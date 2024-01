Enkenbach-Alsenborn (ots) – Stand 15:45 Uhr – Zu einem folgeschweren Unfall kam es am Montagvormittag 15.01.2024, auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Wattenheim und Enkenbach-Alsenborn. Hier rutschte zunächst ein Lkw in Fahrtrichtung Saarbrücken in die Schutzplanke. In Folge dessen fuhren 15 weitere Fahrzeuge darunter sowohl Lkw als auch Pkw auf. Daraufhin bildete sich ein Stau, an dessen Ende sich weitere Karambolagen ereigneten.

Insgesamt zählte die Polizei 18 an Unfällen beteiligte Fahrzeuge und 2 verletzte Personen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt.

Der Streckenabschnitt auf der A6 ist seit dem Unfall in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr im Einsatz, bzw. sind es teilweise immer noch.

Die Feuerwehr versorgte die im Stau stehenden Verkehrsteilnehmer unter anderem mit Decken und warmen Getränken. Darüber hinaus sind mehrere Abschleppdienste im Einsatz, um die Unfallstelle zu räumen. Die Sperrung in Fahrtrichtung Saarbrücken wird deshalb noch länger andauern. |kfa

Update 16:45 Uhr:

Die Unfallbilanz: 18 beschädigte Fahrzeuge, eine leicht – und eine schwerverletzte Person (keine Lebensgefahr) zählte die Polizei bei diesem Ereignis. Nach ersten Schätzungen der Polizei beträgt der Schaden mehrere hunderttausend Euro.

Die wartenden Verkehrsteilnehmer wurden in ihren Fahrzeugen durch die Feuerwehr versorgt. Zur Stunde (16.30 Uhr) ist die Fahrbahn in Richtung Saarbrücken nach wie vor gesperrt.

In Fahrtrichtung Mannheim kann der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeirollen.

Update 16 Uhr :

Die Unfallstelle ist noch nicht geräumt. Derzeit werden die PKWs von der Polizei durch die Unfallstelle hindurch geleitet. Für LKWs ist noch keine Durchfahrt möglich.

Vorherige Meldung: