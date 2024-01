Wasserrohrbruch im Einfamilienhaus

Gleisweiler (ots) – Am Samstag 13.01.2024 gegen 12:30 Uhr, meldeten Anwohner aus der Kirchstraße, dass in dem Nachbaranwesen Wasser aus den Fenstern laufen würde. Bei dem Anwesen handelt es sich um ein Einfamilienhaus, welches durch den Eigentümer als Ferienhaus verwendet wird. An dem Anwesen war inzwischen die Fassade zur Straße durchfeuchtet, Wasser tropfte von den Fensterbänken und im Inneren lief das Wasser im Erdgeschoß durch die Deckenbeleuchtung, die flackerte.

Da zeitnah kein Verantwortlicher erreicht werden konnte, wurde die Feuerwehr verständigt, sowie die Wasser- und Pfalzwerke. Das Anwesen wurde durch die Feuerwehr geöffnet und betreten, Strom- und Wasser wurden abgestellt. Der Eigentümer konnte erreicht werden.

Es dürfte ein Gebäudeschaden im oberen, 5-stelligen Bereich entstanden sein.

Schlägerei zwischen zwei Personen

Edesheim (ots) – Am Samstag 13.01.2024 gegen 21 Uhr, wurde in der Staatsstraße eine Schlägerei gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei rangelten noch zwei Personen am Boden miteinander. Beide waren stark alkoholisiert und mussten voneinander getrennt werden. Es handelte sich um einen 41 Jahre alten Roschbacher und einen 38-jährigen Mann aus Böchingen.

Beide kannten sich, hatten gemeinsam etwas zu viel über den Durst getrunken, hatten aber noch weitere alkoholische Getränke bei sich. Nun entbrannte über den Weitergang des Alkoholkonsums ein Streit, der schlussendlich auf handgreifliche Art ausgetragen wurde.

Durch die Schläge erlitten die Kontrahenten blutende Schwellungen im Gesichtsbereich, weswegen sie medizinisch versorgt werden mussten. Zur Vorbeugung weiterer Streitigkeiten, wurden sie unter polizeilicher Begleitung in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht.

Bei Glätteunfall verletzt

Oberhausen (ots) – Am Freitag 12.1.24, gg. 07:45 Uhr, befuhr ein 28 Jahre alter PKW-Fahrer die Landstraße 544 vom Kreisel Oberhausen in Rtg. Dierbach. In einer Linkskurve verlor er auf eisglatter Fahrbahn die Gewalt über seinen PKW, schlug in der Böschung ein und wurde drehende zur Fahrbahnmitte zurück geschleudert.

Dort blieb der PKW fahrunfähig stehen. Der Fahrer verletzte sich hierbei und wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 6.000 EUR

Einbrüche in Tabakschuppen, Motiv unklar

Herxheim bei Landau (ots) – Im Zeitraum 09.01.2024 – 12.01.2024 wurden 3 Tabakschuppen in Herxheim bei Landau aufgebrochen. Die Schuppen befinden sich in Ortsrandlage im Bereich Alzheimer Weg. Bisher konnte nicht festgestellt werden, dass die Täter etwas entwendet haben.

Mit welcher Zielrichtung die unbekannten Täter die Schuppen aufgebrochen haben, bleibt daher unklar. Die Polizei Landau bittet Zeugen, sich mit verdächtigen Wahrnehmungen im Tatzeitraum an die Polizei Landau zu wenden: 06341-287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de.