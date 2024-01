Schubverband havariert bei Germersheim

Germersheim (ots) – Am Sonntag, den 14. Januar 2024, kam es um 18:25 Uhr bei Germersheim zu einem Schiffsunfall. Hierbei ist ein sogenannter Schubverband auf Grund gelaufen. Durch das Hochwasser hatte die Strömung zuvor für eine Untiefe (Kiesbank) gesorgt.

Bei dem Unfall wurden die Stahldrähte, die das Vorschiff mit dem Motorschiff verbinden, durchtrennt. Verletzt wurde niemand. Eine genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Die Schifffahrt war bis 13 Uhr gesperrt.

Eine Kontrolle, mehrere Vergehen

Hatzenbühl (ots) – Am 14.01.2024 um 18:40 Uhr wurde ein 33-jähriger Autofahrer in Hatzenbühl einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten den Verdacht gewinnen, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte.

Ein Urintest bestätigte dies. Die Fahrt wurde beendet und dem Mann eine Blutprobe entnommen. Weiterhin war der 33-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und nutzte den Passat unbefugt, ohne das Wissen des rechtmäßigen Eigentümers.

Germersheim (ots) – Am Sonntag 14.01.2024 kontrollierten Germersheimer Polizisten den Verkehr in der Rheinbrückenstraße. Im zweistündigen Kontrollzeitraum ergaben sich fünf Verstöße gegen die Gurtpflicht. Zudem wurden an insgesamt 9 Fahrzeuge technische Mängel festgestellt.