Unter Alkohol- und Drogeneinfluss 2 Unfälle verursacht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 11.01.2024 gegen 15:15 Uhr, fuhr eine 59-jährige Autofahrerin an der Kreuzung Kaiserwörthdamm/An der Feuerwache auf ein an der roten Ampel stehendes Auto auf. Als beide Unfallbeteiligten die Straße freimachen und zur Tankstelle fahren wollten, fuhr die 59-Jährige gegen ein rechts neben ihr stehendes Auto. Durch die Unfälle entstand ein Schaden in Höhe von rund 7.500 Euro.

Die alarmierten Polizeikräfte stellten fest, dass die Frau unter Alkohol- und Drogeneinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,15 Promille. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC und Kokain.

Der Fahrerin wurde in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Da die Frau zudem einen geistig verwirrten Eindruck machte, wurde sie vom Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Tasche aus Transporter gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagnachmittag (11.01.204) parkte ein 33-Jähriger ein Lieferfahrzeug in der Bahnhofstraße. Während er ein Restaurant belieferte, stahlen unbekannte die Tasche des Mannes aus dem Transporter. Wie der oder die Täter in das verschlossene Fahrzeug kamen, ist bislang unklar. Aufbruchspuren konnten nicht festgestellt werden. In der Tasche befanden sich rund 110 Euro Bargeld und Dokumente.

Haben Sie die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Kiosk – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 10.01.2024, 23 Uhr bis zum 11.01.2024, 9:30 Uhr, versuchten Unbekannte in einen Kiosk in der Prinzregentenstraße einzubrechen. Dies gelang jedoch nicht. An dem Kiosk entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .