Bergstrasse

Lorsch: Auto aufgebrochen/Zeugen gesucht

Lorsch (ots) – Ein Seat, der „An der Wattenheimer Brücke“ parkte, ist am Sonntag

(14.01.), in der Zeit zwischen 11.00 und 12.45 Uhr, von Kriminellen aufgebrochen

und nach Wertgegenständen durchsucht worden. Nachdem sich die Täter über eine

eingeschlagene Fahrzeugscheibe Zugang zum Innenraum verschafft hatten, ließen

sie einen Rucksack samt Geld und persönlichen Dokumenten mitgehen.

Die Kripo in Heppenheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alles Sachdienliche wird

an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06252/7060, erbeten.

Bürstadt: Hundewaschanlage im Visier Krimineller

Bürstadt (ots) – Der Automat einer Hundewaschanlage in der Mainstraße geriet am

Samstagnachmittag (13.01.), gegen 14.30 Uhr, in das Visier eines Kriminellen.

Der Täter brach den Automaten auf und flüchtete anschließend mit dem erbeuteten

Geld. Zudem verursachte der Unbekannte einen Schaden von etwa 1200 Euro an dem

Automaten. Der Täter ist kräftig und trug eine schwarze, ärmellose Winterjacke

mit Kapuze, einen schwarzen Pullover, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen,

schwarze Schuhe und rot-weiße Handschuhe.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in

Lampertheim-Viernheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu

melden.

Wald-Michelbach: Drei Mülltonnen brennen/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) – Am Samstag (13.01.), in der Zeit zwischen 13.35 und

13.50 Uhr, gerieten in der Bürgermeister-Stein-Straße drei Mülltonnen in Brand.

Die Tonnen befanden sich auf einem Grundstück unmittelbar vor einem Wohnhaus. In

Folge des Brandes wurden die drei Mülltonnen vollständig zerstört. Zudem wurde

die angrenzende Hausfassade beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich

nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei in Wald-Michelbach hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06207/9405-0 entgegengenommen.

Darmstadt

Darmstadt: Mansarde im Visier Krimineller / Nach Einbruch Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Samstag (13.01.) im Zeitraum zwischen 13:00 und 20:00 Uhr

verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zugang zu einer Mansarde eines

Mehrfamilienhauses in der Ingelheimer Straße. Aktuellen Ermittlungen zufolge

hebelten die ungebetenen Gäste die Wohnungstür auf, um in das

Ein-Zimmer-Apartment einzudringen. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und

entwendeten Bargeld. Die Kriminellen flüchteten unbemerkt und hinterließen einen

Schaden über mehrere hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat in Darmstadt (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen

übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-0

entgegengenommen.

Darmstadt-Eberstadt: Sechs Verletzte bei Kollision zwischen Linienbus und Straßenbahn

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und

einer Straßenbahn in der Heidelberger Landstraße Ecke Georgenstraße rief am

Montag (15.01.) Polizei und Rettungsdienst auf den Plan. Aktuellen Ermittlungen

zufolge stieß die Straßenbahn mit nächstem Halt „Wartehalle“, die aus Richtung

Süden kam, gegen 7 Uhr mit dem von rechts kommenden Linienbus zusammen. Dieser

wollte nach links auf die Heidelberger Landstraße abbiegen und in Richtung Süden

fahren. Durch den Aufprall rollte der Bus rückwärts und stieß mit dem

Fahrzeugheck gegen die Scheibe eines Friseursalons. Die Scheibe des Salons, der

glücklicherweise noch geschlossen hatte, ging zu Bruch. Bei dem Zusammenstoß

wurden nach derzeitigem Kenntnisstand fünf Personen leicht und eine Person

schwerer verletzt. Unter ihnen der Straßenbahnfahrer, der Fahrer des

Linienbusses und vier Fahrgäste. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch nicht

abschließend geklärt. Nachdem die Straßenbahn und der Linienbus von der

Unfallstelle abgeschleppt wurden, wurde die Fahrbahn gegen 09 Uhr wieder

freigegeben. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Brensbach: Polizei ermittelt nach Einbruch/Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Donnerstagmorgen (11.01.) und Samstagnachmittag (13.01.) drangen Kriminelle auf bislang unbekannte Weise in ein Haus in der Hintergasse ein. Aus einer in dem Gebäude befindlichen Wohnung sowie der Gaststätte im Erdgeschoss wurden anschließend Bargeld, Münzen und Armbanduhren entwendet. Nach vollendeter Tat verließen die Täter das Haus und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Erbach haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Wer im relevanten Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Personen oder Aktivitäten bemerkt hat, wird gebeten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 06062/9530 mitgeteilt werden.

Darmstadt-Dieburg

Eppertshausen/Pfungstadt/Münster: Wohnhäuser im Visier von Kriminellen / Kriminalpolizei sucht Zeugen

Eppertshausen/Pfungstadt/Münster (ots) – In Münster ereignete sich im Ortsteil

Altheim zwischen Dienstag (09.01.) um 13 Uhr und Samstag (13.01.) um 19 Uhr ein

Einbruchsversuch in einem Einfamilienhaus in der Straße „Am Mittelforst“.

Unbekannte Täter versuchten ein Fenster aufzuhebeln, schafften es jedoch nicht,

in die Räumlichkeiten einzudringen.

In Eppertshausen drangen Unbekannte in der Straße „Im Failisch“ am Freitag

(12.01.) zwischen 19.20 Uhr und 19.40 Uhr in zwei Wohnungen in einem

Einfamilienhaus ein, indem sie ein Fenster einschlugen. Bei der Durchsuchung der

Wohnungen entwendeten die Kriminellen Schmuck und weitere Wertgegenstände.

In Pfungstadt-Hahn verschafften sich Unbekannte am Freitag (12.01.) zwischen

17.30 Uhr und 22.15 Uhr Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses und

entwendeten Schmuck. In der Straße „Im Wirthumsgarten“ hebelten die Täter ein

Schlafzimmerfenster auf, um in die Innenräume zu gelangen. Ein weiterer Einbruch

fand in der gleichen Straße zwischen Samstag (13.01.) um 14 Uhr und Sonntag

(14.01.) um 1.30 Uhr in ein Einfamilienhaus statt, wobei Schmuck und andere

Wertgegenstände entwendet wurden.

Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende

Verhaltenstipps: Auch bei kurzer Abwesenheit sollte man alle Fenster, Balkon-

und Terrassentüren schließen. Ein gekipptes Fenster ist praktisch ein offenes

Fenster und lädt Einbrecher geradezu ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause

immer bewohnt wirkt. Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können hierbei eine

große Hilfe sein. Denken Sie über den Einbau von zusätzlichen

Sicherheitsmaßnahmen nach, wie zum Beispiel einer Alarmanlage oder verbesserten

Fenstersicherungen.

Das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen in

den genannten Fällen aufgenommen. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu diesen Vorfällen geben können. Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Weiterstadt: Schmuck erbeutet / Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch und sucht Zeugen

Weiterstadt (ots) – Gegen 18:30 Uhr verschafften sich Unbekannte am Samstag

(13.01.) gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Rudolf-Diesel-Straße. In einem

Zeitraum von 22 Minuten hebelten die ungebetenen Gäste zwei Türen des

Mehrfamilienhauses auf, durchwühlten mehrere Schränke und erbeuteten unter

anderem Schmuck. Anschließend suchten sie unbemerkt und unerkannt das Weite. Der

Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, welche den

Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter liefern

können, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter

der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Eppertshausen: Einbruch in Einfamilienhaus / Kriminalpolizei sucht Zeugen

Eppertshausen (ots) – In der Taunusstraße hatten es zwischen Montag (08.01.) um

17 Uhr und Freitag (12.01.) um 12 Uhr Kriminelle auf die Wertgegenstände in

einem Einfamilienhaus abgesehen. Während der Abwesenheit der Bewohner nutzten

die unbekannten Täter die Gelegenheit, um auf die Rückseite des Hauses zu

gelangen und das Wohnzimmerfenster aufzuhebeln. Nach dem Eindringen durchsuchten

sie das gesamte Haus. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck.

Die Ermittlungen des Kommissariats 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei wegen

des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls dauern an. Die Polizei sucht nach

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, und

bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach Tötungsdelikt

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach einen Tötungsdelikt am Montagabend (15.01.2024) in einem Discounter in der Okrifteler Straße ermitteln Staatanwaltschaft und Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 48-jähriger Mann gegen 19.15 Uhr den Einkaufsmarkt betreten und im Anschluss mehrfach gezielt auf eine 38-jährige Angestellte des Marktes geschossen und sich danach selbst getötet. Auch für die Frau kam jede Hilfe zu spät, sie erlitt tödliche Verletzungen.

Zum Zeitpunkt der Tat waren neben dem Personal mehrere Kunden in dem Markt. Sie blieben körperlich unverletzt, werden aber durch die Polizei und einen Seelsorger betreut.

Zwischen der Getöteten und dem 48-jährigen Mann gab es nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Vergangenheit eine Beziehung, die ein mögliches Motiv für die Tat darstellen könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei ist aktuell mit zahlreichen Beamtinnen und Beamten am Einsatzort und sichert unter anderem Spuren und vernimmt Zeugen.

Bischofsheim: Gartenhütte brennt

Eine Gartenhütte im „Mittelgewann“ geriet am Samstag (13.01.), gegen 16.00 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle, konnten aber nicht verhindern, dass die Hütte vollständig zerstört wurde. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

Biebesheim: Einbruch in Einfamilienhaus/Polizei sucht Zeugen

Am Freitagabend (12.01.), in der Zeit zwischen 18.30 und 19.45 Uhr, wurde ein Einfamilienhaus in der Herrenackerstraße Ziel eines Einbruchs. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich durch ein aufgehebeltes Fenster gewaltsam Zutritt in das Haus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Offenbar wurde nichts entwendet.

Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Kelsterbach: Krimineller bricht in Wäscherei ein

Ein Krimineller hatte es in der Nacht zum Freitag (12.01.) auf die Räume eines Betriebes für Textilpflege und Wäscherei in der Ringstraße abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte er sich gewaltsam Zutritt in das Firmengebäude. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeutete der Einbrecher Geld und Bekleidung. Er wurde bei bei seiner Flucht vom Tatort gegen 5.30 Uhr von einer Zeugin beobachtet.

Die Ermittler wenden sich nun mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: Wer hat zur angegebenen Tatzeit sowie rund um den Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Unter der Rufnummer 06142/6960 ist das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Mörfelden-Walldorf: Einbrüche in Gartenhütten/Hühner geköpft

In der Nacht zum Freitag (12.01.) drangen Kriminelle im Bereich eines Schrebergartengeländes in der Langener Straße in mehrere Gartenhütten ein. Nach aktuellem Stand gelangten sie in insgesamt sieben Hütten und durchsuchten diese. Aus allen Hütten wurden Gegenstände entwendet. Die Unbekannten köpften zudem acht Hühner und ließen sieben davon mitgehen. Sie flüchteten unerkannt. Der entstandene Schaden beläuft sich nach erster Schätzung insgesamt auf etwa 6000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Aktivitäten im dortigen Bereich bemerkt haben. Wer Hinweise geben kann, die zur Aufklärung dieses Falls beitragen könnten, wird gebeten, mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 Kontakt aufzunehmen.

Riedstadt: Einbrecher schlagen dreimal zu/Zeugen gesucht

Gleich dreimal schlugen am Samstag (13.01.) Wohnungseinbrecher zu. Im Laufe des Tages geriet ein Wohnhaus „Im Roseneck“ in Crumstadt in das Visier der Kriminellen. Die Täter hebelten eine Tür auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Gestohlen wurde aber offenbar nichts. Ebenfalls „Im Roseneck“ drangen Unbekannte in der Zeit zwischen 17.00 und 18.30 Uhr durch ein Fenster in ein weiteres Haus ein und erbeuteten anschließend Schmuck.

Ein dritter Einbruch ereignete sich schlussendlich in der Zeit zwischen 08.50 und 18.50 Uhr in der Kühkopfstraße in Erfelden. Die Unbekannten hebelten eine Tür auf und ließen dort Geld, Elektrogeräte sowie diversen Schmuck mitgehen.

Die Kriminalpolizei prüft nun, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Nauheim: Zwei Autos aufgebrochen

Zwei Autoaufbrüche beschäftigen aktuell die Polizei. Unbekannte brachen in der Nacht zum Sonntag (14.01.) in einen Audi in der Weingartenstraße sowie in einen BMW in der Bahnhofstraße in ein. Die Diebe verschafften sich zunächst gewaltsam über zerstörte Scheiben Zugang zu den geparkten Autos. Aus den Fahrzeugen wurden Münzgeld und eine Geldbörse samt Inhalt gestohlen.

Die Kriminalpolizei (Kommissariats 21/22) in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06142/6960 mitgeteilt werden.

Büttelborn: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

In der Mozartstraße brachen am Samstag (13.01.), in der Zeit zwischen 15.00 und 20.00 Uhr, unbekannte Täter in eine Wohnung ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich durch ein Fenster Zugang in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Kriminellen mehrere Zimmer. Sie erbeuteten Schmuck.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

Nauheim: Drei Wohnungseinbrüche/Kripo ermittelt

Gleich dreimal schlugen Wohnungseinbrecher am Samstag (13.01.) in Nauheim zu. Hierbei gerieten im Laufe des Tages Wohnhäuser in der Schwanenstraße, in der „Nachtweide“ und in der Kranichstraße ins Visier der Kriminellen. Die Täter drangen gewaltsam durch Fenster in die Räumlichkeiten ein und versuchten es in einem Fall durch die Terrassentür. Auf ihrer anschließenden Suche nach Wertgegenständen fielen ihnen Schmuck und Bargeld in die Hände. Bei der Tat in der „Nachtweide“ wurde die Unbekannten gegen 18.00 Uhr offenbar von den heimkehrenden Bewohnern gestört und suchten sofort das Weite, ohne Beute zu machen. Der von den ungebetenen Besuchern angerichtete Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Reichelsheim: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (13.01.) in Reichelsheim mehrere Farbschmierereien hinterlassen. Da unter anderem auch Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gesprüht wurden, ermittelt jetzt der polizeiliche Staatsschutz und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

An der Reichenberghalle, in der Konrad-Adenauer-Allee, in der Beerfurther Straße, der Darmstädter Straße und in der Reichenberger Straße beschmierten die Kriminellen Hauswände, ein Auto sowie Schaukästen und Straßenschilder mit silberfarbener und goldfarbener Sprühfarbe. Aufgrund des Inhalts gehen die Ermittler von einem Zusammenhang zwischen den Taten aus.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Zeugen nach Verkehrsunfall in Michelstadt, Relystraße gesucht

Am Montag (15.01.) gegen 06:20 Uhr ereignete sich in der Relystraße in Michelstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW mit einem entgegenkommenden PKW zusammenstieß. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062 / 9530 mit der Polizeistation Erbach Odenwald in Verbindung zu setzen.

Oberzent-Beerfelden: Mehrere Fahrzeuge beschädigt /Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Mindestens acht im Eberbacher Weg geparkte Fahrzeuge sind in der Nacht zum Sonntag (14.01.), gegen 3.00 Uhr, von noch unbekannten Tätern beschädigt worden. Dabei hatten es die Vandalen auf die Außenspiegel abgesehen und diese abgetreten. Zudem wurde ein auf einem Grundstück abgestelltes Motorrad umgeworfen. Der Schaden wird derzeit insgesamt auf rund 2500 Euro geschätzt.

Das Kommissariat 41 in Erbach ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06062/9530 sachdienliche Hinweise von Zeugen zu den Tätern entgegen.