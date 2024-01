Sachbeschädigung durch volksverhetzende Farbschmierereien

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(dr) – Unbekannte haben am Mainufer im Bereich des Schaumainkai sowie am Sachsenhäuser Ufer eine Wand an einem Treppenabgang, eine Mauer sowie eine Sitzbank mit volksverhetzenden Schriftzügen beschmiert. Ein Passant bemerkte die Schmierereien, die mit schwarzer Farbe aufgetragen wurden und sich über mehrere Meter erstrecken, am Samstag 13.01.2024 gegen 15:30 Uhr.

Er informierte die Polizei, sodass ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde und nun der Staatsschutz ermittelt. Sachdienliche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern werden unter der Rufnummer 069/755-10800 entgegen genommen.

Jugendliche in fremdem Keller

Frankfurt-Niederrad (ots)-(dr) – Polizeibeamte stellten am Freitag 12.01.2024 gegen 22:20 Uhr in einem Wohnhaus 3 Jugendliche und einen Heranwachsenden fest, die sich unberechtigt in einem Keller aufhielten. Ein 16-Jähriger leistete bei der anschließenden Kontrolle erheblichen Widerstand.

Anwohner „Im Mainfeld“ meldeten der Polizei mehrere Jugendliche, die im Keller eines Mehrfamilienhauses Cannabis konsumieren sollen. Eine entsandte Streife traf kurz darauf in einem Verschlag des besagten Kellers eine männliche Vierergruppe im Alter von 15, 16, 17 und 19 Jahren an. In dem Kellerraum befanden sich auf einem Tisch vor einer Couch Reste einiger Joints.

Der 16-Jährige hatte zudem eine geringe Menge Haschisch einstecken, die er den Beamten aushändigte. Während seiner Durchsuchung versuchte er sich allerdings der Maßnahme zu entziehen. Zuerst stieß er einen Beamten von sich weg und wollte dann den Keller verlassen, was jedoch verhindert werden konnte. In der Folge setzte sich der Jugendliche zur Wehr, indem er um sich schlug, dadurch den Beamten am Kopf traf und einer Beamtin an den Haaren zog.

Die Streife brachte ihn dann zu Boden und nahm ihn fest.

Zur Unterstützung herbeigerufene Polizeibeamte verbrachten den renitenten Jugendlichen auf ein Polizeirevier. Nach den polizeilichen Maßnahmen überstellten sie ihn zuhause seiner Mutter.

Da keiner aus der Vierergruppe Anwohner des Wohngebäudes ist, wird in der Sache wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt. Zusätzlich muss sich der 16-Jährige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Die verletzten Polizeibeamten trugen Prellungen davon, waren aber weiterhin dienstfähig.

Polizei nimmt Einbrecher fest

Frankfurt-Griesheim (ots)-(dr) – Frankfurter Polizeibeamte nahmen in der Nacht von Freitag auf Samstag 13.01.2024, in den Stadtteilen Griesheim und Gallus nacheinander 2 Einbrecher hops. Gegen 02:45 Uhr versuchte ein Einbrecher sein Glück bei einem Gebäudekomplex in der Lärchenstraße und hatte dann Pech, als die Polizei schnell zur Stelle war.

Der 25-jährige Täter hebelte zuerst an der Zugangstür eines Shisha-Geschäftes, dann an einer weiteren Tür eines Großhändlers für Import- und Exportwaren. Da er jedoch an beiden Türen scheiterte, schlug er kurzerhand die Fensterscheibe eines Elektronik-Geschäftes ein. Seine Handlungen blieben jedoch nicht lange unbemerkt, da bei dem für das Gebäude zuständigen Sicherheitsdienst sofort der Alarm auslöste.

Nach einem Anruf bei der Polizei begaben sich mehrere Streifen zu der gemeldeten Anschrift. Zwischenzeitlich gelangte der Täter tatsächlich noch ins Gebäude, aus dem er jedoch von den eintreffenden Polizeibeamten wieder herausgesprochen wurde. Der wohnsitzlose Mann kam nach seiner Festnahme in die Haftzellen des Frankfurter Polizeipräsidiums.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich gegen 04:50 Uhr in der Mainzer Landstraße bei einem Lebensmitteldiscounter. Hier hatte ein weiterer Einbruchsmelder ausgelöst, was ebenfalls zur Entsendung von mehreren Polizeiteams führte, die wenig später das Gebäude umstellten. Beamte sahen dann, wie sich jemand in dem Einkaufsmarkt verstecken wollte.

Bei der anschließenden Durchsuchung versuchte der Eindringling zu entkommen und flüchtete in einen Lagerraum, wo ein Diensthund ihn stellte. Der 37-jährige Mann gab schließlich auf und konnte festgenommen werden. Für ihn ging es im Anschluss ebenfalls in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Auch er verfügt über keinen festen Wohnsitz. Beide Männer sollen richterlich vorgeführt werden.

Schwerer Verkehrsunfall – Großes Trümmerfeld

Frankfurt/A3 (ots)-(dr) – In der Nacht zu Samstag 13.01.2024, ereignete sich auf der BAB 3 ein schwerer Verkehrsunfall. Der 29-jährige Fahrer eines Audi und sein 20-jähriger Mitfahrer wurden bei einem Zusammenstoß mit einer Schutzplanke verletzt. Durch das große Trümmerfeld kam es zu Beschädigungen an mehreren Fahrzeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Audi R8 gegen 01:25 Uhr die A3 in Fahrtrichtung Würzburg. Kurz vor dem Frankfurter Kreuz geriet das Auto mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern. In der Folge prallte der Pkw rechtsseitig gegen eine Betonschutzplanke, von welcher er abgewiesen wurde und kam schließlich auf der mittleren Spur zum Stillstand.

Durch die Wucht des Aufpralls verteilten sich diverse Fahrzeugteile auf der kompletten Fahrbahn. Dies führte dazu, dass zwei weitere Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls in Richtung Würzburg unterwegs waren, mit Teilen kollidierten und dadurch ein Schaden an ihren Fahrzeugen entstand. Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Köln wurde zudem ein weiteres Fahrzeug von Teilen getroffen. An dem verunfallten Audi entstand erheblicher Sachschaden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden dürfte im 6-stelligen Bereich liegen.

Der 29-jährige Fahrer des Audi und sein 20-jähriger Mitfahrer trugen glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Fahrbahn war, unter anderem zur Beseitigung des Trümmerfeldes, kurzzeitig voll gesperrt.

Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen größeren Beeinträchtigungen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur genauen Unfallursache dauern an.

Junge Fußgängerin bei Unfall verletzt

Frankfurt-Dornbusch (ots)-(dr) – Am Freitag 12.01.2024, kam es in der Hügelstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 18:05 Uhr in Höhe der Hausnummer 137 an einem Fußgängerüberweg.

Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 49-jähriger Mann mit einem Fahrzeug der Marke Alfa Romeo die Hügelstraße westlich in Richtung Eschersheimer Landstraße. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung stieß dieser mit der Jugendlichen, welche den Zebrastreifen nutzte, zusammen.

Die 15-Jährige trug aufgrund des Zusammenstoßes schwere Verletzungen davon und kam in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

