Landau: Die Polizei-News

Körperverletzung, Bedrohung und mehr

Landau (ots) – Am Samstagmittag kam es am Hauptbahnhof zu gleich mehreren Straftaten durch einen Täter. Zunächst schlug er einen rauchenden Passanten und stahl ihm Zigaretten, nur um wenig später mit einem Busfahrer in Streit zu geraten. Hierbei wollte der bislang Unbekannte ohne gültigen Fahrschein mit dem Bus fahren, was vom Fahrer verwehrt wurde. Dies führte zu Beleidigungen und Bedrohungen zum Nachteil des Busfahrers.

Schließlich versuchte der männliche Täter auch den Fahrer zu schlagen. Dieser konnte jedoch ausweichen und signalisierte sich wehren zu wollen, worauf der Täter fußläufig von der Tatörtlichkeit floh. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Vermeintliche Bedrohung mittels Schusswaffe

Landau (ots) – Am Sonntag 14.01.2024, wurde der Polizei in Landau eine vermummte Person mit einer Schusswaffe gemeldet, welche gerade ein Mehrparteienhaus betreten habe. Da von einer Gefährdung für Personen ausgegangen werden musste, wurde die Örtlichkeit mit starken Polizeikräften unter Verwendung von besonderer Schutzausrüstung aufgesucht.

Vor Ort konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem vermeintlichen „Täter“ um einen Jugendlichen handelte, welcher mit einem Freund und Spielzeugwaffen genau das getan hatten. Sie hatten damit gespielt. Eine der dabei verwendeten Spielzeuge sah einer echten Pistole zumindest auf einige Entfernung ähnlich. Eine Bedrohung oder sonstige Straftaten konnten definitiv ausgeschlossen werden.

Nur 2 Bier

Landau (ots) – … will ein 33-jähriger Mazda-Fahrer getrunken haben. Bei einer Kontrolle am 11.01.2024 gegen 21:15 Uhr in der Annweilerstraße, konnte durch die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein entsprechender Alkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf ihn wird nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und 2 Punkte in der Verkehrssünderdatei zukommen.

Politische Veranstaltungen in Landau

Landau (ots) – Zu gleich mehreren Veranstaltungen kam es am Samstagmorgen in der Innenstadt von Landau. Diese verliefen allesamt friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Laut den Veranstaltern der größten Kundgebung am Stiftsplatz, verlief diese zu ihrer vollsten Zufriedenheit und störungsfrei.

Unfallflucht am THW-Gelände

Landau (ots) – Am Samstagmorgen kam es in der Landkommissärstraße zu einer Unfallflucht. Vermutlich hatte ein LKW-Fahrer versucht in der Einmündung zum Bornheimer Weg versucht zu Wenden oder Rangieren und blieb hierbei am Zaun des THW-Geländes hängen. Dieser wurde auf einer Länge von etwa 10 Metern beschädigt.

Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher wieder.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.