50.000 Euro Schaden durch Brand

Mutterstadt (ots) – In einem Reihenhaus in der Dammstraße kam es am 14.01.2024 gegen 16 Uhr, zu einem Kaminbrand innerhalb der Deckenverkleidung. Die Brandursache ist noch nicht abschließend ermittelt, Hinweise auf eine Brandstiftung liegen derzeit jedoch nicht vor. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Altrip (ots) – Während die Bewohner eines Wohnhauses in der Albert-Schweitzer-Straße nicht zuhause waren, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft vermutlich am Sonntagabend durch das Aufhebeln eines Fensters und einer Tür gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus. Dort wurden dann diverse Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt.

Aus diesen wurde der Familie schließlich Silberschmuck sowie Bargeld entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen oder sonstigen sachdienlichen Hinweisen könnten unter 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mitgeteilt werden.

