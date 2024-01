Zwei Einbrüche in Vogelstang

Mannheim (ots) – Bslang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus im Plauener Weg. Hier versuchten sie im Zeitraum zwischen 14.15-19.30 Uhr eine Wohnungstür mit Hebelwerkzeug aufzubrechen, um in das Wohnungsinnere eindringen zu können. Der Einbruchsversuch misslang der jedoch, weshalb sie unverrichteter Dinge das Wohnhaus verließen. An der Wohnungstür der 33-jährigen Wohnungsinhaberin entstand durch den Einbruchsversuch deutlicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Nicht ganz so glimpflich verlief ein Einbruch im Meißener Weg zwischen Samstag 15.55 Uhr und Sonntag 00.30 Uhr. Hier verschaffte sich Täter, ebenfalls mittels eines Hebelwerkzeugs, Zutritt in eine Wohnung und durchwühlte im Anschluss die Räumlichkeiten. Nachdem sie die Wohnung auf den Kopf gestellt hatten, verließen die unbekannten Täter die Wohnung über die Balkontür. Nach derzeitigen Kenntnisstand wurde aus der Wohnung der 43-Jährigen nichts entwendet. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang noch nicht bekannt.

Ob es sich bei den Einbrüchen um dieselben Täter handelt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden vom Polizeirevier Mannheim-Käfertal geführt.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden, unter: 0621-718490.

Unfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden – Verursacher flüchtig

Mannheim (ots) – Am Sonntag 14.01.2024 gegen 21:10 Uhr, befuhr eine 19-jährige BMW-Fahrerin gemeinsam mit ihrer 18-jährigen Beifahrerin den linken Fahrstreifen der beiden Linksabbiegerspuren auf dem Luisenring in Richtung Seilerstraße. Auf dem äußersten linken Fahrstreifen auf dem Luisenring, auf welchem man in Richtung Parkring wenden und fahren kann, befand sich ein grauer Pkw.

Plötzlich fuhr der graue Pkw auf den Fahrstreifen der BMW-Fahrerin, ohne dies anzukündigen, woraufhin die BMW-Fahrerin versuchte auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und prallte gegen eine Wand. Hierdurch wurde sie wieder auf die Fahrspur zurück geschleudert und kollidierte mit vier Fahrzeugen, die in der Seilerstraße geparkt waren. Die BMW-Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden durch die Kollisionen glücklicherweise nur leicht verletzt und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der BMW musste abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro im niederen fünfstelligen Bereich. Die Schadenshöhe der geparkten Fahrzeuge beläuft sich auf mehrere tausend Euro im 5-stelligen, mittleren Bereich.

Das graue Fahrzeug, welches anfangs erwähnt den Fahrstreifenwechsel durchgeführt hat, ging nach dem gefährlichen Fahrmanöver flüchtig. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen die Angaben zum Unfall oder dem grauen Pkw machen können, werden gebeten, sich unter: 0621/12580, beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

Erfolgreiche Täterfestnahme unter Einsatz des Videoschutzes

Mannheim (ots) – Am Sonntag ging ein 31-Jähriger gegen 19 Uhr im Bereich der Dammstraße am Neckarufer spazieren. Unterhalb der Kurpfalzbrücke traf er auf eine 3-köpfige Männergruppe, die ihn ansprach und in die Mangel nahm. Während zwei der Männer ihn körperlich fixierten, schlug ihm der Dritte mit dem Griffstück eines Messer auf den Kopf und entnahm ihm anschließend Bargeld in Höhe eines mittleren 3-stelligen Betrags aus seiner Hosentasche. Im Anschluss an die Tat flüchtete das Trio in Richtung „Alter Messplatz“.

Die durch den 31-Jährigen alarmierte Polizei konnte anhand des Videoschutzes im Bereich des „Alten Messplatzes“ eine genaue Täterbeschreibung erheben und die Fahndungskräfte darüber in Kenntnis setzen. Die detaillierte Personenbeschreibung half den fahndenden Polizeikräften enorm bei der Suche nach dem Täter-Trio.

Zwei der Täter, ein 29-Jähriger und ein 25-Jähriger, konnten nach kurzer Zeit in Tatortnähe festgestellt und festgenommen werden. Hierbei handelte es sich um die beiden Täter, die den 31-Jährigen körperlich fixiert hatten. Ein weiterer Täter, der den 31-Jährigen ausgeraubt hatte, ist bislang noch unbekannt. Die Ermittlungen nach dem weiteren Täter und den Tatumständen werden durch das Kriminalkommissariat Mannheim geführt.

Das Projekt Videoschutz ist seit dem Jahr 2018 in Mannheim im Einsatz und wird durch das Polizeipräsidium Mannheim in enger Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut betrieben und weiterentwickelt. Ziel ist die Gefahrenabwehr, die Straftatenverhütung sowie die Straftatenverfolgung.

In dem oben genannten Vorfall zeigte das Projekt Videoschutz, wie schnell eine solch digitale Unterstützung eine Täterfestnahme ermöglichen und so das subjektive Sicherheitsgefühl nachhaltig verbessern kann.

Betrunkener Pkw-Fahrer begeht Unfallflucht

Mannheim (ots) – Am Samstag 13.01.2024 gegen 23 Uhr, übersah ein 27-jähriger Fahrer eines Ford im Sylter Weg beim Ausparken den Audi einer 22-Jährigen, welche auf der Straße stand, um einen Mitfahrer aussteigen zu lassen. Nach der Kollision fuhr der Mann wieder in die Parklücke, stieg aus und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die daraufhin verständigte Streife des Polizeirevieres Mannheim-Sandhofen konnte den Unfallverursacher feststellen.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,2 Promille. Weiterhin ergaben sich Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung, weshalb dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.250 Euro.

Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Mannheim zieht nach Fahrrad-Kontrollwochen Resümee

Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Vor dem Hintergrund eines landesweiten Trends steigender Zahlen von Fahrradunfällen fanden beginnend am 18.12.2023 bis zum 12.01.2024 die „Kontrollwochen Fahrradfahrer“ der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Mannheim statt. In der letzten und der ersten Arbeitswoche um den Jahreswechsel verfolgte die Polizei damit das Ziel, besonders jene Verkehrsverstöße niederschwellig und konsequent zu ahnden, bei denen sich Radfahrer selbst oder andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

So wurden insgesamt 1146 Fahrräder sowie 242 E-Bikes und Pedelecs kontrolliert. Dabei stellten die Beamten 584 Verstöße fest. Hervorzuheben sind hier 77 Rotlichtfahrten und 112 Verstöße gegen die ordnungsgemäße Nutzung der Verkehrsfläche, darunter auch das Befahren von Straßen und Wegen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Ein Schwerpunkt der Kontrollwochen lag auf dem Thema Sicherheit durch Sichtbarkeit.

Bei 282 Radfahrern musste eine defekte oder fehlende Beleuchtung festgestellt werden. In 65 Fällen waren die Lichter zwar vorhanden, aber trotz Dunkelheit nicht eingeschaltet. Darüber hinaus wurde bei spezialisierten Kontrollen gezielt nach Pedelecs (umgangssprachlich: E-Bikes) gesucht, die deutlich höhere Geschwindigkeiten erreichen als gesetzlich zulässig. Hier fanden die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Mannheim insgesamt 16 Räder, die unzulässige Veränderungen aufwiesen.

Verkehrserzieherische Gespräche und Präventionsangebote flankierten die Kontrollmaßnahmen, jedoch zeigt die hohe Beanstandungsquote von knapp 50 Prozent, dass das Thema Verkehrssicherheit noch nicht bei allen Radfahrerinnen und Radfahrer den nötigen Stellenwert einnimmt.

„Bei schweren Unfällen setzen Fahrradfahrer häufig leider selbst die Ursache. Wir werden deshalb auch in Zukunft genau hinschauen“, so der stellvertretende Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Polizeirat Nicolas Schütz und rät: „Nehmen sie sich also Zeit auf dem Weg zur Arbeit und halten Sie sich an die Regeln. Tragen Sie in ihrem eigenen Interesse einen Fahrradhelm, leider sehen wir viel zu häufig verheerende Kopfverletzungen.“

Überfall auf 39-Jährigen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Bereits am 04.01.24 wurde ein 39-Jähriger Opfer einer Raubstraftat. Er befand sich gegen 19 Uhr in der Johann-Schütte-Straße in Mannheim, zwischen einer Gaststätte und dem dortigen Penny-Markt. Durch einen nicht bekannten Zeugen wurde die Polizei verständigt, der mitteilte, dass der 39-Jährige aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung auf den Kopf gefallen sei.

Der 39-Jährige wurde in der Folge in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er schwer verletzt wurde. Im Nachgang stellte der 39-Jährige fest, dass sein Mobiltelefon und sein Geldbeutel (80 EU Bargeld) fehlen und diese bei dem Angriff entwendet worden sein müssen.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen u.a. wegen Raubes aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder der Tat machen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter: 0621/174-4444 zu melden.

Brand in Wohnung

Mannheim (ots) – Am Samstag gegen 13:10 Uhr, setzte eine 36-jährige Bewohnerin eine Wohnung in der Neckarpromenade in Brand. Hierbei entzündete sie vermutlich Abfälle auf dem Boden ihrer Wohnung, wodurch diese lichterloh zu brennen begann. Nur durch das schnelle Eingreifen der Rettungsdienste konnte ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindert und der Brand gelöscht werden.

Die 36-Jährige wurde bei dem Brand leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Das Ausmaß der Verletzungen ist bislang nicht bekannt. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro im mittleren 5-stelligen Bereich.

Die 36-Jährige muss sich nun u.a. wegen Brandstiftung verantworten. Warum die 36-Jährige die Wohnung in Brand gesetzt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim.