Gefährliche Körperverletzung

Bad Homburg (ots) – Am Sonntag 14.01.2024 um 01.18 Uhr, befanden sich ein 20-jähriger und ein 21-jähriger Geschädigter im Bereich des Bahnhofes vor einem Gastronomiebetrieb, um eine Zigarette zu rauchen. Plötzlich und unvermittelt erschienen 2 männliche Angreifer die auf die Geschädigten einschlugen und als diese am Boden lagen weiterhin eintraten.

Beide Geschädigte trugen dabei Verletzungen davon, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten. Im Anschluss an die Tat verließen die Täter den Tatort in unbekannte Richtung.

Die Geschädigten sind aufgrund des blitzartigen Angriffs nicht in der Lage die Täter zu beschreiben. Hinweise auf etwaige Täter oder verdächtige Beobachtungen die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

Bedrohung -/ Gefährliche Körperverletzung

Bad Homburg (ots) – Am Samstag 13.01.2024 um 18.00 Uhr, traf ein 16-jähriger Beschuldigter in einem Einkaufsmarkt auf 4 Jungen im Alter zwischen 10 und 11 Jahren. Nachdem man gemeinsam den Markt verlassen hatte zog der 16-Jähriger ein kleines Messer aus seiner Tasche und bedrohte damit die Kinder. Diese flüchteten zu einer Gruppe von mehreren Jugendlichen und schilderten den Sachverhalt.

Der Beschuldigte verfolgte die Kinder. Als er bei der Personengruppe eintraf, wurde er aus dieser heraus mit Pfefferspray besprüht. Der 16-Jährige begab sich danach nachhause. Hinweise auf die Person welche das Pfefferspray einsetzte liegen nicht vor.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Bad Homburg (ots) – Am Freitag den 12.01.2024, im Zeitraum 09.30-10.30 Uhr, fuhren 3 männliche Täter mit einem schwarzen Mitsubishi-Colt, mit Miltenberger Kennzeichen, vor das Tatobjekt in der Louisenstraße. Zwei der drei Personen hebelten sowohl die Hauseingangstür, als auch die Wohnungstür der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung der Geschädigten auf.

Nachdem die Täter so in die Wohnung eindrangen, durchwühlten sie sämtliche Räume, Schubladen und Schränke. Die Täter erbeuteten Wertgegenstände im 5-stelligen Bereich.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, dunkle Jacke, schwarze Hose, graue Wollmütze, osteuropäisches Erscheinungsbild.

Täter 2: männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schwarze Mütze, dunkel gekleidet, heller Stoffbeutel, osteuropäisches Erscheinungsbild.

Täter 3: männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 185 cm groß, helle Jacke mit Fellkapuze, osteuropäisches Erscheinungsbild Hinweise und Beobachtungen welche mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

Sachbeschädigung an PKW

Bad Homburg (ots) – Die Geschädigte parkte am Samstag 13.01.2024 im Zeitraum 06.15-13.50 Uhr ihren schwarzen Audi A4 im Gluckensteinweg. Als sie am Mittag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie fest, dass ein bisher unbekannter Täter mittels eines Gegenstandes die Motorhaube des Fahrzeuges zerkratzte.

An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Hinweise auf einen Täter liegen derzeit nicht vor. Beobachtungen welche mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

Steinbach (ots) – In der Zeit von Mittwoch 18 Uhr bis Freitag 11 Uhr, wurde ein Pkw Skoda in der Herzbergstrasse beschädigt. Bisher unbekannte Täter begaben sich zu dem abgestellten Pkw und zerkratzten diesen mutwillig. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter Tel: (06171) 6240-0 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Schwalbach am Taunus, Sossenheimer Weg.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Es wurden zwei männliche Jugendliche, im Alter von 15-17 Jahren in der Zeit von 02-02:15 Uhr in Tatortnähe gesehen. Diese trugen dunkle Kleidung. Entwendet wurde Bargeld aus der Geldbörse der Hauseigentümerin.

Die Kriminalpolizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06196-2073-0 entgegen.

Einbruch in mehrere Keller

Sulzbach am Taunus, Schwalbacher Straße, Donnerstag 11.01.2024 bis Freitag 12.01.2024.

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in mehreren Kellerabteilen in der Schwalbacher Straße in Sulzbach am Taunus zu Einbrüchen. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten über die Tiefgarage zu den Kellerabteilen. Diese wurden teilweise gewaltsam geöffnet und darin befindliche hochwertige Fahrräder und Werkzeuge entwendet.

Es entstand Sachschaden durch das gewaltsame Vorgehen. Das Diebesgut wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei in Eschborn hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06196-9695-0 entgegen.

Diebstahl von Geldbörse

Hofheim, Solmsstraße, Samstag, den 13.01.2024 um 00:03 Uhr.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde aus einem grauen Opel eine Geldbörse entwendet. Das Fahrzeug stand am Straßenrand geparkt, während eine bislang unbekannte Person sich dem Fahrzeug näherte. Die Person öffnete das unverschlossene Fahrzeug und entnahm die Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Anschließend flüchtete die Person in Richtung Schloßstraße. Die Person kann als männlich, ca. 16-18 Jahre, etwa 170 cm groß und dunkel bekleidet beschrieben werden.

Brand in Firmenkomplex

Hofheim (ots)-(th) – Am Freitagabend 12.01.2024, kam es in einem Firmenkomplex in Schwalbach zu einem Brand, welcher zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Kurz nach der Auslösung der Brandmeldeanlage konnte die Feuerwehr den Brandherd auf einer Damentoilette im 3. Obergeschoss lokalisieren und löschen.

Bei dem Brandherd handelte es sich um eine „Smart Toilet“, welche vermutlich auf Grund eines technischen Defektes in Brand geriet. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung befanden sich keine Personen in dem betroffenen Gebäudeteil. Auf Grund des Brandes und der Rauchentwicklung ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 EUR entstanden.

Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Bei dem Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Bad Schwalbach am Taunus und Bad Soden sowie Polizeikräfte der angrenzenden Stationen eingesetzt.

