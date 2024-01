Witterungsbedingten Unfällen

Westpfalz (ots) – Mit reichlich Schnee ist die Westpfalz in die neue Woche gestartet. Vom frühen Montagmorgen bis zum frühen Nachmittag (05-14 Uhr), ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz insgesamt 30 Unfälle. Dabei kam es im Bereich der Polizeidirektion Kaiserslautern zu 21 Unfällen und zu 9 Unfällen im Bereich der Polizeidirektion Pirmasens. Die schwersten Unfälle ereigneten sich auf der Bundesautobahn 6 und auf der Bundesstraße 37.

Auf der B37 zwischen Kaiserslautern und Hochspeyer kam es aufgrund der Glätte und dem Schnee zu einem Frontalzusammenstoß zwischen 2 Hyundais. Hierbei geriet eine 45-jährige Frau aus dem Kreis Kaiserslautern mit ihrem Auto ins Rutschen und verlor die Kontrolle. Sie stieß frontal mit dem Pkw einer 39-Jährigen zusammen. Die Unfallverursacherin wurde nicht verletzt. Die 39-jährige erlitt schwere Verletzungen. Auch hier musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden. Der Sachschaden wird durch die Beamten auf etwa 22.000 Euro geschätzt.

Weitere Unfälle mit leicht verletzten Personen ereigneten sich bei den Polizeiinspektionen Kusel und Dahn. Bei den sonstigen Dienststellen im Präsidiumsbereich kam es glücklicherweise „nur“ zu Sachschäden. Vereinzelt kam es wegen des Wetters darüber hinaus zu Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen. |pet

Pflasterstein auf Auto geworfen

Kaiserslautern (ots) – In der Marktstraße kam es am Sonntag zu einer Sachbeschädigung. Ein Autofahrer meldete gegen 08 Uhr der Polizei, dass jemand seinen Wagen mit einem Pflasterstein beworfen habe. An dem Fahrzeug stellten die Beamten einen Kratzer auf dem Autodach fest. Der Stein selbst prallte vom Pkw ab und flog anschließend gegen eine Fensterscheibe einer Bankfiliale, welche hierdurch ebenfalls beschädigt wurde.

Die Einsatzkräfte haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Unfall mit mehreren Fahrzeugen sorgt für Sperrung der Autobahn

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Zu einem folgeschweren Unfall kam es am Montagvormittag auf der Bundesautobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Wattenheim und Enkenbach-Alsenborn. Hier rutschte zunächst ein Lkw in Fahrtrichtung Saarbrücken in die Schutzplanke. In Folge dessen fuhren 15 weitere Fahrzeuge, darunter sowohl Lkw als auch Pkw auf. Daraufhin bildete sich ein Stau, an dessen Ende sich weitere Karambolagen ereigneten. Insgesamt zählte die Polizei 18 an Unfällen beteiligte Fahrzeuge und zwei verletzte Verkehrsteilnehmer. Der Gesamtschaden wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt.

Der Streckenabschnitt auf der A6 ist seit dem Unfall in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr im Einsatz, beziehungsweise sind es teilweise immer noch. Die Feuerwehr versorgte die im Stau stehenden Verkehrsteilnehmer unter anderem mit Decken und warmen Getränken.

Darüber hinaus sind mehrere Abschleppdienste im Einsatz, um die Unfallstelle zu räumen. Die Sperrung in Fahrtrichtung Saarbrücken wird deshalb noch länger andauern. |kfa

In Arztpraxen eingebrochen

Kaiserslautern (ots) – Am St-Marien-Platz wurde am Samstagabend in 2 Arztpraxen eingebrochen. Anwohner des Mehrfamilienhauses meldeten der Polizei gegen 20 Uhr, dass die Eingangstüren der beiden Praxen offenstehen würden. Nach ersten Ermittlungen wurde aus beiden Räumlichkeiten ein niedriger Bargeldbetrag gestohlen.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat etwas Verdächtiges am Samstag zw. 17:50-20 Uhr, am St.-Marien-Platz beobachtet? Unter der Telefonnummer 0631-369 2620 kann hierzu die Kriminalpolizei in Kaiserslautern erreicht werden. |kfa

Gegenstände aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Langfinger hatten es in der Nacht zu Sonntag auf einen Pkw in der Kleestraße abgesehen. Der Wagen war von Samstag 18 Uhr bis Sonntag 12:30 Uhr, vor der Hausnummer 2 geparkt. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs wurden ein Rucksack, Ausweisdokumente und eine Bankkarte gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0631-369 2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Gartenhaus aufgebrochen

Otterberg (ots) – In den vergangenen Tagen kam es in der Straße „Am Hirtenberg“ in zu einem Einbruch in ein Gartenhaus. Am Samstag fiel auf, dass unbekannte Täter ein Vorhängeschloss durchtrennten und einen Stromgenerator, eine Kettensäge und eine weitere Säge stahlen.

Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 3.000 Euro. Die genaue Tatzeit ist unklar, sie liegt zwischen dem 01.01.2024 und dem 13.01.2024 Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |pet