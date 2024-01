Handel mit Betäubungsmitteln – 35-Jähriger in Untersuchungshaft

Mutterstadt (ots) – Aufgrund eines Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln vollstreckten am Dienstag (10.01.2024) Kräfte der Kriminalpolizei Ludwigshafen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung eines 35-Jährigen in Mutterstadt.

Bei der Durchsuchung wurden fünf Kilogramm Marihuana und 16 Gramm Kokain sowie eine Machete und ein Jagdmesser sichergestellt. Der 35-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und am Donnerstag (11.01.2024) dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Vollstreckung Haftbefehl nach Verkehrskontrolle

Schifferstadt (ots) – Am 12.01.2024, gegen 04:30 Uhr, wurde ein 42-Jähriger im Bereich der Otto-Dill-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Herrn ein Haftbefehl vorliegt. Durch die Bezahlung des Geldbetrags in Höhe von 1.300 Euro konnte der Mann seine Fahrt fortsetzen.

Verkehrskontrollen

Schifferstadt/Dannstadt-Schauernheim/Mutterstadt (ots) – Am Donnerstagvormittag wurden durch die Bereitschaftspolizei Kontrollstellen am Südbahnhof in Schifferstadt, im Bereich der Schauernheimer Straße in Dannstadt-Schauernheim und am Kreisverkehr Pfalzring/Speyerer Straße in Mutterstadt eingerichtet. Hierbei wurden 5 Gurtverstöße geahndet. Weiterhin wurden 4 Mängelberichte ausgestellt, da Fahrzeugdokumente bzw. das Warndreieck nicht mitgeführt wurden.