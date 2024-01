Wiesbaden: Die Polizei-News

Zwei Kinder in Eisfläche am „Warmen Damm“ eingebrochen

Am späten Nachmittag brachen heute zwei Kinder in die Eisfläche am „Warmen Damm“ ein.

Die beistehende Mutter begab sich daraufhin sofort ins kalte Wasser und rettete ihre Kinder aus der Notlage. Zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes wurden direkt alarmiert und versorgten die Familie vor Ort. Die Patienten wärmten sich daraufhin im Patientenraum der Fahrzeuge auf.

Nach eingehender Untersuchung des Rettungsdienstes konnte jedoch keinerlei Notwendigkeit für eine Krankenhauseinweisung festgestellt werden. Angehörige brachten der Familie neue Wechselkleidung, im Anschluss konnten alle wieder nach Hause entlassen werden.

Bedingt durch die kalte Witterung der letzten Tage sind die Wasserflächen in Wiesbaden teilweise vereist. Sie sind jedoch nicht in der Lage Personen zu tragen. Deshalb appelliert die Feuerwehr Wiesbaden an dieser Stelle: Eisflächen niemals betreten! Es besteht Lebensgefahr.

Auseinandersetzung in der Reichsapfelstraße,

Wiesbaden-Schierstein, Reichsapfelstraße, 13.01.2024, 02.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag kam es in der Reichsapfelstraße in Schierstein zu

einer handfesten Auseinandersetzung. Mehrere Personen, darunter zwei 24 und 19

Jahre alte Männer, waren gegen 02.30 Uhr vor einem Lokal aneinandergeraten, was

in Körperverletzungen mündete. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen zum

Ablauf der Auseinandersetzung und zu den weiteren Beteiligten aufgenommen und

nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Trickdiebstahl in Geschäft,

Wiesbaden, Neugasse, 12.01.2024, 10.50 Uhr,

(pl)In einem Geschäft in der Neugasse war am Freitagvormittag ein diebisches

Pärchen zugange. Die beiden Trickdiebe, ein Mann und eine Frau, betraten gegen

10.50 Uhr den Verkaufsraum und täuschten Kaufinteresse vor. Sie ließen sich

mehrere Verkaufsstücke zeigen und entwendeten währenddessen zwei

Wertgegenstände. Die Trickdiebin soll 25-30 Jahre alt sowie ca. 1,55-1,60 Meter

groß gewesen sein und eine normale Statur, eine helle Hautfarbe, dunkle

Augenbrauen sowie lange glatte Haare gehabt haben. Sie habe schlechtes

Französisch gesprochen und eine schwarze Winterjacke mit schwarzen Fellbesatz an

der Kapuze, eine dunkle Hose, eine blaue Wollmütze mit einer weißen Bommel sowie

eine schwarze Handtasche mit kurzen Bügeln getragen. Ihr Komplize wurde als

30-40 Jahre alt, ca. 1,60-1,65 Meter groß, kräftig, mit einer hellen Hautfarbe

und kurzen Haaren beschrieben. Er habe gebrochenes Englisch gesprochen und eine

schwarze Winterjacke mit hellen Fellbesatz an der Kapuze, eine dunkle Hose sowie

eine schwarze Baseballmütze getragen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter

der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen

Wiesbaden, 14.01.2024,

(pl)Im Verlauf des Sonntags wurden in Wiesbaden ein Friseurgeschäft, ein

Juwelier und eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Gegen 05.25 Uhr nahmen

die Täter ein Friseurgeschäft in der Moritzstraße ins Visier und entwendeten

Bargeld. In der Langgasse schlugen Unbekannte gegen 07.10 Uhr den

Außenschaukasten eines Juweliers ein, entnahmen hieraus jedoch offensichtlich

nichts. Beim Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Kapellenstraße wurden am

Sonntag Schmuckstücke erbeutet. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Staubsaugerautomaten aufgebrochen,

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, 14.01.2024, 03.10 Uhr bis 03.45 Uhr,

(pl)Auf dem Gelände zweier Tankstellen in der Äppelallee waren in der Nacht zum

Sonntag Automatenaufbrecher zugange. Die Täter hatten es zwischen 03.10 Uhr und

03.45 Uhr auf die Staubsaugerautomaten abgesehen, brachen diese auf und

entwendeten das darin befindliche Bargeld. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Seniorin in Kostheim ausgeraubt,

Wiesbaden, Kostheim, Mittlerer Sampelweg, Freitag, 12.01.2024, 17:50 Uhr

(cp)Am Freitagabend wurde eine Seniorin in Wiesbaden von zwei Unbekannten vom

Fahrrad gerissen und ausgeraubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die 86 Jahre alte Frau aus Kostheim hatte am Abend in der Hochheimer Straße

Einkäufe erledigt und fuhr von dort mit dem Fahrrad nach Hause. Gegen 17:50 Uhr

war sie in der Straße „Mittlerer Sampelweg“ unterwegs, wo ihr in Höhe des

dortigen Friedhofs plötzlich ein junger Mann entgegentrat und den Weg

versperrte. Die Seniorin musste abbremsen und wurde von dem Unbekannten sogleich

von ihrem Fahrrad gezerrt, woraufhin sie auf den Boden stürzte. In diesem Moment

kam ein weiterer junger Mann hinzu und beide forderten die Dame lautstark zur

Herausgabe ihres Portemonnaies auf. Da die 86-Jährige dem nicht sofort nachkam,

entriss einer der beiden Täter der am Boden liegenden Frau die Handtasche.

Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute zu Fuß in Richtung Steinern

Straße und verschwanden schließlich in der Dunkelheit. Im Rahmen der sofort

eingeleiteten Fahndung konnten sie nicht mehr angetroffen werden. Beide Täter

sollen 17 bis 20 Jahre alt, circa 180 cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein.

Einer der beiden sei mit einer schwarzen Sturmhaube, der andere mit einer

schwarzen Mütze und einem schwarzen Schal maskiert gewesen und beide hätten

akzentfrei Deutsch gesprochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611 / 3450 entgegen.

Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden, Mozartstraße und Kapellenstraße, Freitag, 12.01.2024, 16.00 – 22.35

Uhr und 12.30 – 20.50 Uhr

(akl) In den Nachmittags- und Abendstunden des Freitags wurde in zwei Wohnungen

im Wiesbadener Nordosten eingebrochen. Zwischen 12.30 Uhr und 20.50 Uhr hebelten

Unbekannte ein Fenster einer Erdgeschoßwohnung in der Kapellenstraße auf und

gelangten so ins Innere. Dort wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und

hochwertiger Schmuck entwendet. In der Mozartstraße schlugen Unbekannte zwischen

16.00 Uhr und 22.35 Uhr mit einem Stein die Terrassentür einer Souterrainwohnung

ein, durchwühlen diese und entwendeten ebenfalls Schmuck. Die Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611 / 3450 entgegen.

Einbruch in Schnellimbiss,

Wiesbaden, Heinrich-Zille-Straße, Samstag, 13.01.2024, 05.00 Uhr

(akl) Ein 16 Jahre alter Tatverdächtiger konnte am frühen Samstagmorgen gegen

05.00 Uhr durch eine Polizeistreife in der Heinrich-Zille-Straße bei dem Versuch

festgenommen werden, in einen Schnellimbiss einzubrechen. Hierzu hatte er

bereits die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen. Nach einer Blutentnahme wurde

er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Maßnahmen Sicheres Wiesbaden,

Wiesbaden Stadtgebiet, Samstag, 13.01.2024, 19:00 Uhr bis Sonntag, 14.01.2024,

01:45 Uhr (cho) Samstagabend führten Kräfte der Polizeidirektion Wiesbaden

gemeinsam mit der Stadtpolizei Kontrollen im Rahmen des Konzepts „Sicheres

Wiesbaden“ durch. Besonderes Augenmerk wurde wieder auf den Innenstadtbereich

gelegt. Dort wurden unter anderem die Waffenverbotszone, der Kochbrunnenplatz,

Luisenplatz, der Warme Damm und die Reisinger Anlage kontrolliert. Außerdem

wurden die Wiesbadener Polizeireviere bei ihrer täglichen Arbeit unterstützt.

Insgesamt wurden 28 Personen kontrolliert. In einem Fall wurden Ermittlungen

wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Betrunkene verunfallen mit PKW und flüchten, Wiesbaden,

Gustav-Stresemann-Ring, Sonntag, 14.01.2024, 03:20 Uhr

(cho) Sonntagnacht kam es im Kreuzungsbereich Gustav-Stresemann-Ring /

Mainzer-Straße zu einer Unfallflucht, bei der glücklicherweise niemand verletzt

wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge kamen ein 23-jähriger Wiesbadener und sein

23-jähriger Beifahrer mit ihrem VW Golf gegen 03.20 Uhr im Kurvenbereich von der

Fahrbahn ab, fuhren in ein Gebüsch und schlugen anschließend in einer Mauer ein.

Beide flüchteten zu Fuß vom Unfallort, konnten aber im Nahbereich festgenommen

werden. Der Grund der Flucht war offensichtlich die erhebliche Alkoholisierung

der beiden Personen. Da beide abstritten, gefahren zu sein, wurden beide zum

Zwecke einer Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Das stark beschädigte

Fahrzeug, an dem ein Schaden von mindestens 5000EUR entstand, wurde

sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Pkw beschädigt und dabei hohen Sachschaden verursacht,

Taunusstein-Wehen, Walter-Petri-Straße, Freitag, 12.01.2024, 16:45 Uhr bis 17:30

Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag hat sich ein Vandale oder eine Vandalin an einem

geparkten Pkw ausgelassen und einen Schaden von knapp 5.000 Euro verursacht. In

dem kurzen Zeitfenster von 16:45 Uhr bis 17:30 Uhr suchte eine unbekannte Person

in der Walter-Petri-Straße den schwarzen Skoda Enyaq eines Taunussteiners auf

und beschädigte diesen mutmaßlich mit einem Werkzeug an mehreren Stellen. Im

Anschluss an die Tat flüchtete die- oder derjenige vom Tatort.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Rufnummer (066124)

7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.

Plakat abgeschnitten und entwendet,

Schlangenbad-Georgenborn, Am Teehaus / Mainstraße, Mittwoch, 10.01.2024, 00:00

Uhr bis Donnerstag, 11.01.2024, 19:00 Uhr

(fh)Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Donnerstag ein Plakat vom Grundstück

eines Georgenborner Wohnhauses gestohlen. Zwischen Mittwochnacht und

Donnerstagabend traten die Diebe an das Grundstück in der Straße „Am Teehaus“

heran und durchtrennten an einem Gartenzaun die Halterung des mehrere Meter

großen Plakats. Dieses war in Richtung Mainstraße gerichtet gewesen.

Anschließend suchten die Täter mit ihrer Beute unbemerkt das Weite.

Zeuginnen oder Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Rufnummer

(06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

Fußgängerin beim Überqueren angefahren, Taunusstein-Hahn, Kleiststraße,

Freitag, 12.01.2024, 17:20 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag wurde eine Fußgängerin im Taunussteiner Ortsteil Hahn

beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw angefahren. Gegen 17:20 Uhr befuhr

ein 28-jähriger Mann aus Orlen mit seiner A-Klasse die Kleiststraße in Richtung

Wiesbadener Straße. In Höhe der Hausnummer 25 trat ersten Erkenntnissen zufolge

plötzlich eine 83 Jahre alte Fußgängerin zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf

die Straße, um diese zu überqueren. Dem Autofahrer gelang es zwar noch

abzubremsen, einen Zusammenstoß konnte er jedoch nicht verhindern. Die Seniorin

stieß in der Folge gegen den Außenspiegel des Mercedes und verletzte sich. Sie

kam anschließend in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

+++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++

Idstein, L3023, 13.01.2024, 23:28 Uhr

Am Samstagabend kam ein 37-jähriger Mann mit seinem Mercedes Vito zwischen

Idstein und dem Ortsteil Heftrich von der Fahrbahn ab. Der Fahrer verletzte sich

bei dem Unfall leicht, musste aber nicht weiter medizinisch versorgt werden. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Gegen den Mann wurde ein

Strafverfahren eingeleitet und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein

Führerschein wurde sichergestellt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen

konnte der Mann die Polizeistation wieder verlassen. Das Unfallfahrzeug war

nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft

sich auf ca. 1.500 Euro.

+++ Ausweichmanöver endet im Straßengraben +++

Hünstetten, B417, 13.01.2024, 15:28 Uhr

Ein 33-jähriger Wiesbadener befuhr mit seinem LKW die B417 von Hünstetten –

Wallbach in Richtung Hünstetten – Görsroth. Aufgrund eines abbiegenden

Fahrzeuges mussten mehrere Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße abbremsen.

Der Wiesbadener bemerkte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Er wich auf die Gegenfahrbahn aus und fuhr in den Straßengraben. Der Beifahrer

des LKW verletzte sich hierbei leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca.

2.200 Euro.

+++ Einbruch in Weinlager in Geisenheim +++

Geisenheim, Winkeler Straße, 13.01.2024, 17:20 Uhr

Am Samstagabend brachen bislang unbekannte Täter in ein Weinlager in Geisenheim

ein und entwendeten einige Kisten Wein. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften

sich die unbekannten Täter zunächst gewaltsam Zutritt durch die Eingangstür zum

Gebäude. Im Flur stemmten sie mit Werkzeugen ein Loch in die Steinwand zum

Weinlager und drangen durch dieses Loch in das Lager ein. Beim Betreten des

Weinlagers wurde ein Alarm ausgelöst. Trotzdem gelang es den Tätern unerkannt

mit einigen Kisten Wein zu flüchten. Am Gebäude entstand erheblicher

Sachschaden.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten

sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722 / 91120 zu

melden.

Garagenanbau brennt in voller Ausdehnung

Ein brennender Holzanbau zwischen zwei Wohnhäusern sorgt in der Nacht zum Sonntag für mehrere Notrufe im Stadtteil Mainz-Kostheim

Am frühen Sonntagmorgen gingen gegen 05:00 Uhr in der Leitstelle der Feuerwehr Wiesbaden zahlreiche Notrufe ein. Die Anrufer schilderten ein im Vollbrand stehenden Holzanbau hinter einer Doppelgarage zwischen zwei Wohngebäuden. Die Flammen drohten bereits auf das Dach des angrenzenden Wohngebäudes überzugreifen.

Durch die Leitstelle Wiesbaden wurden sofort Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Wiesbaden sowie des Rettungsdienstes alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte bestätigten sich die Meldungen der Anrufer, sofort wurden mehrere Trupps unter Atemschutz mit zwei Strahlrohren zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass eine weitere Brandausbreitung verhindert wurde. Aufgrund der Brandintensität mussten die angrenzenden Dachbereiche durch die Feuerwehr mit einer Drehleiter und einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert werden.

Glücklicherweise wurden keine Personen bei dem Einsatz verletzt. Der entstandene Sachschaden wurde von der Polizei auf ca. 35.000 € geschätzt. Aussagen zur Brandursachen waren zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht möglich.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen 1 und 2, die Freiwillige Feuerwehr Kostheim und der Rettungsdienst der Landeshauptstadt Wiesbaden.

