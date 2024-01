Tempo-Kontrollen an Schulen und Kita: In Kaufungen und Vellmar wenige, in Nordshausen viele zu schnell unterwegs

Kaufungen, Vellmar und Kassel:

Ein gemischtes Fazit ziehen Bedienstete des Radarkommandos der Kasseler Polizei, der Gemeinde Kaufungen und der Stadt Vellmar nach gemeinsamen Geschwindigkeitskontrollen, die sie am heutigen Montag zum Schulbeginn nach den Ferien an drei Schulen und einer Kindertagesstätte durchführten. Zum Schutz der jüngeren Schüler und Kita-Besucher überprüften sie in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 13:30 Uhr das Tempo der Verkehrsteilnehmer im Bereich der Grundschule Niederkaufungen, der Grundschule Obervellmar, der Kita in Niestetal-Heiligenrode sowie der Grundschule Brückenhof in Kassel. Bis auf einen Fahrer, der in Vellmar mit Tempo 58 statt der erlaubten 30 km/h gemessen wurde und daher nun mit einem Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg rechnen muss, waren keine Raser unterwegs. Während bei den Kontrollen im Landkreis Kassel 51 der 2233 gemessenen Fahrzeugen zu schnell waren, was einer niedrigen Überschreitungsrate von 2,3 Prozent entspricht, lag der Anteil der zu schnell Fahrenden in Kassel-Nordshausen mit über 16 Prozent deutlich über dem Durchschnitt vergangener Messungen. Dort fuhren 98 Fahrzeuge durch die Messstelle, wobei es 16-mal blitzte.

In Baunatal gestohlener weißer Audi A5 in Magdeburg gefunden: Kripo sucht Zeugen

Baunatal (Landkreis Kassel):

Die sofortige Mitteilung eines Autobesitzers über einen in der vergangenen Nacht stattgefundenen Pkw-Diebstahl und die daraufhin von der Polizei umgehend eingeleitete europaweite Fahndung hat am heutigen Montagmorgen zum Auffinden des gestohlenen Audi A5 Sportback in Magdeburg geführt. Gemeldet hatte sich der Mann aus Baunatal heute gegen 6:30 Uhr, nachdem er den Diebstahl des in der Hessenbergstraße geparkten Autos bemerkt hatte. Zuletzt gesehen worden war der vier Jahre alte Pkw noch in der Nacht gegen 0:15 Uhr. Umgehend hatten die Beamten des Kriminaldauerdienstes die Fahndung nach dem weißen Audi A5 mit Kasseler Kennzeichen eingeleitet, der nach derzeitigem Ermittlungsstand von professionell agierenden Tätern gestohlen worden war. Diese führte noch am heutigen Montagmorgen zum Erfolg: Eine Streife der Polizei in Sachsen-Anhalt fand den abgestellten Pkw in Magdeburg. Von den unbekannten Tätern fehlte allerdings jede Spur. Warum der gestohlene Audi dort zurückgelassen wurde, ist derzeit noch unklar. Der Wagen wurde zur Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Baunatal-Altenritte Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

48 Dosen Energy-Drink gestohlen und Verkäuferin mit Spritze bedroht: Zeugen von räuberischem Diebstahl gesucht

Kassel-Mitte:

Zeugen eines räuberischen Diebstahls, der sich am Samstagmorgen in einem Geschäft in der Oberen Königsstraße in Kassel, gegenüber dem Rathaus, ereignet hat, sucht die Kasseler Polizei. Eine Verkäuferin des Gemischtwarenladens hatte gegen 11 Uhr gesehen, wie ein vermeintlicher Kunde zwei Paletten mit Energy-Drinks in einen Einkaufskorb des Geschäfts legte und anschließend am Kassenbereich vorbei in Richtung Ausgang ging, ohne zu bezahlen. Als sie den Mann daraufhin ansprach und verlangte, dass er die 48 Dosen im Gesamtwert von knapp 100 Euro bezahlen soll, zückte dieser plötzlich eine Spritze und forderte die Verkäuferin auf, ihn mit der Beute gehen zu lassen. Auch einen couragierten Kunden, der auf die Situation aufmerksam geworden war und der Frau zur Hilfe eilen wollte, bedrohte der unbekannte Täter mit der Spritze, bevor er mit dem Korb und den darinliegenden Energy-Drinks aus dem Geschäft lief. Anschließend bog er in die Wilhelmstraße in Richtung Ständeplatz ab, wo sich seine Spur zunächst verlor. Bei der Fahndung gelang einer Streife des Polizeireviers Mitte jedoch aufgrund der vorliegenden Täterbeschreibung in der Schillerstraße die Festnahme einen 35-jährigen Tatverdächtigen, der eine Spritze mitführte. Allerdings konnte der Einkaufskorb mit der Beute bei dem polizeibekannten Mann aus Kassel und im Nahbereich nicht aufgefunden werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem räuberischen Diebstahl oder dem Verbleib der Beute geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Jugendliche werfen Scheibe an Haltestelle in Kaufungen mit Stein ein: Polizei bittet um Hinweise

Kaufungen (Landkreis Kassel): Am gestrigen Sonntagmittag beobachtete eine Passantin in Niederkaufungen, wie eine Jugendliche die Scheibe einer Straßenbahnhaltestelle einwarf und anschließend zusammen mit einem Jungen flüchtete. Die Zeugin alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Die Fahndung nach den zwei Jugendlichen blieb anschließend jedoch ohne Erfolg, weshalb die Polizei nun um Hinweise auf die beiden Unbekannten bittet.

Die Sachbeschädigung hatte sich gestern, gegen 12:15 Uhr, an der Haltestelle „Bahnhof Niederkaufungen“ ereignet. Dort hatte die Jugendliche mit einem Stein die Scheibe des in Fahrtrichtung Kassel gelegenen Unterstands eingeworfen, die dadurch zerstört wurde. Den Sachschaden beziffern die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost auf etwa 3.000 Euro. Bei dem Mädchen soll es um eine etwa 1,60 Meter große Jugendliche mit langen dunklen Haaren gehandelt haben, die eine dunkle Winterjacke und eine dunkle Hose trug. Ihr vermutlich gleichaltriger Begleiter soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und eine dunkle Winterjacke sowie eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas mit den drei weißen Streifen an den Beinseiten getragen haben. Beide waren nach der Tat in Richtung der Straße „Rieckswiesen“ geflüchtet.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Jugendlichen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Folgemeldung zur Festnahme nach Schussabgaben durch Polizisten auf Pkw: Ermittlungen gegen 51-Jährigen dauern an

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Schauenburg/ Kassel:

Nachdem es am gestrigen Sonntagmorgen zur Flucht eines 51-jährigen Mannes mit einem Pkw vor der Polizei kam und er im weiteren Verlauf nach Schussabgaben durch Beamte auf das Fahrzeug festgenommen werden konnte, sitzt der Tatverdächtige aus Kassel weiterhin im Polizeigewahrsam. Da er nach den bisherigen Ermittlungen dringend verdächtig ist, bei seiner Flucht mit dem Auto auf Polizisten zugefahren zu sein, die nur durch einen Sprung zur Seite verhindern konnten, von dem Opel erfasst zu werden, wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 51-Jährigen ermittelt. Derzeit wird durch die Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo und die Kasseler Staatsanwaltschaft geprüft, ob der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt wird.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es zunächst gegen 10:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Schauenburg-Elgershausen zu einer Bedrohung gekommen, die der Polizei durch einen Zeugen gemeldet worden war. Der 51-Jährige soll zwei ihm bekannte Frauen mit einem Messer bedroht haben und anschließend mit einem Pkw geflüchtet sein. Die beiden Opfer blieben hierbei unverletzt. Bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte der gesuchte Opel zunächst in Kassel in der Hugo-Preuß-Straße angehalten werden. Der Fahrer schloss sich allerdings in dem Pkw ein, gab plötzlich Gas, krachte in die linke Seite des vor ihm stehenden Streifenwagens und flüchtete. Die Streifen nahmen daraufhin die Verfolgung des Autos auf, das schließlich auf ein Klinikgelände an der Wilhelmshöher Allee fuhr. Als mehrere an der Fahndung beteiligte Streifen das Fahrzeug dort anhalten wollten, fuhr der Fahrer auf die aus dem Streifenwagen ausgestiegenen Polizisten zu, die eine Kollision nur durch einen Sprung zur Seite verhindern konnten. Die Beamten schossen daraufhin mehrfach auf das Fahrzeug. Nach kurzer fortgesetzter Flucht konnte der 51-Jährige schließlich unter Gegenwehr festgenommen werden, wobei die Polizisten Pfefferspray einsetzten. Der Tatverdächtige erlitt dadurch Augenreizungen, konnte aber nach kurzer Behandlung im Krankenhaus ohne weitere Verletzungen in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden. Der Pkw, in dem die Polizisten auch das eingesetzte Messer fanden und es beschlagnahmten, wurde abgeschleppt.

Der 51-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Verbotene Kraftfahrzeugrennen, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und zweifacher Bedrohung verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt.

51-Jähriger flüchtet nach Bedrohung mit Messer vor Polizei: Festnahme nach Schussabgaben durch Beamte auf Pkw

Schauenburg/ Kassel:

Am heutigen Sonntagmorgen wurde die Kasseler Polizei gegen 10:30 Uhr wegen Hilferufen nach Schauenburg-Elgershausen gerufen. Wie ein Zeuge weiter am Notruf schilderte, habe ein Mann in einem dortigen Mehrfamilienhaus zwei Frauen mit einem Messer bedroht. Bei Eintreffen der umgehend hinzugeeilten Streifen war der Täter bereits mit seinem Auto geflüchtet. Die beiden Frauen, die mit dem 51-jährigen Mann aus Kassel bekannt sind, waren glücklicherweise unverletzt geblieben. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifen nach dem geflüchteten Täter konnte der gesuchte Opel kurze Zeit später in Kassel Bad-Wilhelmshöhe zunächst angehalten werden. Der Fahrer schloss sich allerdings im Fahrzeug ein, gab plötzlich Gas und entzog sich der beabsichtigten Festnahme durch Flucht. Die Streifen nahmen daraufhin die Verfolgung des Autos auf, das waghalsig und rücksichtslos über eine rote Ampel auf die Wilhelmshöher Allee abbog und schließlich auf ein Klinikgelände fuhr. Im weiteren Verlauf fuhr der Opel gegen einen Streifenwagen und über eine Grünfläche an einer Schranke vorbei auf zwei Polizisten zu, die an der Fahndung beteiligt waren. Die Beamten schossen daraufhin mehrfach auf das Fahrzeug, woraufhin der Wagen gestoppt und der Fahrer mithilfe von Pfefferspray festgenommen werden konnte. Der 51-Jährige blieb nach bisherigem Kenntnisstand bis auf leichte Verletzungen am Auge unverletzt und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Polizisten erlitten bei der Festnahme leichte Verletzungen. Der Pkw, in dem die Polizisten auch das eingesetzte Messer fanden und es beschlagnahmten, wurde abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an.