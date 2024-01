Schwer verletzte Autofahrerin (Foto)

L516 bei Walsheim (ots) – Ein Sekundenschlaf dürfte die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall am Sonntagabend 14.01.2024, 19 Uhr, auf der L 516 zwischen Roschbach und Walsheim gewesen sein. Hierbei kam eine 60 Jahre alte Autofahrerin nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben dem Straßenrand stehenden Baum.

Mit mehreren Frakturen musste sie in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Gesamtunfallschaden dürfte bei 10.000 Euro liegen.

Einbruch in Ferienwohnung

Billigheim-Ingenheim (ots) – Innerhalb der letzten 4 Wochen brachen unbekannte Täter in eine Ferienwohnung in der Birkenstraße in Billigheim-Ingenheim ein. Hierbei gelangten diese über eine eingeschlagene Scheibe in die Wohnung. Entwendet wurde lediglich ein sehr geringer Bargeldbetrag.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.