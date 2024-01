Einbruch ins Edith-Stein-Haus

Altrip (ots) – In der Nacht vom 12.01.2024 auf den 13.01.2024, drangen Unbekannte gewaltsam in das Edith-Stein-Haus in der Parkstraße ein. In dem Gemeindehaus wurden diverse Türen aufgebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde eine geringe Anzahl an elektronischen Geräte entwendet. Der Gesamtschaden beträgt etwa 2.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schifferstadt (ots) – In der Nacht vom 13.01.2024 ereignete sich gegen 03:16 Uhr, in der Salierstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte der 55-jährige Unfallverursacher aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die entgegengesetzte Fahrbahn gekommen und dort mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW kollidiert sein.

Durch den Aufprall wurde der geparkte PKW nach hinten an eine Grundstücksmauer geschoben. Durch den Zusammenstoß wurden mehrere Anwohner auf den Unfall aufmerksam und verständigten die Polizei. Der unfallverursachende Fahrer sei nach dem Unfall laut Zeugen eigenständig aus seinem PKW ausgestiegen, habe sodann jedoch das Bewusstsein verloren und sei zu Boden gestürzt.

Aufgrund des Sturzes wurde der Herr durch den hinzugezogenen Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus mehreren PKW

Dannstadt-Schauernheim (ots) – In der Nacht vom 13.01.2024 auf den 14.01.2024 kam es zu mehreren Diebstählen aus PKW. Vor Ort konnte die Polizei feststellen, dass insgesamt 4 PKW durch Unbekannte Täter angegangen wurden. In den Fahrzeugen wurden teilweise die Handschuhfächer durchwühlt und offenbar nach Wertgegenständen durchsucht. Wie groß der entstandene Schaden insgesamt ist, ist noch Teil der Ermittlungen.

An allen Fahrzeugen wurde jeweils eine Spurensuche durchgeführt. Da keine Aufbruchsspuren aufgefunden wurden besteht der Verdacht, dass die PKW nicht ordnungsgemäß verschlossen waren. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Tel: 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen. Die Polizei rät grundsätzlich keine Wertgegenstände im Fahrzeug aufzubewahren. Auch bei einer kurzen Rast sollten Wertsachen, Smartphone oder die teure Kamera nicht im Wagen bleiben.

Diebstahl von Elektrogeräten – Zeugen gesucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Freitag 12.01.2024 zwischen 14-16:00 Uhr, wurden in der Raiffeisenstraße, als auch in der Danziger Straße mehrere Elektrogeräte entwendet, welche durch dortige Anwohner auf die Straße verbracht wurden. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände wird auf ca. 550EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die PI Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.