Sachbeschädigung an PKW

Speyer (ots) – Am Sonntag 14.01.2024 im Zeitraum von 01-10 Uhr, zerstörte ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines PKW. Dieser war im Tatzeitraum am St.-Guido-Stifts-Platz abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 800 EUR geschätzt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Wer hat zum oben genannten Zeitpunkt an der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Verkehrskontrollen mit Folgen

Speyer (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:30 Uhr wurde eine 25-jährige PKW-Fahrerin in der Landauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei händigte die Speyerin einen Führerschein aus einem nicht EU-Staat aus. Da die Fahrerin bereits länger als ein halbes Jahr in Deutschland wohnhaft ist, hätte sie diesen jedoch in einen EU-Führerschein umschreiben lassen müssen.

Daher erwartet die 25-jährige nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Weiterhin wurde am Sonntag gegen 14 Uhr ein E-Scooter welcher widerrechtlich in der Fußgängerzone fuhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass der E-Scooter keinen erforderlichen Versicherungsschutz hat. Gegen den 27-jährigen Fahrer aus Speyer wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurde der E-Scooter des 27-jährigen sichergestellt