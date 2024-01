Korbach: Die Polizei-News

Jugendliche im Zug von Exhibitionist belästigt – Bundespolizei sucht Zeugen

Wolfhagen/Korbach (ots) – Eine 17-Jährige aus Korbach soll gestern Abend (14.1.

/ 21:34 Uhr) Opfer einer exhibitionistischen Handlung geworden sein. Während der

Zugfahrt in der Kurhessenbahn (RB 23031) von Wolfhagen in Richtung Korbach soll

ein 32-jähriger Mann aus Zierenberg in Gegenwart der Jugendlichen an seinem

Geschlechtsteil manipuliert haben. Die mehrfachen Aufforderungen, die Handlungen

einzustellen, ignorierte der 32-Jährige. Ein hinzugerufener Zugbegleiter schloss

den 32-Jährigen beim Halt in Külte-Wetterburg von der Weiterfahrt aus. Eine

Streife der Polizeistation Bad Arolsen nahm den 32-Jährigen fest und übergab ihn

später zuständigkeitshalber an Beamte der Bundespolizeiinspektion Kassel. Eine

freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 1,8

Promille. Gegen 22:40 Uhr wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann oder selbst Opfer dieser Tat

wurde, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Bad Wildungen-Reitzenhagen – Einbrecher in zwei Häuser fast ohne Beute

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser in Bad Wildungen-Reitzenhagen ein. Einmal blieben sie ohne Beute, einmal konnten sie lediglich ein paar Lebensmittel erbeuten.

Bei einem leerstehenden Wohnhaus im Burgweg gelangten sie durch einen Lichtschacht und ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude. Da das Haus derzeit leer steht und renoviert wird, konnten sie hier offensichtlich keine für sie geeignete Beute machen.

Bei einem weiteren Haus im Burgweg hatten die wahrscheinlich selben Täter zunächst eine Scheibe eingeschlagen, konnten aber durch die entstandene Öffnung nicht einsteigen. Auch hier gelangten sie durch das gewaltsame Öffnen eines Lichtschachts und eines Fensters in das Haus. Im Keller hebelten sie eine Tür auf, scheiterten aber dann bei dem Versuch, eine weitere Tür aufzuhebeln. Letztlich konnten sie hier lediglich zwei Konservendosen entwenden.

Ein Zeuge hatte gegen 04.00 Uhr verdächtige Geräusche im Tatortbereich gehört und die Polizei verständigt. Die sofortige Fahndung der Polizei Bad Wildungen führte nicht zum Erfolg.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Frankenberg – Einbrecher in Wohnhäuser, Polizei bittet um Hinweise

Am Freitag kam es in Frankenberg zu drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser, bei einem weiteren Einbruchsversuch wurden sie von einer Bewohnerin gestört. Die Täter entwendeten Bargeld, Schmuck und ein Mobiltelefon.

Die Täter nutzten die Dunkelheit und die Abwesenheit der Bewohner der Einfamilienhäuser in der Wilhelm-Tischbein-Straße und den Straßen Zur Höhe sowie Zur Osterhöhe aus. Die Tatzeiten lagen zwischen 16.00 und 20.30 Uhr.

Bei zwei Einfamilienhäuser schlugen die Täter Fensterscheiben ein, einmal konnte sie ein Fenster auf andere Weise gewaltsam öffnen.

In allen Fällen durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten Bargeld, Schmuck und ein Mobiltelefon. Die Höhe des Sachschadens und des Diebesgutes ist noch unklar.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Korbach – Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Donnerstag bis Montag kam es in der Solinger Straße in Korbach zu einer Sachbeschädigung. Ein Unbekannter hatte einen Garagenkomplex mit den Tags „ANSZAS“, „KLLO“ und „beqzu“ besprüht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.