19-Jähriger nach schwerer Brandstiftung in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Ein 19-Jähriger steht im Verdacht, am Samstagabend in einer Wohnung in der Karlsruher Kaiserstraße ein Feuer gelegt zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der Verdächtige am Sonntag dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen des Vorwurfs der schweren Brandstiftung anordnete.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der junge Mann gegen 21:30 Uhr in der von ihm bewohnten Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses einen mit Kleidungsstücken gefüllten Plastiksack in Brand gesetzt haben, wodurch Brandlöcher in den Fußboden gebrannt wurden und infolge der starken Hitzeentwicklung die Styropordecke des gesamten Zimmers schmolz. Anschließend soll der Beschuldigte selbst den Notruf gewählt haben.

Der Feuerwehr gelang es, das Feuer in der bereits stark verrauchten Wohnung zu löschen und ein Übergreifen auf angrenzende Wohneinheiten zu verhindern. Als der Tatverdächtige von einer Polizeistreife vor dem Anwesen vorläufig festgenommen werden sollte, setzte er sich gegen die Beamten zu Wehr. Gemeinsam mit weiteren Beamten gelang es schließlich, den Beschuldigten zu fixieren und ihm Handschließen anzulegen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 30.000 Euro. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Zwei Einbrüche in Wohnhäuser – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich Karlsruhe-Neureut und Grünwinkel zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, zwischen 11-14:30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnanwesen in der Neureuter Kirchfeldstraße. Die Einbrecher durchsuchten die gesamten Räumlichkeiten und durchwühlten das Mobiliar. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie diverse Schmuckstücke. Die Höhe des entstandenen Diebstahlsschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Einen weiteren Einbruch gab es am Sonntag, zwischen 14-20:00 Uhr in der Bernsteinstraße in Grünwinkel. Hierbei kletterten Unbekannte über einen Balkon und gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in die Erdgeschosswohnung. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.

Zeugen zu dem Einbruch in Neureut werden gebeten, sich bei Hinweisen mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer 0721 967180 in Verbindung zu setzen. Hinweisgeber zu dem Einbruch in Grünwinkel werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721 666-3611 zu melden.

Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung in der Innenstadt gesucht

Karlsruhe-Innenstadt (ots) – Bereits am Freitag 12.01.2024 gegen 14:45 Uhr, kam es im Bereich der Bismarckstraße/Ecke Seminarstraße, an dem dortigen Fußgängerüberweg, zu einer Straßenverkehrsgefährdung einer Dame des gemeindlichen Vollzugsdienstes. Die Frau musste auf dem Fußgängerübweg kurz stehen bleiben, als ein PKW sich näherte.

Nur durch einen Sprung zur Seite konnte sie verhindern von dem PKW angefahren zu werden. Dieser setzte seine Fahrt in Richtung Hans-Thoma-Straße fort, ohne sich um die Dame zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier KA-Marktplatz in Verbindung zu setzen. Tel: 0721 666-3311.

Kreis Karlsruhe

Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich – 23-jährige Fahrerin verletzt

Karlsruhe (ots) – Wohl aufgrund der Witterungsverhältnisse kam eine Fiat-Fahrerin am vergangenen Sonntagabend in einer Kurve auf der Kreisstraße 3549 mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die 23-Jährige gegen 18:50 Uhr auf der K 3549 von Freiolsheim kommend in Richtung Waldprechtsweier.

In einer Rechtskurve kurz nach der Kreisgrenze kam sie bei winterglatter Fahrbahn sowie vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. In der Folge schleuderte sie auf die Gegenfahrbahn und fuhr dort eine Böschung hinunter. Dabei überschlug sich das Fahrzeug einmal und prallte gegen mehrere Bäume. Die 23-jährige Fiat-Fahrerin stieg daraufhin selbstständig aus dem auf der Beifahrerseite liegenden Fahrzeug aus.

Ein Verkehrsteilnehmer bemerkte den Unfall und wählte den Notruf. Rettungskräfte brachten die nach derzeitigem Kenntnisstand leicht Verletzte in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.