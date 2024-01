Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Einfamilienhaus in Bad Homburg durchwühlt, Bad Homburg, Hindenburgring, festgestellt am Sonntag, 14.01.2024, 16:00 Uhr

(da)Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus in Bad Homburg eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam über ein Küchenfenster in das Innere des Hauses im Hindenburgring ein. Dort durchsuchten sie die Innenräume nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der Einbruchsversuch wurde am Sonntagnachmittag bemerkt. Die tatsächliche Tatzeit könnte aber auch schon einige Tage zurückliegen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Zugangstor von Kita beschädigt,

Oberursel, Eichwäldchenweg, Donnerstag, 11.01.2024, 17:00 Uhr bis Freitag, 12.01.2024, 07:00 Uhr

(da)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte das Zugangstor zum Gelände einer Kindertagesstätte in Oberursel beschädigt. Die Unbekannten zerstörten zwischen 17:00 Uhr und 07:00 Uhr die Schließzylinder, sodass sich das Tor anschließend nicht mehr öffnen ließ. Da bislang keine Hinweise auf die Täter vorliegen, bittet die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Pkw in Seulberg beschädigt,

Friedrichsdorf, Seulberg, Im Dammwald, Donnerstag, 11.01.2024 bis Freitag, 12.01.2024

(da)Unbekannte haben zwischen Donnerstag und Freitag im Friedrichsdorfer Stadtteil Seulberg einen Pkw beschädigt. Die Täter traten zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt die Außenspiegel eines schwarzen VW Polo ab, der in der Straße „Im Dammwald“ am Fahrbahnrand geparkt war. Die Polizeistation Bad Homburg sucht nun nach Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 melden.

Glätte sorgt für Unfall bei Neu-Anspach, K 728, bei Neu-Anspach, Freitag, 12.01.2024, 09:00 Uhr

(da)Am Freitagmorgen kam es in Neu-Anspach aufgrund von Straßenglätte zu einem Unfall mit Leichtverletzten. Gegen 09:00 Uhr kam ein schwarzer Ford Focus von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Die Fahrerin sicherte zunächst die Unfallstelle ab und begab sich anschließend zurück in ihr Fahrzeug, um auf einen Abschleppdienst zu warten. Als nun ein weiterer Pkw das Pannenfahrzeug überholte und auf gleicher Höhe mit dem Ford war, fuhr ein drittes Fahrzeug, ein grauer VW Polo, auf beide Fahrzeuge auf. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf insgesamt knapp 28.000 Euro geschätzt wird. Die Insassin des Ford wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei rät: Bleiben Sie nach einem Unfall nicht im Auto sitzen! Auch wenn es bei längeren Wartezeiten und/oder eisigen Temperaturen im Fahrzeuginneren angenehmer erscheint, handelt es sich immer noch um einen Gefahrenbereich. Bringen Sie sich hinter einer Leitplanke in Sicherheit und warten Sie in Sichtweite Ihres Fahrzeugs auf die Polizei oder das Abschleppunternehmen.