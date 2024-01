Wohnungseinbruchdiebstahl

Beselich, Samstag 13.01.2024, 17:00 – 13.01.2024, 21:30 Uhr.

Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür der Doppelhaushälfte im Trieschweg auf und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Es wurde lediglich eine Jacke entwendet. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Beselich-Obertiefenbach, Sonntag 14.01.2024 um 02:19 Uhr.

Im Zuge einer Kontrolle in Beselich-Obertiefenbach stellte die Streife bei einem Pkw-Fahrer drogenbedingte Auffälligkeiten, Am Siechhaus fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC.

Der Fahrer wurde zwecks Blutentnahme auf hiesiger Dienststelle vorläufig festgenommen.

Kennzeichendiebstahl

Dornburg-Langendernbach. Samstag, 13.01.2024 zw. 17-21 Uhr.

Ein unbekannter Täter entwendete im Ostring die beiden Kennzeichen WW-GB 1104, welche für einen weißen Ford Transit ausgegeben wurden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 in Verbindung zu setzen.

Geparktes Auto bei Unfallflucht beschädigt Frankfurter Straße

Bad Camberg, Samstag 13.01.2024, 09:43-13 Uhr.

Am Samstag kam es in der Frankfurter Straße in Bad Camberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit dem Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten Toyota und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter Tel: (06431) 9140 0 entgegen.

Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Weilmünster-Möttau, Freitag 12.01.2024 um 21:25 Uhr.

Am 12.01.2024 um 21:25 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Solms mit seinem Pkw Audi A4 die Landesstraße 3054, aus Richtung Weilmünster kommend, in Fahrtrichtung Möttau. Den Angaben des Fahrers zufolge sei ihm hierbei in einer Rechtskurve ein Pkw auf seiner Fahrspur entgegengekommen, sodass der Fahrer des Audi ausweichen musste und in den Straßengraben gefahren sei. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 28-jährigen deutliche alkoholbedingte Auffälligkeiten fest.

Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von fast 2,00 Promille, sodass sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen musste und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 06471-93860 mit der Polizeistation in Weilburg in Verbindung zu setzen.

Hausfriedensbruch und versuchter Diebstahl

Niederselters, Taunusstraße, Freitag 12.01.2024 zw. 00:23-00:27 Uhr.

Eine unbekannte Person betrat widerrechtlich ein privates Grundstück und betrat die unverschlossene Garage des Einfamilienhauses. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag betrat ein unbekannter Täter das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Taunusstraße in Niederselters und verschaffte sich dort Zugang zur unverschlossenen Garage.

Durch Geräusche aufgeschreckt, schaute der Hausbewohner draußen nach dem Rechten. Dort konnte jedoch nur eine offen stehende Tür der Garage festgestellt werden. Durch die im Laufe des Tages eingesehenen Aufzeichnungen der Überwachungskamera wurde festgestellt, dass sich eine männliche Person ca. 5 Minuten in der Garage aufhielt, diese dann augenscheinlich ohne Diebesgut wieder verließ. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06431 9140-0 mit der Polizeistation Limburg in Verbindung zu setzen.

Versuchter Diebstahl aus Pkw

Bad Camberg-Oberselters, Brunnenstraße, Freitag 12.01.2024 ca. 05:20 Uhr.

Unbekannter Täter schlägt die Scheibe eines Pkw ein und durchsucht diesen nach Diebesgut. Vermutlich am frühen Freitagmorgen schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines in der Brunnenstraße geparkten schwarzen Skoda ein. Er verschaffte sich so Zugang zum Pkw und durchsuchte diesen nach Diebesgut. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 250EUR.

Der Schaden wurde durch den Eigentümer erst im Laufe des Abends festgestellt und dann gemeldet. Ein gleichgelagerter Vorfall, ebenfalls in der Brunnenstraße, wurde der hiesigen Polizeidienststelle bereits am Freitagmorgen gemeldet und in der Presse veröffentlicht.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet möglich Zeugen sich unter 06431/9140-0 zu melden.

Diebstahl aus Schuppen

Limburg, Donnerstag 04.01.2024, 09 Uhr bis Freitag 05.01.2024, 16 Uhr.

Unbekannter Täter betritt den unverschlossenen Schuppen im Garten eines Mehrfamilienhauses in der Parkstraße in Limburg und entwendet aus diesem 2 Satteltaschen eines dort abgestellten Pedelec. Die Satteltaschen der Marke Ortlieb hatten einen Wert von ca. 130EUR.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen sich unter 06431/9140-0 zu melden.

