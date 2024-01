Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses

Bad Kreuznach (ots) – Am Samstag 13.01.2024 gegen 08:10 Uhr, meldet ein Zeuge den Brand eines Mehrfamilienhauses in der Viktoriastraße. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte steht der Dachstuhl des Gebäudes bereits sichtbar in Flammen. Im Anschluss daran können alle Hausbewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses, sowie der angrenzenden Gebäude von der eingetroffenen Feuerwehr und den Polizeikräften evakuiert werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand erleidet lediglich eine Frau einen Nervenzusammenbruch, alle anderen Betroffenen bleiben unverletzt. Das Haus ist größtenteils nicht mehr bewohnbar und die Bewohner werden vorerst in Notunterkünften untergebracht. Die Brandursache ist zum Mitteilungszeitpunkt noch unklar und Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Unfallflucht vom frühen Samstagmorgen geklärt

Meddersheim (ots) – Am Samstag 13.01.2024 gegen 06 Uhr, befuhr ein 55 Jähriger PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Kirschrother Straße in Meddersheim in Richtung Kirschroth. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte er dann mit einem dortig geparkten Fahrzeug. Das geparkte Fahrzeug wurde durch den Zusammenprall stark beschädigt und zudem an das angrenzende Wohnhaus geschleudert.

Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Nach einer eingeleiteten Fahndung konnte das Unfallbeteiligte Fahrzeug des Unfallverursachers in Kirschroth aufgefunden werden. Auch der Fahrer selber konnte in der Nähe fußläufig angetroffen und identifiziert werden. Dem Beschuldigten erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und dem Wohnhaus beläuft sich auf mindestens 15.000 Euro.

Einsatz von Spezialeinsatzkräften nach Streitigkeiten

Pfaffen-Schwabenheim (ots) – Am Freitag 12.01.2024 kam es gegen 08:30 Uhr in der Badenheimer Straße, zu einem Polizeieinsatz unter Hinzuziehung von Spezialeinsatzkräften. Vorangegangen waren Streitigkeiten zwischen einem 60-jährigen Anwohner und einem Mitarbeiter der örtlichen Grundschule, im Rahmen dessen letzterer leicht verletzt worden ist.

Der 60-Jährige wurde im Anschluss den Fachkräften des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Bad Kreuznach zwecks Begutachtung seiner Person zugeführt. Darüber hinaus wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gegen ihn eingeleitet. Für die Schüler der Grundschule bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.