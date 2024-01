Welpe gefunden (Foto)

Ludwigshafen (ots) – Einen kleinen Welpen schlossen Polizeikräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 ins Herz. Der süße Vierbeiner wurde am Freitag 12.01.2024, von einem 30-Jährigen abgegeben. Er hatte den 8-10 Wochen alten Hund zuvor herrenlos auf der Pettenkoferstraße gefunden.

Sie vermissen einen Welpen oder wissen, wem das Tier gehört?

Bitte wenden Sie sich an die Stadt Ludwigshafen unter 0621 504-2404 oder per

E-Mail: fundbuero@ludwigshafen.de oder an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Auf frischer Tat ertappt

Ludwigshafen (ots) – Auf frischer Tat ertappt wurden am Sonntag 14.01.2024 gegen 10 Uhr, ein 22-Jähriger und ein 33-Jähriger. Sie waren gerade Inbegriff Metall aus einem Container eines Großmarkts in der Oderstraße zu stehlen und in einen Transporter zu verladen, als eine Streife der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 auf sie aufmerksam wurde.

Den beiden Polizeikräften gegenüber räumten die beiden Männer den Diebstahl ein. Das Metall wurde wieder in den Container verladen, sodass kein Sachschaden entstand. Der 22-Jährige und der 33-Jährige werden sich wegen Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

Zigarettenautomat beschädigt

Ludwigshafen (ots) Bislang Unbekannte versuchten zwischen Samstag (13.01.2024, 20 Uhr) und Sonntag (14.01.2024, 10:50 Uhr) einen Zigarettenautomaten in der Mutterstadter Straße aufzuhebeln, vermutlich um an Bargeld zu gelangen. Entwendet wurde nichts.

Die Schadenshöhe am Automaten wird auf 700 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unfall zwischen Bus und Auto

Ludwigshafen (ots) – An der Kreuzung Bad-Aussee-Straße/Bürgermeister-Trupp-Straße missachtete am Sonntag (14.01.2024) gegen 06:40 Uhr, der Fahrer eines Linienbusses die Vorfahrt eines Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Schaden von etwa 2.500 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen am Sonntag 14.01.2024, zwischen 17.30-21.45 Uhr, in eine Wohnung in der Schlesier Straße ein. Aus der Wohnung wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Im Tatzeitraum wurden zwei unbekannte Personen gesehen, die sämtliche Klingeln des betroffenen Mehrfamilienhauses betätigten.

Beide Männer waren circa 1,70 Meter groß und trugen schwarze Kleidung.

Ob es sich bei den Männern um die Täter handeln könnte, wird Bestandteil der Ermittlungen sein. Wer hat etwas Verdächtiges in der Schlesierstraße beobachtet? Wer hat die beiden unbekannten Männer gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.