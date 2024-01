Mit knapp 2 Promille Verkehrsunfall verursacht

Heidelberg (ots) – Am Sonntag 14.01.2024 gegen 02:25 Uhr, befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Opel die B535 in Fahrtrichtung Schwetzingen. An der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen wollte dieser auf die A5 in Fahrtrichtung Frankfurt auffahren. Hierbei kam er im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr dortige Verkehrsschilder und Leitpfosten.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 2 Promille. Dem Opel-Fahrer wurde daraufhin eine Blutentnahme entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Es erwartet ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtsachschaden von ca. 8.500 €.

Verbale Streitigkeiten enden in gefährlicher Körperverletzung – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Samstag 13.01.2024 gegen kurz vor 01 Uhr, wurde der Polizeinotruf über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen 2 Personengruppen im Bereich der Schwanenteichanlage in Heidelberg in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten des Reviers Heidelberg-Mitte konnte zunächst lediglich der Anzeigeerstatter angetroffen werden.

Über diesen wurde in Erfahrung gebracht, dass es sich bei den Tätern um eine drei- bis vierköpfige männliche Gruppe handelte, welche zuvor u.a. gemeinschaftlich auf einen der insgesamt vier Geschädigten eingetreten hatte. Die Geschädigten konnten kurze Zeit später im Rahmen der ersten Ermittlungen unweit der Tatörtlichkeit angetroffen werden.

Sie zeigten sich gegenüber den eingesetzten Beamten jedoch wenig kooperativ. Alle vier wiesen Verletzungen auf, welche von der unmittelbar zuvor stattgefundenen Schlägerei stammten. Aufgrund der Alkoholisierung der Geschädigten sowie der Tatsache, dass diese allesamt kein Interesse an einer weiteren Strafverfolgung zeigten, konnten bislang keine weiteren Erkenntnisse zu den Tätern erlangt werden.

Zeugen, welche Hinweise oder sachdienliche Angaben zur oben genannten Tat geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel. 06221/1857-0, in Verbindung zu setzen.