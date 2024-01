Flucht nach Unfallflucht

Mainz-Hartenberg/Münchfeld (ots) – Samstag 13.01.2024, 19:55 Uhr – Nachdem er in Mainz Am Fort Gonsenheim ein geparktes Auto beschädigte, flüchtete der 58-jährige Fahrer eines BMW in Richtung Autobahn. Die durch einen Zeugen beobachtete Verkehrsunfallflucht wurde umgehend der Mainzer Polizei über Notruf mitgeteilt.

Der Zeuge konnte zudem mit seinem Auto dem flüchtigen Fahrer auf die BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen folgen und den Standort der Mainzer Polizei über Notruf mitteilen. Durch mehrere Polizeistreifen konnte der BMW auf der A60 gesichtet werden, wo er teilweise mit über 200 Stundenkilometern unterwegs war. Anhaltesignale der Funkstreifenwagen missachtete der 58-jährige Fahrer und vollführte mehrere waghalsige Fahrmanöver, um sich einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen.

Kurz vor der Anschlussstelle Bingen-Ost konnte der BMW letztendlich zum Anhalten gebracht werden konnte. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem Fahrer des BMW Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Zu Schaden kam bei diesem Vorfall glücklicherweise niemand.

Mann randaliert auf Bahnhofsvorplatz in Mainz

Mainz (ots) – Am Abend des 12.01.2024 um 23:40 Uhr wurde eine Bundespolizeistreife auf eine körperliche Auseinandersetzung zweier Männer auf dem Bahnhofsvorplatz am Hauptbahnhof in Mainz aufmerksam. Die beiden Streithähne wurden von den Polizisten getrennt. Unvermittelt versuchte einer der Männer, ein 28-jähriger Syrer, erneut auf seinen 32-jährigen deutschen Kontrahenten loszugehen, was von den Beamten unterbunden wurde.

Hierbei leistete der Mann erheblichen Widerstand, versuchte die Polizisten anzuspucken und beleidigte diese. Er wurde für weitere polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle verbracht. Nachdem er sich beruhigt hatte, konnte der Mann um 00:25 Uhr die Dienststelle wieder verlassen und erhielt einen Platzverweis für den Bahnhof sowie den Bahnhofsvorplatz.

Kurze Zeit später mussten die Polizisten erneut gegen den 28-Jährigen tätig werden, da dieser an einer Imbissbude auf dem Bahnhofsvorplatz randalierte und seinen vorherigen Kontrahenten mit einer Glasflasche im Gesicht verletzt hatte. Bei ihrem Eintreffen vor Ort, drohten die Polizisten dem Aggressor den Einsatz des Tasers an, woraufhin dieser sich widerstandslos festnehmen ließ. Zur medizinischen Versorgung des 32-Jährigen wurde ein Rettungswagen hinzugerufen.

Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen und anschließend zuständigkeitshalber an die Kollegen der Landespolizei Mainz für die weitere Sachbearbeitung übergeben. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Kreis Mainz-Bingen

PKW prallt gegen PKW und in Mittelschutzplanke

A 61/Sprendlingen (ots) – Ein 53-jähriger Fahrer eines PKW, der am 14.1.2024 gegen 20 Uhr auf der A 61 in Höhe Sprendlingen von dem linken Fahrstreifen abkam und gegen ein Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen und anschließend in die Mittelschutzplanke prallte, muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Derzeit ist nicht auszuschließen, dass der 53-Jährige in einen Sekundenschlaf fiel und daher die Kontrolle über sein Auto verlor. Den Schaden am PKW des 53-Jährigen schätzt die Polizei auf ca. 5.000 Euro, den am PKW des 57-jährigen Mannes, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, auf ca. 2.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang.