Odenwaldkreis

Mit bis zu 220 km/h vor der Polizei geflüchtet – Zeugen gesucht

B45 Erbach/Bad König (ots) – Ein Rennen mit der Polizei lieferte sich ein 18-Jähriger in der Nacht zum Sonntag (14.01.2023) auf der B45 von Erbach bis Bad König. Gegen 02:25 Uhr befuhren Beamte die Bundesstraße 45. Auf Höhe der Erbacher Straße fiel den Ordnungshütern ein Wagenlenker durch ein rücksichtsloses Überholmanöver im Gegenverkehr ins Auge. Er sollte im Anschluss einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Doch anstatt anzuhalten beschleunigte der Fahrzeugführer im Innenstadtbereich auf bis zu 160 km/h und außerhalb der Ortschaften auf bis zu 220 km/h und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Er setzte seine Fahrt auf der Bundesstraße 45 in Richtung Bad König fort. Am Ortseingang von Zell bog er nach rechts in die Ortschaft ein und versuchte über kleinere Nebenstraße der Polizeistreife zu entkommen. Das Fahrzeug konnte in einer Sackgasse an der Weiterfahrt gehindert werden. Der Fahrer muss sich nun strafrechtlich wegen dem Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht welche die Fahrweise auf der Bundesstraße 45 beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Erbach unter der Telefonnummer 06062-9530 zu melden.

Darmstadt

Vollbrand eines Dachstuhls

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Am Freitag 12.01.2024 kam es aus bislang nicht bekannten Gründen zu einem Brand eines Dachstuhls in einem Rohbau in der Heidelberger Landstraße. Gegen 19:40 Uhr wurden die Rettungsleitstelle Darmstadt und die Leitstelle des PP Südhessen informiert, dass ein Dachstuhl eines Rohbaus in Vollbrand stehen würde.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr Darmstadt gelöscht werden. Hierbei mussten die Heidelberger Landstraße zwischen Einmündung Franklinstraße und Friedrichstraße für die Dauer der Löschmaßnahmen bis 21.30 Uhr gesperrt werden. Durch den Brand kam es zu keinem Personenschaden. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfall mit Sachschaden – Polizei sucht Zeugen

Roßdorf-Gundernhausen (ots) – Am Freitag 12.01.2024 gegen 22:45 Uhr ereignete sich auf der Hauptstraße ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein blauer Kombi die Hauptstraße von Dieburg kommend in Fahrtrichtung Roßdorf. Auf der Höhe des dortigen Selbstbedienungsmarktes kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem dort geparkten grünen Mini zusammen.

Der Mini wurde dabei erheblich beschädigt. Vermutlich hielt der Unfallverursacher für kurze Zeit auf dem Parkplatz des Selbstbedienungsmarktes an bevor er sich von der Unfallstelle entfernte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Ober-Ramstadt (Tel. 06154/6330-0) in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Brand in einem Mehrfamilienhaus – Eine Person leblos aufgefunden

Riedstadt-Leeheim (ots) – Am Samstag 13.01.2ß24 wurde durch die Rettungsleitstelle Groß-Gerau gegen 16.25 Uhr ein Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Waldstraße gemeldet. Während der Löscharbeiten wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr im Badezimmer dieser Wohnung eine leblose Person aufgefunden.

Weitere Personen kamen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Es können zurzeit keine Angaben zur Brandursache oder zum entstandenen Sachschaden gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

4 Wohnwagen und 1 Sportboot durch Brand beschädigt

Trebur (ots) – Freitagnacht wurden insgesamt 4 Wohnwagen und ein auf einem Trailer stehendes Sportboot durch einen Brand teilweise komplett zerstört. Die Gefährte waren auf dem Zufahrtsweg zu einem Campingplatz abgestellt, als vermutlich zunächst ein Wohnwagen aus bisher nicht bekannter Ursache gegen 23.15 Uhr in Brand geriet. Da die Anhänger sehr dicht nebeneinander standen, wurden 3 weitere Wohnwägen und das Freizeitboot stark beschädigt bzw. brannten komplett nieder.

Da eine vorsätzliche Brandstiftung weder ausgeschlossen, noch bestätigt werden kann, begaben sich zunächst mehrere Polizeistreifen in den dortigen Bereich, um nach möglicherweise verdächtigen Personen zu fahnden. Diese Maßnahme verlief negativ. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren aus Trebur, Geinsheim und Hessenaue, sowie drei RTW. Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an.

Kreis Bergstraße

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Heppenheim/Bergstrasse (ots) – Am Samstag 13.01.2024, wollte ein 50-jähriger Busfahrer mit einem Bus des Schienenersatzverkehrs in der Mozartstraße in Heppenheim unter einer Bahnunterführung durchfahren, die für die Höhe des Busses nicht ausreichend war. Dabei wurde der Bus erheblich beschädigt.

Der entstandene Sachschaden an dem Bus wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. An der Brücke entstand dabei kein Schaden, da ein massiver Stahlträger vor der Brücke die eigentliche Betonkonstruktion schützte. Verletzt wurde niemand.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Birkenau (ots) – Am Freitag 12.01.2024 gegen 12 Uhr, streifte eine derzeit unbekannte Verkehrsteilnehmerin mit ihrem weißen Pkw (vermutlich SUV) beim ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße 160 einen roten Mazda.

Etwa 1.000 Euro wird die Fahrzeughalterin die Reparatur ihres Fahrzeuges kosten, welches im Bereich der Beifahrertür und des rechten Außenspiegels beschädigt wurde. Hinweise auf die Unfallverursacherin oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen