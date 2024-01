Straßenbahnfahrer wird von Fahrgast angegriffen

Mainz-Neustadt (ots) – Gegen 01:30 Uhr heute Nacht hatte ein Straßenbahnfahrer seinen Verkehrsmeister angerufen und um Hilfe gebeten. Grund: Ein Fahrgast, der die Straßenbahn an der End-Haltestelle am Bismarckplatz nicht verlassen wollte. Der 59-jährige Mainzer Verkehrsmeister kam seinem Kollegen zu Hilfe und wollte den Fahrgast samt Gepäck aus der Straßenbahn bringen.

Als er dem Fahrgast gerade den Rücken zukehrte, wurde er von diesem angesprungen und fiel mit ihm zu Boden. Beide rangelten miteinander und stießen dabei gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Der Fahrgast, ein 34-jähriger Pariser, beruhigte sich jedoch wieder und zeigte sich beim Eintreffen der Polizeikräfte kooperativ.

Aufgrund des Sturzes verspürte der Mainzer Verkehrsmeisters Schmerzen im Oberkörper, weshalb ein Rettungswagen hinzugerufen wurde. Eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Gegen den Fahrgast aus Paris wird nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung am Fahrzeug ermittelt.

Kreis Mainz-Bingen

Fahrt unter Kokaineinfluss

Bingen (ots) – Im Rahmen einer Streifenfahrt kontrollierte eine Streife der PI Bingen am 14.01.2023 gegen 20 Uhr, in der Hitchinstraße einen nach Offenbach zugelassenen PKW. Bei dem 25-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich hierbei Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und lieferte den Nachweis des Konsums von Kokain.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Bei Bestätigung des Ergebnisses des Schnelltests durch die Rechtsmedizin muss der Fahrer als Konsument einer harten Droge mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Zudem kommt dann eine Geldbuße in Höhe von mindestens 500 EUR auf den Fahrer zu.

Verfolgungsfahrt unter Alkoholeinfluss

Heidesheim (ots) – Am Samstag 13.01.2024, kam es auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen gegen 13:15 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt unter Beteiligung der hessischen Landespolizei. Die Streifen mehrerer Polizeireviere aus Wiesbaden waren zuvor durch aufmerksame Zeugen über einen PKW informiert worden, welcher auf der A60 zwischen Darmstadt und Wiesbaden in Schlangenlinien geführt worden sei.

Der 48-jährige, männliche, deutsche Fahrer des PKW sollte daher in der Wiesbadener Innenstadt kontrolliert werden. Statt anzuhalten entzog sich der Fahrer der Verkehrskontrolle und flüchtete über die A671 und A60 über die Landesgrenze nach Mainz. Kurz vor dem Hechtsheimer Autobahntunnel rammte der Fahrer einen Streifenwagen der hessischen Polizei, sodass dieser nicht mehr fahrbereit war. Weiterhin kollidierte er mehrfach mit den dortigen Schutzplanken.

Letztlich kam der Fahrzeugführer aufgrund einer Kollision mit der Schutzplanke in der Ausfahrt der Anschlussstelle Hechtsheim-West zum Stehen, sodass er durch hessische Beamte festgenommen werden konnte. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Am PKW entstand Totalschaden.

Für die anschließende Verkehrsunfallaufnahme wurde die Anschlussstelle Hechtsheim- West für circa zwei Stunden gesperrt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten zudem Anhaltspunkte hinsichtlich einer bestehenden Alkoholisierung des Fahrers erlangt werden. Ein Test vor Ort ergab 3,08 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Der Fahrer war zum Tatzeitpunkt nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis und hat sich nun wegen zahlreicher Straftaten (u.a. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsgefährdung) zu verantworten. Im Einsatz waren, neben zahlreichen Streifen der Polizei RLP und Hessen, der Rettungsdienst/Notarzt sowie die Berufsfeuerwehr Mainz.