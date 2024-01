Einbruch in Wohnhaus,

Weilburg-Bermbach, Im Vilchen, Freitag, 12.01.2024, 16:00 Uhr bis Sonntag, 14.01.2023, 16:15 Uhr (wie) Am Wochenende sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Bermbach eingebrochen. Die Einbrecher näherten sich zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag dem Einfamilienhaus am Bermbacher Ortsrand in der Straße „Im Vilchen“. Sie betraten unbefugt das Grundstück und hebelten ein Fenster auf. So in das Innere gelangt, durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. Mit der Beute verschwanden die Einbrecher unerkannt und hinterließen einen Schaden in Höhe von circa 700 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hilfe

Drei Fahrzeuge in Selters aufgebrochen, Selters, Am Schwimmbad / Lerchenweg, Donnerstag, 11.01.2024 bis Samstag, 13.01.2024

(wie) In Selters haben zum Ende der vergangenen Woche Autoaufbrecher ihr Unwesen getrieben. Auf einem Parkplatz in der Straße „Am Schwimmbad“ in Niederselters schlugen die Unbekannten an zwei Fahrzeugen Fensterscheiben ein. Bei einem dort abgestellten Wohnmobil blieb es bei der äußerlichen Beschädigung, in einen Citroen Kleinbus drangen die Diebe ein und durchwühlten den Innenraum. Entwendet wurde in beiden Fällen offenbar nichts. Im Lerchenweg in Haintchen wurde eine Seitenscheibe an einem weißen BMW X 2 eingeschlagen. Auch hier wurden die Täter möglicherweise gestört, da sie nicht in das Innere des Pkw vordrangen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 1.200 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Mobiltelefon aus Pkw entwendet,

Limburg, Blumenröder Straße, Sonntag, 14.01.2024, 09:20 Uhr

(wie) Am Sonntagvormittag ist in Limburg ein Auto aufgebrochen und ein Mobiltelefon daraus entwendet worden. Eine Zeugin beobachtete gegen 09:20 Uhr in der Blumenröder Straße wie sich zwei Männer einem geparkten Fiat Panda näherten. Die Unbekannten schlugen die Scheibe am Beifahrersitz auf und entwendeten ein I-Phone aus der Mittelkonsole. Anschließend flüchteten die Diebe mit ihrer Beute im Wert von circa 600 EUR. Die dunkel gekleideten Männer waren bei der Tat maskiert und wurden als „südländisch aussehend“ beschrieben. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Gartenhütten aufgebrochen,

Elz, Mühlstraße, Samstag, 13.01.2024, 19:00 Uhr bis Sonntag, 14.01.2024, 12:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in Elz in mehrere Gartenhütten eingebrochen worden. Unbekannte haben im Schutze der Dunkelheit einen Zaun zu einem Gartengrundstück in der Mühlstraße gewaltsam geöffnet. Die darauf befindliche Gartenhütte und das Gartenhaus öffneten sie mit roher Gewalt und gelangten so in das Innere. Aus der Hütte entwendeten sie einen Werkzeugkoffer. Vor dort aus überwanden die Täter einen weiteren Zaun gewaltsam und drangen auf dem Nachbargrundstück ebenfalls mit roher Gewalt in eine Gartenhütte ein. Zuletzt verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu einem weiteren Gartenhaus auf einem weiteren Grundstück, bevor sie die Flucht antraten. Es wurde bisher kein weiteres Diebesgut bekannt, an den Hütten entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

Mit Pfefferspray angegriffen,

Mengerskirchen-Waldernbach, Am Seeweiher, Sonntag, 14.01.2024, 12:15 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag ist auf einem Campingplatz am Seeweiher bei Waldernbach ein Mann von einem Unbekannten angegriffen und mit Pfefferspray attackiert worden. Der 54-Jährige war mit seinen Hunden auf dem Campingplatz an der Straße „Am Seeweiher“ unterwegs. Hierbei kam es zu einem Streit mit einem Mann, der sich ebenfalls mit einem Hund unberechtigt auf dem Platz aufhielt und zunächst nach einem der Hunde getreten haben soll. Der Streit eskalierte und es kam zu Bedrohungen und einem Gerangel, in dessen Folge der Unbekannte ein Pfefferspray zückte und es dem 54-Jährigen ins Gesicht sprühte. Anschließend entfernte sich der Angreifer mit einem weißen SUV. Der 54-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Täter wurde beschrieben als circa 55 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, Brillenträger, kurzhaarig und mit dunklem Parka bekleidet. Begleitet wurde er von einer Frau, 50 bis 55 Jahre alt, circa 170 cm groß, mit blonden Haaren, bekleidet mit einer hellen Mütze und einer längeren gelben Jacke. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Rollerfahrer verletzt,

Bad Camberg-Erbach, Limburger Straße, Freitag, 12.01.2024, 18:50 Uhr

(wie) Am Freitagabend ist ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall in Erbach verletzt worden. Der 40-Jährige befuhr mit einem Motorroller die B 8 von Bad Camberg kommend in Richtung Oberselters. Auf der Limburger Straße bog ein entgegenkommender 74-Jähriger mit seinem Mazda in die Neugasse ab und nahm dem Zweiradfahrer so die Vorfahrt. Es kam zur Kollision, bei welcher der Rollerfahrer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, Angehörige kümmerten sich um den beschädigten Roller. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 4.000 EUR.

Gegen Mauer geprallt und verletzt,

Dornburg-Dorndorf, Werkstraße, Freitag, 12.01.2024, 15:30 Uhr

(wie) In Dorndorf wurde am Freitagnachmittag eine Autofahrerin verletzt, als sie mit einer Mauer kollidierte. Die 56-Jährige war mit einem Ford aus Frickhofen über die L 3279 in Richtung Dorndorf gefahren. Auf Höhe der Hausnummer 1 in der Werkstraße kam die frau nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer, sodass die Airbags im Fahrzeug auslösten. Die dabei verletzte 56-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt und danach in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford wurde bei dem Unfall stark beschädigt, die Polizei schätzt den Sachschaden auf 8.000 EUR.

Drei Verletzte bei Unfall auf glatter Fahrbahn, Mengerskirchen, Landesstraße 3109, Sonntag, 14.01.2024, 14:50 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn bei Mengerskirchen sind am Sonntagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Eine 36-Jährige befuhr mit einem Renault die L 3109 von Merenberg in Richtung Waldernbach. Hierbei verlor sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über den Pkw und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Seat, der von einem 85-Jährigen gesteuert wurde. Bei dem Unfall wurden die Renault-Fahrerin, der Seat-Fahrer und seine 53-jährige Beifahrerin verletzt. Der Rettungsdienst brachte die verletzten in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge mussten aufgrund der erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 30.000 EUR.

Mit Auto überschlagen und verletzt,

Merenberg, Landesstraße 3109, Sonntag, 14.01.2024, 23:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag hat sich ein junger Mann mit seinem Pkw auf glatter Fahrbahn überschlagen und wurde dabei verletzt. Der 18-Jährige befuhr die L 3109 von Merenberg kommend in Richtung Waldernbach. Auf Höhe des „Vöhler Weiher“ verlor der Mann auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über den BMW und rutschte links in den Graben, wo sich der Pkw überschlug und dabei gegen ein Schildermast prallte. Der 18-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde deshalb vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst barg den stark beschädigten BMW aus den Straßengraben. Der Sachschaden wird auf 25.000 EUR geschätzt.