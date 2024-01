Fahrrad geraubt

Speyer (ots) – Am Samstag 13.01.2024 gegen 19:50 Uhr, schob der 17-jährige Geschädigte sein schwarzes Mountainbike der Marke „Cube“ auf dem Gehweg der Lindenstraße. Eine Gruppe von 3 männlichen Jugendlichen sprach den Geschädigten an und raubte ihm das Fahrrad. Im Verlauf der Tat wurde der Geschädigte von hinten umklammert und weggezogen, er blieb jedoch unverletzt.

Ein 16-jähriger Tatverdächtiger konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung festgestellt und zur Dienststelle verbracht werden. Er wurde nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung an einen Familienangehörigen überstellt. Die beiden anderen Tatverdächtigen und das Fahrrad konnten zunächst nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat zum oben genannten Zeitpunkt an der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Wer hat ein möglicherweise herrenloses „Cube“-Mountainbike gesehen?

Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Diebstahl aus PKW

Speyer (ots) – Am Freitag 12.01.2024 kam es zwischen 17:50-18 Uhr, zu einem Diebstahl aus einem PKW auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Iggelheimer Straße. Während der Geschädigte einen Einkauf erledigte, entwendeten unbekannte Täter zwei Laptops, ein Tablet und ein Kopfhörer im Gesamtwert von ca. 2.300 EUR aus dem Fahrzeug.

Wer hat zum oben genannten Zeitraum an der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar in Ihrem Fahrzeug liegen. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.