Beim Ausparken Unfall verursacht und geflüchtet

Eberbach (ots) – Am Samstag in der Zeit von 12:30-13 Uhr parkte ein grauer Pkw der Marke Mercedes Benz auf einem Supermarktplatz in der Straße Neuer Weg Nord. Als der Besitzer nach seinem Einkauf zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass ein anderer Pkw vermutlich beim Ausparken an der rechten Seite seines Mercedes hängen blieb. Hierbei entstand ein Sachschaden im niedrigen 4-stelligen Bereich.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte rechts von dem Mercedes, neben dem Unterstand für Einkaufswägen in der zweiten Reihe vor dem Einkaufszentrum geparkt. Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher/in oder den Unfall geben könne. Diese werden gebeten, sich unter der Tel: 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Unfall mit drei Fahrzeugen und einer verletzten Person

Ketsch/BAB 6 (ots) – Nach derzeitigem Ermittlungsstand bildete sich an der bereits in der PM 1 genannten Stelle auf der BAB 6 ein leichter Rückstau. Ein BMW-Fahrer, welcher auf der linken Spur fuhr, hatte seine Geschwindigkeit entsprechend angepasst, sah aber, dass ein Audi mit sehr hoher Geschwindigkeit von hinter heranschoss. Der BMW-Fahrer versuchte noch auf die rechte Spur auszuweichen, was aber nicht mehr gelang.

So prallte der Audi auf das Heck des BMW, welcher nach rechts in die Leitplanke geschleudert wurde. Die Geschwindigkeit des Audis war selbst nach dieser Kollision noch so groß, dass das Auto auf einen auf der linken Spur befindlichen Mercedes auffuhr. Die Fahrerin des Audis kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Fahrbahnen in Richtung Mannheim sind nach Reinigungsarbeiten wieder freigegeben.

Frontalzusammenstoß auf der B 291 mit zwei Verletzten – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen (ots) – Am Sonntag fuhr ein 46-Jähriger mit einem Ford auf der B 291 von Hockenheim in Richtung Schwetzingen. Ein 51-Jähriger war zur gleichen Zeit mit einem VW in die Gegenrichtung unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 9 Uhr der Fordfahrer in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden VW.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes entstand ein weitläufiges Trümmerfeld und an beiden Autos entstand ein Totalschaden, der auf insgesamt 17.000 Euro geschätzt wird. Die beiden Fahrer kamen verletzt in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn musste aufwändig gereinigt werden, weshalb die Unfallstelle einseitig über mehrere Stunden gesperrt werden musste. Das Polizeirevier Schwetzingen übernahm die weitere Unfallermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-288-0 zu melden.

Vorfahrtsverletzung führt zu Unfall mit hohem Sachschaden

Walldorf (ots) – Am Sonntag fuhr ein 18-Jähriger Audi-Fahrer auf der Johann-Jakob-Astor-Str in Richtung Drehscheibe. An der Kreuzung zur Ringstraße missachtete der junge Fahrer um kurz vor 22 Uhr die Vorfahrt einer von rechts kommenden 21-jährigen Fiat-Fahrerin. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und der Audi wurde durch die Kollision auf einen geparkten Audi geschleudert, welcher wiederum auf den vor ihm stehenden Mercedes geschoben wurde.

Nach derzeitigem Stand kam niemand durch den Unfall zu Schaden, aber es entstand mit über 30.000 Euro ein erheblicher Sachschaden. Der 18-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen der Vorfahrtsverletzung verantworten.

Stein auf fahrendes Auto geworfen – Zeugen gesucht

Altlußheim (ots) – Am Sonntag 14.01.2024 gegen 03:30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger gemeinsam mit seinen beiden ebenfalls 18-jährigen Freunden in einem Merces Benz die K 4252, zwischen Neulußheim und Altlußheim. Kurz vor der Badenwerkstraße schlug plötzlich ein Stein in der Windschutzscheibe ein, der offensichtlich von der rechten Seite aus geworfen worden war. Der knapp 2 kg schwere Stein durchschlug die Windschutzscheibe und fiel zwischen den Fahrer und seinen Beifahrer.

In der Windschutzscheibe entstand ein im Durchmesser ca. 15 cm großes Loch. Verletzt wurde hierdurch glücklicherweise niemand. Der 18-Jährige konnte unter Schock stehend noch die Wohnanschrift eines seiner Beifahrer anfahren und verständigte hiernach die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel: 06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.