütige

Verspätung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel führt die weiteren Ermittlungen und hat gegen

den heranwachsenden, afghanischen Asylbewerber ein Strafverfahren wegen

Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Telefon-Nr. 0561 /

81616-0 oder über www.bundespolizei.de entgegen.

Unbekannte Täter zerkratzen PKW

Melsungen, Tatzeit: Freitag, den 12.01.2024; 22:00 Uhr – Samstag, den 13.01.2024; 14:30 Uhr

Von Freitag auf Samstag haben Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand einen Mercedes CLK beschädigt. Der PKW stand zur Tatzeit in der Straße „Kesselberg“ in Melsungen. Am PKW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter der Telefonnummer 05661/7089-0.

Heckscheibe von Pkw eingeschlagen

Borken/Trockenerfurth, Tatzeit: Freitag, 12.01.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 13.01.2024, 06:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen unbekannte Täter mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Heckscheibe eines abgestellten VW Golf. Der PKW stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße „Am Steffling“ in Borken. Durch die Gewalteinwirkung wurde das Glas der Heckscheibe beschädigt. Der Sachschaden wird sich auf 500,- Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Einbruch in Gartenhütte, E-Bike und Alufelgen gestohlen

Guxhagen, Tatzeit: Donnerstag, 11.01.2024, 18:00 Uhr bis Freitag, 12.01.2024, 18:00 Uhr

Im Zeitraum von Donnerstag, 18:00 Uhr bis Freitag, 18:00 Uhr brach ein unbekannter Täter das Vorhängeschloss eines Gartenhäuschens in der Albshäuser Straße auf und entwendete ein E-Bike sowie vor der Garage stehende Alufelgen. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Wert der entwendeten Gegenstände beträgt ca. 4800,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter der Telefonnummer 05661/7089-0.

Dieb stiehlt Fahrräder und eine Kettensäge

Gudensberg/Maden, Tatzeit: Samstag, 13.01.2024, 17:00 Uhr bis Sonntag, 14.01.2024, 09:45 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in einen Abstellraum in der „Neuen Straße“ in Gudensberg ein.

Zunächst gingen sie durch ein offenstehendes Hoftor auf das Grundstück des 51-jährigen Geschädigten. Aus dem Abstellraum entwendeten sie zwei Trekkingräder und aus einem im angrenzenden Garten befindlichen Schuppen eine Kettensäge.

Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beträgt circa 650,- Euro. Ein Sachschaden ist bei dem Diebstahl nicht entstanden. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend mit dem Diebesgut vom Tatort.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter der Telefonnummer 05622/9966-0.

62-jähriger Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.01.2024:

Wabern, Tatzeit: Mittwoch, 10.01.2024, Abendstunden

Ein 62 Jahre alter Mann befindet sich seit Freitag (12. Januar 2024) in Untersuchungshaft, da er im Verdacht steht, während eines Streites seinen 87-jährigen Vater tödlich verletzt zu haben.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es am Mittwochabend zwischen Vater und Sohn in der gemeinsamen Wohnung zu Streitigkeiten gekommen sein. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 62-Jährige den 87-Jährigen gewürgt haben. Am nächsten Tag verständigte der Sohn selbst die Rettungskräfte, welche den Tod des 87-Jährigen feststellten.

Der Tatverdächtige konnte widerstandslos festgenommen werden.

Am Freitag wurde der 62-jährige deutsche Staatsangehörige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel einer Haftrichterin des Amtsgerichtes Fritzlar vorgeführt. Im Anschluss erließ die Richterin wegen des Verdachts des Totschlags einen Haftbefehl, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an und werden von der Kriminalpolizei in Homberg/Efze geführt.