Brühl: Reh aus Eis befreit

Am Sonntag 14.01.2024 um 12:20 Uhr wurde die Feuerwehr Brühl in die Hanfäcker alarmiert. Dort wurde ein Reh gemeldet welches im Eis gefangen war. Mit der Drohne wurde die genaue Position des Tieres ermittelt. 2 Einsatzkräfte in Kälteschutzanzügen gingen auf die Eisfläche, um das Reh zu befreien.

Mit Unterstützung eines erfahrenen Jägers gelang es das Tier einzufangen und an einem sichern Ort wieder in die Freiheit zu entlassen. Im Einsatz waren vier Fahrzeuge mit 21 Einsatzkräften der Feuerwehr Brühl. |cb

Streit in Gaststätte endete in einer körperlichen Auseinandersetzung

Ladenburg (ots) – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Sonntag 14.01.2024 gegen 02:40 Uhr, in einer Gaststätte in der Hauptstraße. Hierbei attackierte ein 53-jähriger Gast im Verlauf eines Streites zunächst den 49-jährigen Gastwirt und verletzte diesen im Gesicht. Anschließend ging er auf einen 36-jähriger Angestellten los, wobei dieser leicht verletzt zu Boden stürzte.

Hier gelang es ihm seine Hände schützend vor sein Gesicht zu halten, sodass ein anschließender Fußtritt gegen den Kopf keine größeren Verletzungen verursachte. Warum es zu dem Streit gekommen war, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeirevieres Ladenburg.

Stromausfall im Bereich Reilingen, Neulußheim, Altlußheim und Hockenheim

Reilingen (ots) – Die um 15:26 Uhr mitgeteilten Ausfälle der Strom und Wasserversorgung sind durch den zuständigen Energieversorger wieder vollständig behoben. Es bestehen keine diesbezüglichen Beeinträchtigungen mehr. Über die genaue Ursache bzw. Ausmaß liegen keine Erkenntnisse vor.

Verkehrsunfall fordert 2 Totalschäden und 1 verletzte Person

Rauenberg (ots) – Am Freitag 12.01.2024 gegen 21 Uhr, kam es auf der B39 zwischen Rauenberg und Mühlhausen zu einem Verkehrsunfall, an welchem zwei Pkw beteiligt waren. Der 18-jährige Fahrzeugführer eines KIA Stonic befuhr die B39 von Mühlhausen kommend in Richtung Rauenberg. Kurz vor Rauenberg war der 18-Jährige an der Einmündung zur K4169 / Malschenberger Straße im Begriff nach links abzubiegen, als er die ihm entgegenkommende Fahrzeuglenkerin eines Daimler-Benz übersah.

In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Pkw. Die 45-Jährige, welche mit ihrer A-Klasse von Rauenberg in Richtung Mühlhausen untwerwegs war, wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mittels eines Rettungswagens in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 34.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeireviers Wiesloch dauerte bis ca. 22.30 Uhr an. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Brandstiftung an Lkw – 30.000 Euro Schaden

Hockenheim (ots) – Am Samstag 13.01.2024 gegen 02.40 Uhr. wurde ein brennender Lkw im Bereich der Lussheimer Straße gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte standen die beiden Reifen der Hinterachse der Zugmaschine bereits in Flammen. Diese griffen in der Folge auf das gesamte Heck des Fahrzeuges über. Der zugehörige Auflieger befand sich zum Zeitpunkt desBrandausbruches glücklicherweise nicht in der Nähe.

Der Brand an der Zugmaschine konnte durch die freiwillige Feuerwehr Hockenheim, welche mit 13 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort war, schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. An der Zugmaschine entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

An den abgebrannten Reifen konnten Rückstände von Brandbeschleunigern festgestellt werden, weshalb derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen werden muss.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 0621/174-4444 der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in Verbindung zu setzen. Die Endsachbearbeitung erfolgt durch das Kriminalkommissariat Mannheim.