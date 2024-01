Verkehrskontrollen

Worms (ots) – 24 Fahrzeuge wurden am gestrigen Sonntag um die Mittagszeit durch die Wormser Polizei an zwei Kontrollstellen in der Gaustraße und Alzeyer Straße kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten insgesamt 14 Verkehrsverstöße fest. In 10 Fällen waren die Fahrer nicht angeschnallt und zahlten jeweils 30 Euro Verwarngeld. In einem Fall war ein Kind nicht richtig gesichert.

Auch dies zog ein Verwarngeld in Höhe von 30 Euro nach sich. In drei Fällen nutzten die Fahrer ein Handy. Sie werden in den nächsten Tagen einen Bußgeldbescheid über 100 Euro erhalten und müssen mit einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen. Die Wormser Polizei wird solche Kontrollen auch zukünftig an unterschiedlichen Stellen und in unregelmäßigen Abständen weiter durchführen.

Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am Sonntag 14.01.2024 kam es gegen 18:45 Uhr, in der Nievergoltstraße zu einem verbotenen Autorennen zwischen 2 Fahrzeugen. Einer 40-jährigen Verkehrsteilnehmerin sind die Autos, ein schwarzer Audi SQ7 und ein roter Dodge Challenger SRT, aufgefallen. Nachdem die 40-Jährige von beiden mit hoher Geschwindigkeit überholt wurde, blieben diese kurz vor der Brücke im Bereich der Einmündung zum Klosterweg nebeneinander stehen, um anschließend wieder stark zu beschleunigen.

An der kreuzenden Donnersbergstraße fuhren die Fahrzeuge dann in unterschiedliche Richtungen normal weiter. Im Rahmen der Fahndung konnte der rote Dodge am Fahrbahnrand der Kolpingstraße geparkt festgestellt werden. Auch das Kennzeichen des Audi SQ7 ist bekannt. Die Ermittlungen zu den Fahrern dauern aber noch an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Fahrzeugbrände – Zeugen gesucht

Osthofen und Worms (ots) – Von Sonntag auf Montag 15.01.2024 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Worms zu zwei Fahrzeugbränden. Der erste Brand wurde am Sonntag gegen 21:40 Uhr gemeldet. Ein in der Wormser Straße in Osthofen geparkter Pritschenwagen wurde nach ersten Erkenntnissen in Brand gesetzt.

Zum zweiten Brand kam es am heutigen Morgen gegen 03:30 Uhr auf einem parallel zur L395 verkaufenden Wirtschaftsweg. Diesmal brannte ein dort abgestelltes Kleinkraftrad. In beiden Fällen brannten die Fahrzeuge vollständig aus und konnten letztlich durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Personen oder sonstige sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Autofahrer missachtet die Vorfahrt-Mopedfahrer schwer verletzt

Alzey (ots) – Am späten Freitagabend missachtete ein 83-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 19 Jährigen, der mit seinem Leichtkraftrad unterwegs war. Dadurch kam es zu einer folgenschweren Kollision beider Fahrzeuge. Der Senior war aus Alzey-Schafhausen auf die L 406 aufgefahren und hatte dabei offenbar den jungen Fahrer übersehen, der dort in Richtung Alzey unterwegs war.

Der junge Mann trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Klärung des genauen Unfallherganges ist Gegenstand der Ermittlungen, zu denen auch ein Gutachter hinzugezogen wurde.

Zeugen einer Nötigung gesucht – Polizei bittet um Hinweise

A 61/Alzey (ots) – Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim sucht Zeugen einer Nötigung im Straßenverkehr, die am 08.01.2024 in Alzey stattfand. Dort blockierten gegen 12 Uhr der Fahrer eines schwarzen LKW sowie die Fahrer von vier weiteren PKW im Kreisel die Ausfahrten zur A 61 in Richtung Ludwigshafen und B 271, sodass der Verkehr aus Richtung Gau-Odernheim, sowie auch der in der Abfahrt der A61 aus Richtung Koblenz zum Erliegen kam.

Dieses Verhalten steht in keinen Bezug zu der Versammlungslage der Landwirte, da diese aufgrund der Stau- und Unfallgefahr keine Abfahrten von Autobahnen blockierten. Im Gegensatz zu den Landwirten war auch kein Dialog möglich bzw. keine Kooperationsbereitschaft der Fahrer vorhanden. Mögliche Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch den schwarzen LKW und die vier PKW behindert wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter 06701-9190 zu melden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Autofahrer „sammelt“ Anzeigen

A 61/Alzey (ots) – Bei der Kontrolle eines 41-jährigen PKW-Fahrers am 13.1.2024 gegen 23:20 Uhr in der Schafhäuser Straße in Alzey stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim fest, dass der Mann Anzeichen auf Drogeneinfluss zeigte. Ein Vortest verlief ebenfalls positiv und erhärtete den Verdacht. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass er noch mehrere Tabletten mitführte, bei denen es sich augenscheinlich auch um Drogen handelte.

Sein Führerschein, den er vorzeigte, stellte sich als Fälschung heraus. Die Tabletten und der Führerschein wurden sichergestellt. Der 41-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Den Mann erwarten nun gleich mehrere Anzeigen wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss, wegen dem unerlaubten Besitz von Drogen, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim