Unfall im Kreuzungsbereich

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (11.01.), gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die B27 aus Richtung BAB4 kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Ein 55-jähriger Fahrer aus Bebra befuhr zeitgleich mit seinem Mercedes Sprinter die entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte nach aktuellem Kenntnisstand in die Einmündung Carl-Benz-Straße abzubiegen. Dabei stieß er aus noch unklarer Ursache mit dem vorfahrtsberechtigten 25-Jährigen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 25-jährige Pkw-Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Einbruch in Büroräume

Bad Hersfeld. Zwischen Freitagnachmittag (12.01.), gegen 14.30 Uhr und Samstagmorgen (13.01.), gegen 8.30 Uhr, warfen Unbekannte eine Fensterscheibe eines Büros in einem Mehrparteienhaus in der Wehneberger Straße ein. Anschließend betraten die Einbrecher die Räumlichkeiten, welche sie danach durchsuchten. Mitsamt einer noch unbekannten Menge an Bargeld flüchteten die Täter schließlich unerkannt. Sie hinterließen etwa 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in gewerbliches Gebäude

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Samstag (13.01.) versuchten Unbekannte sich unbefugten Zugang zu einem gewerblichen Gebäude in der Wehneberger Straße zu verschaffen. Als dies nicht gelang, flüchteten die Täter unerkannt. An der Zugangstür des Gebäudes entstanden jedoch etwa 1.200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy gestohlen

Bebra. Während des Besuchs in einer Lokalität in der Nürnberger Straße stahlen Unbekannte einer 43-jährigen Frau am Samstagabend (13.01.) das Handy – Samsung Galaxy im Wert von circa 500 Euro – aus ihrer Jackentasche. Nach aktuellem Kenntnisstand hatte die Dame das Kleidungsstück zwischen 21.30 Uhr und 23.30 Uhr über einen Stuhl in der Bar gehängt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Das vordere amtliche Kennzeichen HEF-XX 310 eines grauen Audi A4 stahlen Unbekannte zwischen Freitag (12.01.) und Sonntag (14.01.). Zur Tatzeit stand das Auto in der Straße „Unter der Stiegel“ im Stadtteil Hohe Luft. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Friedewald. Einen Defibrillator rissen Unbekannte zwischen Samstagnachmittag (13.01.), gegen 17 Uhr und Sonntagvormittag (14.01.), etwa 9 Uhr, von einer Wand im Bereich eines Bushaltestelle in der Hauptstraße ab. Anschließend warfen die Täter das medizinische Gerät auf den Gehweg, wodurch dieses erheblich beschädigt und in der Folge unbrauchbar wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Kennzeichen

Bebra. Zwei amtliche Autokennzeichen ROF-MD 5 stahlen Unbekannte am Sonntag (14.01.) zwischen 1 Uhr und 14 Uhr. Im Tatzeitraum stand der betroffene Pkw in der Friedrichstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand

Nentershausen. Am Sonntagabend (14.01.), gegen 19.15 Uhr, kam es zu einem Brand einer umgebauten Lagerhalle in der Straße „Gunkelrode“.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen bemerkten Anwohner das Feuer und versuchten zunächst selbst zu löschen. Als dies nicht gelang, informierten sie die Einsatzkräfte. Über hundert Feuerwehrleute begannen umgehend nach ihrem Eintreffen vor Ort mit den Löscharbeiten. Das Objekt brannte allerdings vollkommen aus und stürzte in sich zusammen. Glücklicherweise konnte aber ein Übergreifen der Flammen auf ein nebenstehendes Gebäude verhindert werden. Es wurden zudem keine Personen verletzt.

Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden des heutigen Montags (15.01.) an. In diesem Kontext waren mehrere Bagger im Einsatz, welche die Trümmer und darin verbliebene Glutnester auseinanderzogen, sodass die Löscharbeiten vorangetrieben werden konnten.

Wie genau es zu dem Feuer kommen konnte, ist momentan noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld. Aktuell liegen allerdings keinerlei Hinweise auf Brandstiftung vor.

Durch das Feuer entstand Gesamtsachschaden von circa 150.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autoreifen gestohlen

Hünfeld. In der Geisaer Straße stahlen Unbekannte zwischen dem 5. Januar und dem 12. Januar vier Autoreifen samt Aluminiumfelgen im Wert von rund 1.100 Euro aus der Garage eines Mehrfamilienhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sexuelle Belästigung

Fulda. In der Nacht zu Samstag (13.01.) griff ein Unbekannter in der Karlstraße einer 23-Jährigen aus Fulda, die mit einem Gardekostüm bekleidet war, an ihr Gesäß. Als sie sich in die Richtung des Täters wandte, ergriff dieser die Flucht. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 25 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, schwarze hoch geflochtene Haare. Die Person war bekleidet mit einer weißen Jacke und einer dunklen Hose. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mountainbike gestohlen

Gersfeld. Ein schwarz-blaues Mountainbike des Herstellers Ghost im Wert von rund 500 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (13.01.) aus einer Scheune im Bereich Marktplatz. Die Unbekannten verschafften sich über eine hölzerne Hintertür Zutritt zum Gebäude. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Linienbus

Alsfeld. Am Freitagabend (12.01.), zwischen 18 Uhr und 18.25 Uhr, öffneten Unbekannte die Zugangstüren eines Linienbusses gewaltsam. Anschließend entnahmen die Langfinger eine noch unbekannte Menge Bargeld sowie ein Paar In-Ear-Kopfhörer im Wert von etwa 90 Euro. Im Tatzeitraum stand der Linienbus mit Marbuger-Kennzeichen in der Straße „An der Au“. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Kirtorf. Das hintere amtliche Kennzeichen VB-AJ 33 eines grauen Skoda Rapid entwendeten Unbekannte am Samstag (13.01.). Im Tatzeitraum, zwischen 1.15 Uhr und 8 Uhr, stand das Auto im Rabenbornsweg gegenüber einer Mehrzweckhalle. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Osthessen: Die Polizei-News

